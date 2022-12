Marktbericht Letzte Handelswoche des Jahres DAX im Plus erwartet Stand: 27.12.2022 07:12 Uhr

Die verkürzte Börsenwoche dürfte mit Gewinnen für den deutschen Leitindex starten. Gute Vorgaben der asiatischen Märkte am Morgen und die Lockerung der Corona-Beschränkungen in China geben dem DAX Rückenwind.

Kurz nach Weihnachten wird der deutsche Leitindex bei 14.030 Punkten erwartet, das entspräche einem Plus von rund einem halben Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss vom Freitag. Die vor Weihnachten wieder stärkere Kauflaune der Anleger setzt sich damit vor dem Jahresende fort.

Wall Street mit guten Vorgaben Die Zuversicht der wenigen verbleibenden Marktteilnehmer rührt einerseits von günstigen Vorgaben der Überseebörsen her. Die US-Börsen hatten die vergangene Woche mit Zuwächsen abgeschlossen. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,53 Prozent auf 33.204 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,27 Prozent auf 10.985 Punkte aufwärts. Aktuelle US-Konjunkturdaten haben laut Marktbeobachtern die Hoffnung gestärkt, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt überschritten hat. Damit werden weitere große Zinsschritte der US-Notenbank unwahrscheinlicher.

US-Einzelhändler setzen mehr um Der Umsatz der Einzelhändler in den USA im wichtigen Weihnachtsgeschäft hat sich dem Kreditkartenanbieter Mastercard zufolge besser als erwartet entwickelt. Die Erlöse im Zeitraum vom 1. November bis zum 24. Dezember lägen um 7,6 Prozent höher als im Vorjahr, hieß es in dem Mastercard-SpendingPuls-Bericht gestern. Starke Preisnachlässe hätten die Verbraucher angelockt. Laut dem Bericht sanken die Umsätze mit Elektronikartikeln in dem Zeitraum um 5,3 Prozent. Bei Bekleidung gab es einen Zuwachs von 4,4 Prozent, Restaurants setzten 15,1 Prozent mehr um. Die Umsätze im Online-Geschäft stiegen um 10,6 Prozent nach elf Prozent im Vorjahr.

Asienmärkte steigen dank Corona-Lockerungen Die asiatischen Aktienmärkte hatten bereits den Montagshandel mit Gewinnen abgeschlossen. Auch heute Morgen lagen die meisten Indizes im Plus. Der japanische Nikkei-Index schloss weitere 0,2 Prozent höher bei 26.448 Punkten. Die Börse in Shanghai lag ebenfalls 0,5 Prozent im Plus. Die Lockerung der Quarantänevorschriften in China beflügelt in der letzten Handelswoche des Jahres die Märkte. Wie die Nationale Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wird China ab dem 8. Januar keine Quarantäne mehr für Einreisende verlangen. Außerdem wird der Schweregrad der Erkrankung herabgestuft, da sie an Virulenz verloren habe und sich allmählich zu einer gewöhnlichen Atemwegsinfektion entwickele.

Euro fest in letzter Woche des Jahres Am Devisenmarkt hat sich der Euro auch in der neuen Handelswoche über der Marke von 1,06 Euro gehalten. Die Europäische Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,0633 Euro.

Wird Öl knapp? Sorgen um Lieferungen aus Russland nach der Einführung einer Preisobergrenze durch die Europäische Union und die G7-Staaten treiben Ölpreise weiter an. Bereits am Freitag waren die Notierungen um rund drei Prozent gestiegen. Heute Morgen kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent rund 85 Dollar. Die russischen Ölexporte über die Ostsee könnten im Dezember Händlern zufolge um 20 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgehen. Zudem will Russland Verkäufe an Länder, die den Preisdeckel unterstützen, Anfang 2023 einstellen.