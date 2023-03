Marktbericht Fed-Aussagen belasten DAX versucht Stabilisierung Stand: 08.03.2023 07:21 Uhr

Nach dem gestrigen Rücksetzer dürfte der deutsche Leitindex heute zunächst mit weiteren kleinen Verluste in den Handel starten. Aussagen von US-Notenbank-Chef Powell hatten die Wall Street unter Druck gesetzt.

Bei 15.530 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel auf XETRA starten. Das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent. Gestern hatte der Index nach Erreichen eines neuen Jahreshochs am Nachmittag ruckartig rund mehr als ein Prozent verloren.

US-Notenbank könnte Zinsen deutlicher anheben

Das lag vor allem an Äußerungen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zur US-Zinspolitik. Die jüngsten starken Wirtschaftsdaten ließen darauf schließen, dass das Endniveau der Leitzinsen wahrscheinlich höher als zuvor erwartet ausfallen werde, erklärte Powell. Konkret besorgt habe sich Powell über den unerwartet guten US-Arbeitsmarktbericht für Januar gezeigt, so Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. Dieser deute darauf hin, dass die Inflation in den kommenden Monaten höher bleiben könne als ursprünglich erwartet.

Rutschpartie an der Wall Street Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss darauf hin 1,7 Prozent tiefer auf 32.856 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 11.530 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 3986 Punkte ein.

Asienbörsen mit geringen Ausschlägen In Asien tendierten die Märkte am Morgen uneinheitlich. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent höher bei 28.444 Punkten.

Euro einen Cent tiefer Auch am Devisenmarkt wirkten die Äußerungen aus der US-Notenbank deutlich. Der Euro verlor gegenüber dem Dollar wegen der Aussicht auf deutliche Zinsschritte in den USA rund einen Cent auf 1,0550 Dollar. Auf diesem Niveau wird die Europäische Gemeinschaftswährung auch heute Morgen gehandelt.

Ölpreise stabil Am Rohstoffmarkt gibt es am Morgen wenig Bewegung. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 83,11 Dollar. Ein Fass der US-Sorte WTI notiert bei 77,55 Dollar. Kaum verändert wird auch die Feinunze Gold gehandelt, sie kostet am Morgen 1812 Dollar.

Siemens Energy wartet Kraftwerke im Irak Am deutschen Aktienmarkt steht heute zunächst Siemens Energy im Blickpunkt. Der Energietechnikkonzern hat im Rahmen einer umfassenderen Energie-Kooperation Wartungs- und Instandhaltungsaufträge für drei Kraftwerke im Irak erhalten. Die Vereinbarungen hätten eine Laufzeit von fünf Jahren, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Die Kraftwerke erzeugten eine Leistung von einem Gigawatt. Die Verträge hätten ein Volumen von rund 220 Millionen Euro, verlautete aus Kreisen.

Rheinmetall wehrt Cyberattacke ab Der Rüstungskonzern hat gestern eine umfassende Cyberattacke weitgehend unbeschadet überstanden. Dabei hatten bislang unbekannte Täter versucht, die IT-Systeme des Unternehmens in die Knie zu zwingen. Bei der Attacke habe es sich offenbar um einen sogenannten DDoS-Angriff gehandelt. Dabei überrollen Angreifer die Server ihrer Opfer mit einer Flut von Datenanfragen, um diese lahmzulegen. Die IT-Infrastruktur Rheinmetalls habe sich jedoch stabil gezeigt, so das Unternehmen gestern Abend.