Marktbericht DAX vor weiteren Verlusten Inflationsangst hat die Börsen im Griff Stand: 14.09.2022 07:34 Uhr

Nach dem gestrigen heftigen Rückschlag wird der DAX heute zunächst keine Erholung einleiten können. Die hohe Inflation und die damit einhergehenden Zinsängste belasten die Aktienkurse auch zur Wochenmitte.

Bei 13.090 Punkten dürfte der deutsche Leitindex am Morgen laut vorbörslichen Indikationen in den XETRA-Handel starten. Das wäre ein weiteres Minus von 0,7 Prozent. Gestern hatte der Index rund 1,8 Prozent im Minus geschlossen.

US-Inflation mit Zündstoff Dafür verantwortlich waren jäh fallende US-Börsen, nachdem am Nachmittag eine höher als erwartete Inflation für den vergangenen Monat gemeldet worden war. Die Teuerungsrate ging zwar auf 8,3 von 8,5 Prozent im Jahresvergleich zurück. Experten hatten aber mit einer Abschwächung auf 8,1 Prozent gerechnet. "Das Inflationsmonster schlägt mal wieder zu und wird uns vorerst nicht verlassen", sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus IG. Vor diesem Hintergrund rechnen Börsianer zwar weiterhin mehrheitlich mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,75 Prozentpunkte in der kommenden Woche. Inzwischen halten sie aber auch eine Anhebung um einen vollen Prozentpunkt für möglich. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen sie bei 20 Prozent. Teuerung höher als erwartet US-Inflationsrate sinkt auf 8,3 Prozent Die Verbraucherpreise in den USA sind im August um 8,3 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

Wall Street mit Schlagseite An der Wall Street taumelten die Kurse bis zum Handelsschluss nach unten. Der Dow Jones verlor 3,9 Prozent auf 31.105 Punkte. Noch stärker büßten Technologiewerte ein, der Nasdaq-Index gab 5,2 Prozent auf 11.634 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 verlor 4,3 Prozent auf 3.933 Punkte.

Asienbörsen auf Talfahrt Auch in Asien rutschten die Kurse am Morgen weiter ab. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent tiefer bei 27.992 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,6 Prozent und notierte bei 1954 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,0 Prozent.

Euro wieder unter Dollar-Parität Am Devisenmarkt hat der Dollar in Erwartung steigender Zinsen in den USA gegenüber den meisten Währungen weiter zugelegt. Der Euro ist um rund zwei Cent gegenüber gestern und damit wieder unter die Parität zur US-Währung gefallen und notiert derzeit bei 0,9990 Dollar.

Öl wird billiger Am Rohstoffmarkt ist Öl erneut billiger geworden, Rezessionsängste sorgen für die Erwartung einer geringen Nachfrage. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen mit 92 Dollar knapp ein Prozent weniger als gestern.

Bund steigt bei Lufthansa komplett aus Am deutschen Aktienmarkt steht die Aktie der Deutschen Lufthansa im Fokus. Der Bund hat die Beteiligung an der Lufthansa vollständig verkauft. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe seine zuletzt verbliebene Beteiligung von knapp zehn Prozent im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren veräußert, teilte die Finanzagentur gestern Abend mit. Mit 1,07 Milliarden Euro überstiegen die insgesamt erzielten Erlöse den zum Erwerb der Beteiligung eingesetzten Betrag von 306 Millionen Euro deutlich. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 760 Millionen Euro übriggeblieben. Die Stillen Einlagen hatte die Lufthansa bereits im Herbst 2021 getilgt.

Boeing verkauft mehr Airbus-Konkurrent Boeing hat im August mehr Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Insgesamt übergab Boeing laut eigenen Daten vom Dienstag 35 Maschinen an Kunden und damit deutlich mehr als die 26 Maschinen im Vormonat. Während der Großteil im August auf den Problemflieger 737 Max entfiel, ging zudem der erste Langstreckenflieger 787 "Dreamliner" seit mehr als einem Jahr wieder an einen Kunden. Zugleich verzeichnete das Management 30 Bestellungen und vier Stornierungen.

OMV will in Norwegen fördern Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat sich in Norwegen neben etlichen anderen Energieunternehmen um neue Lizenzen für die Suche nach Öl- und Gasfeldern beworben. Insgesamt rund 26 Konzerne hätten Norwegen um Erlaubnis gebeten, in der diesjährigen Lizenzrunde für vordefinierte Gebiete nach Öl und Gas zu bohren, so das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie. Die OMV bestätigte gegenüber Reuters, dass sie sich um mehrere Blöcke beworben habe. Norwegen ist einer der größten Erdöl- und Gasexporteure der Welt. Die OMV ist seit 2006 in dem Land tätig.

Twitter-Aktionäre stimmen für Verkauf Die Mehrheit der Aktionäre des Kurznachrichtendienstes Twitter hat am Abend für das 44 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Tesla-Chef Elon Musk votiert. Das gab das Unternehmen nach einem außerordentlichen Aktionärstreffen bekannt. Ob Twitter tatsächlich verkauft wird, müssen nun die Gerichte entscheiden: Musk will den Kauf abblasen und verweist unter anderem auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform. Mitte Oktober beginnt ein Gerichtsprozess im US-Bundesstaat Delaware, bei dem entschieden wird, ob Musk die Übernahme vornehmen muss.