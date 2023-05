marktbericht DAX auf Vortagesstand erwartet Anleger am Aktienmarkt bleiben zögerlich Stand: 17.05.2023 07:30 Uhr

Schwache Vorgaben aus den USA sorgen erneut für einen gebremsten Start beim deutschen Leitindex am Morgen. Der DAX bleibt vorerst weiter in einer Dauerschleife unterhalb der Marke von 16.000 Punkten gefangen.

Bei rund 15.920 Punkten wird das deutsche Börsenbarometer zum Start in den XETRA-Handel zur Wochenmitte erwartet. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Belastet durch schwache US-Börsen hatte der DAX gestern wieder einmal kurz vor der runden Marke von 16.000 Punkten kehrtgemacht und knapp im Minus geschlossen.

In den USA purzelten die Kurse bis zum Abend weiter. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte ein Prozent auf 33.012 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 4110 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 rettete ein Plus von 0,1 Prozent auf 13.426 Stellen aus dem Handel. Eine unerwartet schleppende Erholung des US-Einzelhandels belastete. Die Einzelhandelsumsätze legten im April zwar nach Daten des Handelsministeriums zu, das Plus fiel aber nur halb so stark aus wie erwartet.

Dazu kommt die anhaltende Hängepartie im US-Schuldenstreit. In einigen Tagen droht ein Zahlungsausfall der Regierung, sofern sie sich nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt. Finanzministerin Janet Yellen warnte, ein Zahlungsausfall könnte bereits am 1. Juni eintreten. Dies hätte ihrer Einschätzung nach einen Kollaps an den Finanzmärkten und eine massive Rezession zur Folge.

Ein eher positives Bild bietet sich am Morgen an den asiatischen Börsen. Gute Wirtschaftsdaten aus Japan schicken die Märkte in Tokio ins Plus. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher und knackte erstmals seit September 2021 die 30.000-Punkte-Marke. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im Zeitraum Januar-März im Jahresvergleich um 1,6 Prozent. Trotz eher schwachen Industriedaten für China notiert auch die Börse in Shanghai 0,2 Prozent im Plus.

Auch am Devisenmarkt kann sich der Euro nicht nennenswert gegenüber dem Dollar nach oben bewegen. Die Europäische Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,0865 Dollar. Die Marke von 1,10 Dollar, die zuletzt noch übersprungen worden war, ist damit ein wenig außer Reichweite geraten. Wenig Bewegung derzeit auch am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent notiert unverändert bei 74,65 Dollar. Die Feinunze Gold nähert sich mit 1991 Dollar wieder der Marke von 2000 Dollar.

Unternehmen aus den deutschen Leitindizes legen heute wieder eine Reihe von Geschäftszahlen und -ausblicken vor. Der Technologiekonzern Siemens verzeichnete im zweiten Quartal 2022/23 in seinen beiden Kernsparten Rekordgewinne, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Auch dank der Erholung der früheren Energietechnik-Tochter Siemens Energy, an der Siemens noch 32 Prozent hält, verdreifachte sich der Nettogewinn auf 3,55 (2021/22: 1,21) Milliarden Euro. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft stieg um 47 Prozent auf 2,61 Milliarden Euro, verfehlte damit jedoch die Erwartungen der Analysten knapp. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 15 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro.

Auch die Commerzbank hat mit einem deutlichen Gewinn im Quartal überrascht. Die Zinswende hat dem Bankhaus zum Jahresauftakt einen Gewinnsprung auf 580 Millionen beschert, annähernd eine Verdopplung zum Vorjahreszeitraum. Das sind auch rund 100 Millionen Euro mehr als von Experten im Schnitt erwartet. Der Zinsüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 39 Prozent auf rund 1,95 Milliarden Euro. Zugleich lag die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle mit 68 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 464 Millionen Euro.

Bereits gestern Abend hatte der Software-Konzern SAP im Rahmen seiner Messe Sapphire seine mittelfristigen Ziele präzisiert. Das Unternehmen hob zwar die Prognose für den Konzernumsatz auf mehr als 37,5 von bisher 36 Milliarden Euro an. Bei den Cloud-Erlösen schraubte es dagegen seine Erwartungen auf mehr als 21,5 von mehr als 22 Milliarden Euro zurück. Das Ziel für den operativen Gewinn blieb mit etwa 11,5 Milliarden Euro unverändert. Darüber hinaus kündigte SAP einen Aktienrückkauf im Volumen von fünf Milliarden Euro an.

Die Investmentgesellschaft Swoctem hat sich bei einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot mehr als 40 Prozent des Stahlhändlers Klöckner & Co aus dem SDAX gesichert. Das teilte die Investmentgesellschaft des Klöckner-Großaktionärs Friedhelm Loh gestern Abend nach Börsenschluss mit. Der Vollzug des Angebotes muss allerdings noch kartellrechtlich freigegeben werden. Früheren Angaben zufolge strebt Loh allerdings keine Mehrheitsbeteiligung an. Klöckner soll demzufolge auch börsennotiert bleiben.

Der Elektroautobauer Tesla verzichtet traditionell auf Werbeanzeigen, doch mit dieser Linie will Konzernchef Elon Musk nun brechen. "Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft", so Musk gestern bei Teslas Aktionärstreffen im texanischen Austin. Angesichts hoher Nachfrage hatte Tesla bezahlte Anzeigen lange nicht nötig. Musk nutzte seine eigene Popularität und andere Mittel als Marketing-Instrumente - vor allem die inzwischen von ihm übernommene Online-Plattform Twitter.