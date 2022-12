Marktbericht DAX mit leichten Gewinnen erwartet Spannung vor Inflationsdaten Stand: 13.12.2022 07:41 Uhr

Am Aktienmarkt steigt heute die Nervosität der Anleger. Daten zur US-Inflation stehen am Nachmittag an und dürften die Zinspolitik in den USA bestimmen. Gute US-Vorgaben sollten den DAX heute stützen.

Bei 14.360 Punkten wird der Leitindex zum Handelsstart auf XETRA am Morgen erwartet, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent. Damit bleibt der Index weiterhin in der Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage gefangen.

US-Börsen holen Schwung Die Aussicht auf einen abnehmenden Preisdruck in den USA hatte die US-Börsen gestern Abend steigen lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der breiter gefasste S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq 100 legten kräftig um jeweils mehr als ein Prozent zu.

Schwächt sich die US-Inflation ab? Investoren gehen davon aus, dass sich der Anstieg der US-Verbraucherpreise im November auf 7,3 Prozent von 7,7 Prozent im Vormonat abgeschwächt hat. Sollte das zutreffen, würden die für 14:30 Uhr erwarteten Inflationsdaten die Spekulationen auf ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen verstärken. Am Mittwoch wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach Ansicht der meisten Experten eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt vornehmen, nachdem zuvor vier Zinsschritte von jeweils 0,75 Prozent gemacht wurden.

Asiatische Märkte unentschlossen An den asiatischen Börsen fanden die Indizes am Morgen keine klare Richtung. Anleger sorgen sich hier um die Auswirkungen der Corona-Infektionen in China nach der Lockerung der strengen Beschränkungen. Die Infektionen könnten sich auf den Konsum und die Produktion in China auswirken. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent höher bei 27.955 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,1 Prozent im Minus.

Euro in Wartestellung Auch der Kurs des Euro dürfte nach den US-Inflationsdaten in Bewegung kommen. Am Morgen wird die Europäische Gemeinschaftswährung wenig verändert bei 1,0548 Dollar gehandelt. Die Ölpreise steigen heute gegenüber dem gestrigen Niveau an. Die Furcht vor einem knapper werdenden Öl-Angebot aufgrund des Ausfalls einer wichtigen Pipeline in den USA ist Experten zufolge die Ursache. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen mit 79,22 Dollar rund ein Prozent mehr.

SAP-Konkurrent mit Gewinnwachstum Im DAX könnte am Morgen die Aktie des Software-Konzerns SAP im Fokus stehen. Der US-Konkurrent Oracle hat dank florierender Cloud-Services seine Erlöse in den drei Monaten bis Ende November im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar gesteigert. Oracle erzielte einen Nettogewinn von 1,7 Milliarden Dollar im Quartal, nachdem hohe Rechtskosten vor einem Jahr für tiefrote Zahlen gesorgt hatten. Die Ergebnisse übertrafen die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten klar.

Lufthansa-Tochter erneut Flotte Die Fluggesellschaft Swiss, eine Tochter der Lufthansa, erneuert ihre Langstreckenflotte. Sie kauft daher fünf Flugzeuge des Typs Airbus A350-900, wie das Unternehmen mitteilte. Die neuen Maschinen sollen ab 2025 in Betrieb genommen werden und dann die vier noch verbliebenen Flugzeuge vom vierstrahligen Typ Airbus A340-300 ablösen.

Mehr Passagiere für Fraport Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im November ein weiteres Stück aus seinem Corona-Tief herausgekommen. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte knapp 4,1 Millionen Fluggäste und damit etwa 41 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit lag das Passagieraufkommen zwar wie üblich niedriger als im Ferienmonat Oktober, aber nur noch gut 19 Prozent unter dem Vorkrisenwert von November 2019. Im Oktober hatte der Rückstand noch rund 23 Prozent betragen. Im Cargo-Geschäft verbuchte der Airport im November hingegen einen weiteren Rückgang. So wurden 160.657 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen, knapp 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.