marktbericht Vor weiteren Verlusten DAX hat Schlagseite Stand: 16.08.2023 07:26 Uhr

Anlegerinnen und Anleger müssen wohl einen weiteren schwachen Börsentag überstehen. Der deutsche Leitindex wird erneut mit Verlusten erwartet. Schwache Wirtschaftsdaten aus China und Zinsängste belasten weiterhin.

Bei glatt 15.700 Punkten wird der Index zum Handelsstart auf XETRA erwartet, so zeigen es vorbörsliche Indikationen. Das wäre ein weiteres Minus von 0,5 Prozent. Gestern hatte der DAX 0,9 Prozent auf 15.767 Zähler abgegeben.

Weiterhin lasten schwache Konjunkturdaten aus China auf den Aktienmärkten. Gestern hatte die Staatsführung den Leitzins erneut gesenkt, um die Konjunktur anzukurbeln. Zeitgleich war ein rückläufiges Wachstum bei Industrie und Einzelhandel in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gemeldet worden.

Auch die Wall Street hatte auf die Signale aus China mit Verlusten reagiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss ein Prozent tiefer bei 34.946 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 13.631 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 4437 Punkte ein.

In den USA kommt dazu die Befürchtung, dass die Leitzinsen länger als bisher erwartet auf dem aktuell hohen Niveau bleiben könnten, nachdem die amerikanischen Einzelhändler im Juli ein unerwartet kräftiges Umsatzplus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat eingefahren haben und dies darauf hindeutet, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust sei. Heute Abend stehen die "Fed Minutes", das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank, zur Veröffentlichung an. Hier könnte es Hinweise auf die weitere US-Geldpolitik geben.

Auch in Asien kommen die Kurse am Morgen vor allem mit Blick auf China ins Rutschen. "Die Stimmung der Anleger gegenüber China ist ziemlich schlecht", sagte Redmond Wong, Marktstratege für China bei Saxo Markets. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent tiefer bei 31.903 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus.

Am Devisenmarkt hat der Euro gestern deutlich gegenüber dem Dollar eingebüßt. Die Gemeinschaftswährung notiert nun bei 1,0915 Dollar, nachdem sie zuletzt an der Marke von 1,10 Dollar gependelt war. Die Aussicht auf eine schwächere Wirtschaft in China setzt dem Ölpreis zu. Die Notierung für ein Barrel der Nordseesorte Brent liegt derzeit bei 84,30 Dollar und damit rund ein halbes Prozent unter dem gestrigen Stand. Die Feinunze Gold kostet zurzeit 1904 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt könnten Bankaktien im Fokus stehen. An der Wall Street hatte am Abend die Aussicht auf eine mögliche Herabstufung der Bonitätsnoten einiger US-Großbanken durch die Ratingagentur Fitch belastet. Aktien von JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Wells Fargo gaben deutlich nach. Die Ratingagentur könnte ihre Bewertung der Geldhäuser senken, falls sie ihre Einschätzung für das Umfeld des Bankensektors weiter nach unten korrigieren müsse, sagte Fitch-Analyst Chris Wolfe dem US-Sender CNBC.

Die Berichtssaison zum zweiten Geschäftsquartal endet auch in Deutschland langsam. Am Morgen hatte nur noch der Immobilienkonzern Grand City Properties seine Bilanz vorgestellt. Das operative Ergebnis ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 94 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich machte der Immobilienkonzern wegen einer niedrigeren Neubewertung des Immobilienbestands einen Verlust von fast 402 Millionen Euro. Für das operative Ergebnis im laufenden Jahr ist das Unternehmen allerdings zuversichtlicher. Unternehmenschef Refael Zamir peilt 2023 nun eine Spanne von 175 bis 185 Millionen Euro an.

Der vietnamesische Autobauer Vinfast ist nach seinem US-Börsendebüt mehr wert als die deutlich größeren US-Konzerne General Motors und Ford. Der Kursanstieg auf gut 37 Dollar bedeutete gestern einen Börsenwert von rund 85 Milliarden Dollar. Ford ist aktuell knapp 48 Milliarden Dollar wert, General Motors gut 46 Milliarden Dollar. Allerdings wird nur eine relativ geringe Zahl von Vinfast-Aktien gehandelt, so dass es schnell starke Kursbewegungen geben kann. Vinfast hatte einen Umweg an die Börse gewählt: Statt eines klassischen Börsengangs fusionierte Vinfast mit einer bereits börsennotierten Firmenhülle, einem sogenannten SPAC.

Die Tochter des Internet-Riesen Alphabet will 20.000 Frauen und Jugendliche in Nigeria ausbilden und die nigerianische Regierung mit 1,6 Millionen Dollar unterstützen, um eine Million digitale Jobs in dem afrikanischen Land zu schaffen. Bei einem Treffen mit dem nigerianischen Vize-Präsidenten Kashim Shettima in Abuja am Dienstag sagte Google-Direktor für Westafrika, Olumide Balogun, das Unternehmen werde Mittel bereitstellen, Frauen und Jugendliche in Nigeria für Arbeitsplätze im digitalen Bereich auszubilden und das Wachstum von Start-ups zu fördern.