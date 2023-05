marktbericht Triste Konjunkturdaten aus China Trübe Aussichten für DAX-Eröffnung Stand: 31.05.2023 07:42 Uhr

Schwache Wirtschaftsdaten aus China schüren Zweifel am Comeback der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. DAX-Anlegern dürfte das auf die Stimmung drücken. Und im US-Schuldenstreit steht eine wichtige Abstimmung bevor.

Der DAX dürfte heute noch etwas weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten wegrücken. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Start 0,3 Prozent tiefer auf 15.862 Punkte. Sowohl im Feiertagshandel am Montag als auch gestern war es nicht gelungen, sich wieder über der runden Marke zu etablieren. Am Dienstag ging der DAX mit einem Abschlag von 0,27 Prozent auf 15.909 Punkte aus dem Handel.

Grund für einen schwachen Börsenstart dürfte der US-Schuldenstreit sein. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, hatten sich am Wochenende auf einen Deal geeinigt. Nun hat der Gesetzesentwurf eine wichtige Hürde im US-Repräsentantenhaus genommen. Das US-Repräsentantenhaus soll heute über den ausgehandelten Kompromiss zur Verhinderung eines Zahlungsausfalls abstimmen. McCarthy, ist aber auch mit Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert.

Schwache Konjunkturvorgaben aus China dürfte Anlegern heute ebenfalls auf das Gemüt schlagen. Die chinesische Industrie ist wegen der schwachen Nachfrage im Mai schneller geschrumpft als erwartet. Frühindikatoren fielen im Mai schlechter als erwartet aus. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes ging schon den zweiten Monat in Folge zurück. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe blieb zwar im expansiven Bereich, fiel aber auch. Beide Stimmungsbarometer lagen unter den Erwartungen.

"Es gab Befürchtungen, dass Chinas wirtschaftliches Comeback so stark sein könnte, dass es den Kampf der Zentralbanken der Industrieländer gegen die Inflation erschweren würde", sagte Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia. "Aber nun sieht es so aus, als wären diese Erwartungen völlig überzogen."

Das ließ auch die asiatischen Aktienmärkte erneut in die Verlustzone rutschen. Die schwachen Wirtschaftsdaten schüren Zweifel an der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach der Corona-Pandemie.

Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 30.886 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um ein Prozent und lag bei 2138 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,74 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,24 Prozent.

Die Ölpreise weiteten ihre Verluste heute aus. Die Sorge um eine nachlassende Nachfrage des wichtigsten Ölimporteurs China nach schwachen Wirtschaftsdaten überwogen die positiven Fortschritte beim Gesetz zur US-Schuldenobergrenze. Brent-Rohöl-Futures für die Lieferung im August fielen um 0,3 Prozent auf 73,49 Dollar je Barrel, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,35 Prozent auf 69,22 Dollar abrutschte.

"Da Chinas Industrieproduktion und Anlageinvestitionen im vergangenen Monat langsamer als erwartet gewachsen sind, sind die Märkte besorgt, dass Chinas Rohstoffnachfrage schneller als erwartet nachlässt", sagte Vivek Dhar, Direktor für Rohstoffforschung bei der Commonwealth Bank of Australia.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Commerzbank stellen bei der Hauptversammlung heute die Weichen für einen Wechsel an der Aufsichtsratsspitze: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll neuer Vorsitzender der Kontrollgremiums werden, wie das Geldhaus bereits im November angekündigt hatte. Zuvor jedoch müssen die Anteilseigner des teilverstaatlichten Instituts Weidmann in den Aufsichtsrat wählen. Er wäre der vierte Aufsichtsratschef der Bank innerhalb von drei Jahren. Amtsinhaber Helmut Gottschalk amtiert erst seit April 2021 und hat sich aus Altersgründen entschieden, nicht erneut zu kandidieren.

Die Opel-Mutter Stellantis will mithilfe des deutsch-australischen Lithiumförderers Vulcan Energy die Reduzierung der CO2-Emissionen seiner europäischen Betriebe vorantreiben. Im Rahmen einer Vereinbarung sollen neue geothermische Projekte gefördert werden, mit denen der Kohlenstoffausstoß des Stellantis-Standorts Mulhouse in Frankreich reduziert werden soll. Demnach könnte ab 2026 ein erheblicher Teil des jährlichen Energiebedarfs des Werks durch erneuerbare Energien gedeckt werden.