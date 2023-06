marktbericht Handelsstart leicht im Minus erwartet DAX bleibt in Gipfelnähe Stand: 14.06.2023 07:29 Uhr

Nach klaren Gewinnen gestern lassen es die Anlegerinnen und Anleger zur Wochenmitte ruhiger angehen. Für Spannung auf dem Parkett bleibt aber gesorgt, denn am Abend steht ein Zinsentscheid in den USA an.

Mit 16.215 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Signalen in den Handel auf XETRA starten. Das entspricht einem kleinen Abschlag von 0,1 Prozent. Gestern hatte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,8 Prozent auf 16.231 Zähler aus dem Handel mitgenommen. Das Jahres- und Allzeithoch im Index liegt bei 16.332 Punkten.

Rückenwind bekommen die Kurse weiterhin durch feste Börsen in New York. Positiv aufgenommene Inflationsdaten sorgten für Kursgewinne in den USA am Abend. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 34.212 Punkte, nachdem er zeitweise so hoch wie zuletzt im Februar notiert hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,69 Prozent auf 4369 Punkte aufwärts, während der am Vortag besonders starke technologielastige Index Nasdaq 100 um 0,79 Prozent auf 14.900 Punkte anzog.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent. Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit März 2021. Damit steigt die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) heute Abend womöglich eine Zinspause einlegt. Die Entscheidung der Fed wird um 20 Uhr deutscher Zeit bekanntgegeben. Analysten gehen überwiegend davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins unverändert auf einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen könnte.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten sorgt die Aussicht auf einen langsameren Zinsanstieg in den USA am Morgen für Erleichterung. Der japanische Nikkei-Index stieg im Verlauf 0,9 Prozent höher auf 33.307 Punkte und erreichte zwischenzeitlich ein neues 33-Jahres-Hoch, unterstützt auch durch die Erwartung einer weiteren ultralockeren Politik der Bank of Japan. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Am Devisenmarkt wird die Entscheidung der US-Notenbank mit Spannung erwartet. Der Euro notiert am Morgen unverändert bei knapp 1,08 Dollar. Derzeit kostet die Europäische Gemeinschaftswährung 1,0790 Dollar.

Leichten Auftrieb gibt es am Morgen am Rohstoffmarkt. Ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent hat sich auf 74,40 Dollar verteuert. Auch der Preis für die Feinunze Gold ist moderat auf 1949 Dollar gestiegen.

Am deutschen Aktienmarkt steht MDAX-Konzern ThyssenKrupp am Morgen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Bundesregierung kann ein umfangreiches Wasserstoffprojekt von ThyssenKrupp voraussichtlich mit zwei Milliarden Euro Steuergeldern fördern. Aus dem Umfeld des Grünen-geführten Bundeswirtschaftsministeriums hieß es am Dienstag, es habe in den Verhandlungen mit der EU-Kommission zu den Staatshilfen jetzt Fortschritte gegeben. Mit der finalen Genehmigung sei in den nächsten Wochen zu rechnen. Das Wirtschaftsministerium lehnte eine offizielle Stellungnahme ab. Auch ThyssenKrupp wollte sich zunächst nicht dazu äußern.

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im Mai weiter von der Corona-Krise erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz rund 5,1 Millionen Passagiere und damit 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit lag das Aufkommen aber noch 17,5 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Mai 2019. Im Cargo-Geschäft ging das Aufkommen an Fracht und Luftpost im Mai indes erneut zurück. Mit 155.963 Tonnen lag es 10,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

Die Mega-Übernahme des Videospiele-Machers Activision durch Microsoft liegt vorübergehend auf Eis. Ein US-Richter gab einem Antrag der US-Kartellbehörde FTC statt, die Übernahme per einstweiliger Verfügung vorläufig auszusetzen. Der Schritt sei notwendig, um den Status quo aufrechtzuerhalten, während die Klage der FTC anhängig sei. Ohne die gerichtliche Verfügung hätte Microsoft das 69-Milliarden-Dollar-Geschäft bereits am Freitag abschließen können. Die Behörde befürchtet, dass die Transaktion dem Wettbewerb schaden könnte.