Marktbericht Trotz schwacher Vorgaben DAX erneut mit Gewinnen erwartet Stand: 04.01.2023 07:36 Uhr

Das neue Börsenjahr geht für den deutschen Leitindex auch heute zunächst mit Zuwächsen weiter. Die sinkende Inflation in Deutschland stimmt die Anleger zuversichtlich. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee eher schwach.

Mit 14.240 Punkten dürfte der DAX am Morgen in den Handel starten, darauf deuten derzeit vorbörsliche Indikationen hin. Dies entspricht einem weiteren Zuwachs von rund einem halben Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss von gestern.

Schlechter Start für Technologieaktien Damit kann sich der deutsche Leitindex auch gegen überwiegend ungünstige Vorgaben der Börsen in den USA und Asien stemmen. An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index unverändert bei 33.136 Zählern. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 10.386 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3824 Stellen ein. Am Montag waren die US-Börsen feiertagsbedingt noch geschlossen gewesen. Die Investoren in New York warten laut Experten auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das heute Abend veröffentlicht wird.

Asienbörsen uneinheitlich Vor den Signalen von den US-Währungshütern am Abend zeigen die Märkte in Asien am Morgen ein uneinheitliches Bild. Der japanische Nikkei-Index schloss 1,4 Prozent tiefer bei 25.717 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um ein Prozent und lag bei 1872 Punkten. Die Börse in Shanghai stand dagegen 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Euro bleibt geschwächt Der Rückgang der Inflation in Deutschland, der gestern gemeldet wurde, hat auch am Devisenmarkt Auswirkungen. Die Aussicht auf eine langsamere Gangart der Europäischen Zentralbank (EZB) bei möglichen Zinsanhebungen ließ den Euro gegenüber dem Dollar sinken. Auch heute Morgen notiert die Europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0560 Dollar rund einen Cent schwächer als noch gestern Mittag.

Auto-Hersteller mit Absatzzahlen Im DAX könnten heute die Autohersteller im Fokus des Interesses stehen. Am Morgen werden aktuelle Absatz-Zahlen für PKW in Deutschland für den Monat Dezember gemeldet. Am Nachmittag folgen dann die entsprechenden Neuzulassungszahlen aus den USA.

Chipbranche vor Überangebot? Aktien aus der Halbleiterbranche wie DAX-Konzern Infineon könnten auf eine neue Studie zu dem Sektor reagieren. Die weltweite Chipkrise, die in den vergangenen Jahren wichtige Wirtschaftsbereiche stark behindert hat, wird nach Einschätzung des führenden US-Elektronikverbandes 2023 überwunden. "Der riesige Bedarf aus den Pandemiezeiten lässt nach", so Steve Koenig, Chef-Markforscher des Verbandes CTA. Für die Branche könnten dies Vorboten von Problemen sein: "Wir werden uns von einer Chip-Knappheit zu einem möglichen Überangebot hin entwickeln."

Apple weniger als zwei Billionen wert Der Marktwert des US-Technologieriesen Apple sank gestern an der Wall Street zum ersten Mal seit März 2021 unter die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Die Aktie fiel nach einer Herabstufung durch die Bank Exane BNP Paribas um 3,7 Prozent auf 125,07 Dollar. Die jüngste Corona-Welle in China hat laut den Analysten die Produktion in einer der größten Fertigungsstätten für Apples iPhone beeinträchtigt.