marktbericht Leichte Konsolidierung Verteidigt der DAX die 24.000 Punkte? Stand: 27.05.2025 07:41 Uhr

Der Zollschock scheint verdaut. Jetzt gilt es für die Anleger, den DAX weiter auf Kurs zu halten. Heute wird an der Wall Street wieder gehandelt, vom US-Börsenhandel könnte weitere Unterstützung kommen.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex derzeit leicht unter der Marke von 24.000 Punkten. Vor dem XETRA-Start liegt die Indikation 0,2 Prozent tiefer bei 23.980 Punkten.

Gestern hatte der Aufschub geplanter US-Strafzölle gegen die EU für Erleichterung an den Börsen gesorgt. Der DAX eroberte die 24.000-Punkte-Marke zurück und schloss 1,7 Prozent fester bei 24.027 Punkten. Das Rekordhoch liegt bei 24.152 Zählern.

Nach nunmehr 27 Allzeithochs in diesem Jahr stellen sich die Investoren die Frage, wie sich die Lage am Aktienmarkt weiter entwickeln könnte. "Wer in deutsche Aktien investieren möchte oder investiert bleiben will, sollte neben den Gewinnerwartungen auch die Zolldiskussionen und die staatlichen Investitionspakete im Auge behalten, da diese die Rahmenbedingungen für künftiges Wirtschaften je nach Ausgang massiv beeinflussen könnten", meint Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank, mahnt aber zur Vorsicht: "Eines ist sicher: Was auch immer gesagt wird, muss mit Vorsicht genossen werden, die Lage ändert sich einfach zu schnell", sagte die Expertin. "Was jetzt stimmt, kann in zehn Minuten schon nicht mehr gelten." Der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos sieht den DAX charttechnisch bedingt in einer Seitwärtstendenz. Deshalb wären neue Impulse nötig, die dem Aktienmarkt die Richtung vorgeben.

Aufgrund des Feiertags Memorial Day blieben die US-Börsen gestern geschlossen. Die US-Futures deuten derzeit aber auf einen starken Handelsstart an den US-Börsen hin, sodass von dieser Seite mit Unterstützung für den DAX gerechnet werden kann.

Die asiatischen Aktien geben heute leicht nach. In Tokio fällt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 37.440 Punkte. Der breiter gefasste Topix bleibt fast unverändert bei 2.752 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3.340 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 3.843 Punkte.

Die Ölpreise geben leicht nach. Der Markt wartet auf eine Entscheidung der ölexportierenden OPEC+-Länder, die ihre Rohölproduktion bei einem Treffen Ende dieser Woche weiter erhöhen könnten. "Der Rohölpreis gibt leicht nach, da der Markt die Aussichten auf ein steigendes OPEC-Angebot abwägt", sagte Daniel Hynes, Senior Commodity Strategist bei ANZ. Acht OPEC+-Mitglieder werden voraussichtlich am 31. Mai zusammenkommen.

Die europäische Bankenaufsicht würde eine feindliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit nach den Worten von Bundesbank-Vorstand Michael Theurer sorgfältig prüfen. "Ein Selbstläufer ist das nicht", sagte Theurer, der dem gemeinsamen Bankenaufsichts-Gremium der Europäischen Zentralbank (EZB) angehört, der "Süddeutschen Zeitung". Die EZB beaufsichtigt die europäischen Großbanken.

Die Verkäufe des US-Elektroautoherstellers Tesla in Europa sind im April um die Hälfte eingebrochen. Wie der europäische Herstellerverband Acea mitteilte, sind die Verkaufszahlen im April in der Europäischen Union auf 5.475 Autos gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von 52,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.