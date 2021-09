Leichter Rückschlag Anleger ignorieren starke China-Daten

Aktuell sieht es danach aus, als würde der DAX die deutlichen Kursgewinne des Vortages nicht verteidigen. Dabei sollten starke Konjunkturdaten aus China eigentlich für hinreichend Auftrieb sorgen.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX beim Handelsstart wieder zurück unter die Marke von 15.900 Punkten fällt. Positive Signale aus China scheinen die Anleger also nicht zum Aktienkauf zu bewegen: Die chinesischen Exporte sind im August schneller gewachsen als von Ökonomen erwartet und kletterten um 25,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Importe übertrafen die Erwartungen der Analysten und stiegen um 33,1 Prozent.

Zuletzt hatte es einige schwache chinesische Konjunktur-Daten gegeben, die die Stimmung an den Finanzmärkten gedrückt hatten. Die jüngsten Wachstumssorgen seien nun wieder gedämpft, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda.

Keine US-Vorgaben

Der DAX hatte am Montag um ein Prozent auf 15.932 Punkte angezogen. Europaweit deckten sich Investoren vor allem mit Technologie-Aktien ein. Der entsprechende Branchenindex des europäischen Aktienmarkts kletterte um 1,6 Prozent auf ein 20-Jahres-Hoch. Die Aussicht auf eine weiterhin ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed hatte Europas Anleger in den Aktienmarkt gelockt.

Gestern waren die Handelsumsätze allerdings dünn geblieben, da an der Wall Street wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde. Ohne die Impulse und Vorgaben der Weltleitbörse ziehen es viele Händler vor, sich mit größeren Engagements am Aktienmarkt zurückzuhalten. Deswegen ist die Aussagekraft der Kursbewegung zumindest etwas unsicher.

Auch wegen der EZB-Zinssitzung am Donnerstag wäre es möglich, dass sich die Anleger etwas zurücknehmen. "Die Sitzung könnte mit Blick auf die schnell steigende Inflation sowie die gleichzeitig stockende Konjunkturerholung interessant werden", prognostiziert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Er erwarte zwar noch keine Straffung der Geldpolitik im Euroraum. Die Anzeichen für eine baldige Verlangsamung der Anleihekäufe könnten aber zunehmen, meint der Fachmann. Die lockere Geldpolitik der Notenbanken gilt seit Jahren als wesentlicher Kurstreiber am Aktienmarkt.

Aber auch heute stehen interessante Konjunkturdaten an. Am Morgen werden Produktionsdaten aus der deutschen Industrie erwartet. Am Vormittag folgt das Mannheimer Institut ZEW mit seinem monatlichen Konjunkturbarometer. Angesichts der wieder ungünstigeren Corona-Lage wird mit einer Eintrübung gerechnet. Vor diesem Hintergrund bleibt der Euro in Wartestellung. Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1,1875 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Kursgewinne in Asien

Anders als die zurückhaltenden Investoren hierzulande wagen sich die asiatischen Märkte weiter aus der Deckung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 29.895 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um ein Prozent und lag bei 2061 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Die Deutsche Telekom verkauft ihre Niederlande-Tochter T-Mobile Netherlands und stockt mit den Einnahmen ihre Beteiligung am US-Mobilfunker T-Mobile US auf. Das zusammen mit Tele2 gehaltene Geschäft werde an ein Konsortium aus Finanzinvestoren veräußert. Bei Vollzug der Transaktion erhält die Deutsche Telekom rund 3,8 Milliarden Euro. Mit einem Teil der Erlöse will die Telekom 20 Millionen Aktien an T-Mobile US kaufen.

Zugleich gaben die Bonner bekannt, 225 Millionen neue eigene Aktien an den japanischen Technologieinvestor SoftBank mit einer Bewertung von 20 Euro je Aktie auszugeben und im Gegenzug rund 45 Millionen T-Mobile US-Aktien zum Preis von durchschnittlich 118 Dollar je Aktie zu erhalten.

Die Allianz bekommt es wegen eines Streits um US-Hedgefonds Insidern zufolge nun auch mit der deutschen Finanzaufsicht BaFin zu tun, wie mehrere mit der Sache vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters sagten. In den USA hat der größte europäische Versicherungskonzern bereits die Wertpapieraufsicht SEC und das Justizministerium im Haus.

Hintergrund der Untersuchungen ist ein Konflikt, den die Vermögensverwaltungs-Tochter Allianz Global Investors (AllianzGI) mit US-Investoren mehrerer Hedgefonds hat. AllianzGI-Fonds hatten Verluste erlitten, als die Märkte im ersten Corona-Schock in die Knie gingen. Pensionsfonds und andere Anleger klagen deshalb gegen die Allianz und machen Verluste von bis zu sechs Milliarden Dollar geltend. Der Allianz-Vorstand warnte Anfang August, dass die mit den Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse haben könnten.