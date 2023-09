marktbericht Kleine Gewinne erwartet Zuversicht am Aktienmarkt hält an Stand: 12.09.2023 07:27 Uhr

Auch am zweiten Handelstag der Woche könnte der DAX in seinem moderaten Aufwärtstrend bleiben. Eine starke US-Technologiebörse gibt derzeit Rückenwind. Die Kursausschläge dürften sich aber in Grenzen halten.

Bei 15.820 Punkten dürfte der deutsche Leitindex am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten derzeit vorbörsliche Signale hin. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Der DAX hatte zum Wochenbeginn 0,4 Prozent auf 15.801 Punkte gewonnen.

Leiser Rückenwind kommt von den US-Börsen, die gestern einen positiven Wochenauftakt geschafft haben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 34.663 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte mit 1,1 Prozent auf 13.917 Zähler deutlich stärker vor. Der breit gefasste S&P 500 verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 4.487 Stellen.

An der Nasdaq sorgte die Tesla-Aktie für Furore, die rund zehn Prozent zulegte. Anleger stiegen in der Hoffnung auf einen Umsatz- und Gewinnschub durch den geplanten Supercomputer "Dojo" bei Tesla ein. Der für das Training Künstlicher Intelligenzen (KI) für selbstfahrende Autos entwickelte Rechner verschaffe Tesla einen "asymmetrischen Vorteil" gegenüber der Konkurrenz, so die Analysten von Morgan Stanley und stuften die Aktie auf "Overweight" hoch.

Eher gemischt fallen die Vorgaben aus Asien am Morgen aus. Der japanische Nikkei-Index notierte 0,6 Prozent höher bei 32.666 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent auf 2372 Punkte. Die Börse in Shanghai notierte unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle.

Investoren rund um den Globus warten derzeit auf die US-Inflationsdaten für August, die morgen veröffentlicht werden. Sie dürften Hinweise auf den Zinspfad der US-Notenbank geben sollen. Am Donnerstag steht dann die mit Spannung erwartete Zinssitzung der Europäischen Notenbank (EZB) an. Investoren hoffen hier auf eine Zinspause der Währungshüter trotz der anhaltend hohen Inflation im Euro-Währungsraum.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro wohl bis zur Notenbankentscheidung in seiner engen Handelsspanne knapp über der Marke von 1,07 Dollar auf. Derzeit notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0732 Dollar. Die Ölpreise halten auch heute ihr hohes Niveau. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 90,40 Dollar, das Fass der US-Sorte WTI liegt bei 87,30 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold ist mit 1.922 Dollar unverändert.

Am deutschen Aktienmarkt könnte die SAP-Aktie nach Zahlen des US-Konkurrenten Oracle in Bewegung kommen. Oracle hat im ersten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen beim Umsatz knapp verfehlt. Grund sei die Zurückhaltung von Kunden bei Ausgaben für Cloud-Dienstleistungen wegen des unsicheren Wirtschaftsausblicks, so das Unternehmen. Der Umsatz stieg zwar um rund neun Prozent, lag mit 12,45 Milliarden Dollar aber leicht unter den Erwartungen von 12,47 Milliarden. Die Oracle-Aktie gab im nachbörslichen US-Handel um rund fünf Prozent nach.

VW will seine neuen Elektroautos "netter" aussehen lassen. "Für uns ist wichtig, dass unsere Autos ein sympathisches Gesicht haben. Wir greifen niemanden an", sagte Andreas Mindt, seit Anfang 2023 VW-Chefdesigner, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Von der futuristischen Gestaltung der Elektromodelle ID.3 und ID.4 will Mindt deswegen abrücken. "Als die rauskamen, wollte der Konzern signalisieren, dass wir in eine neue Zeit aufbrechen. Aber heute sind wir bereits mittendrin in der Zukunft."

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne würde den Hamburger Hafenbetrieb HHLA gerne zusammen mit der Container-Reederei Hapag-Lloyd übernehmen. "Sollte ein Erwerb der HHLA realisierbar sein, wäre es möglich, Hapag-Lloyd darin einzubeziehen oder die Beteiligung auch ganz Hapag-Lloyd zu überlassen", so Kühne gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Sein Vorstoß sei noch nicht mit der Reederei abgestimmt, an der er mit 30 Prozent beteiligt ist. Angesprochen darauf, dass der Hamburger Senat die HHLA gar nicht verkaufen wolle, sagte Kühne, der Vorgang sei kein Selbstläufer.

Der angeschlagene chinesische Immobilienentwickler Country Garden will offenbar die Rückzahlung fälliger Onshore-Anleihen aufschieben. Die Gläubiger hätten zugestimmt, die Rückzahlungsfrist für sechs von acht Onshore-Anleihen im Wert von 10,8 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden Dollar) um drei Jahre zu verlängern, berichtet Reuters. Bereits Anfang des Monats hatte der größte chinesische Immobilienentwickler einen Zahlungsausfall in letzter Minute durch eine Verlängerung der Rückzahlungsfristen abwenden können. Country Garden sitzt auf einem Schuldenberg von umgerechnet 178 Milliarden Euro. Allein in den kommenden zwölf Monaten werden Verbindlichkeiten in Höhe von fast 14 Milliarden Euro fällig.