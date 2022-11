Marktbericht DAX im Minus erwartet Anleger nehmen ein paar Gewinne mit Stand: 16.11.2022 07:30 Uhr

Das hohe Niveau der vergangenen Handelstage kann der DAX zum Start in den Handel zur Wochenmitte wohl nicht ganz halten. Die Stimmung auf dem Parkett bleibt aber positiv - trotz Sorgen wegen des Kriegs in der Ukraine.

Rund ein halbes Prozent dürfte der DAX gegenüber dem gestrigen XETRA-Schluss erst einmal verlieren, darauf deuten vorbörsliche Indikationen am Morgen hin. Der Einschlag einer Rakete in Polen, die offenbar russischer Bauart ist, hatte am Abend Politiker und Öffentlichkeit aufgeschreckt und auch die Märkte irritiert.

Nach dem Raketentreffer im Osten Polens gibt es aber Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Das teilte US-Präsident Joe Biden heute nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs von Nato- und G7-Staaten auf Bali mit.

Wall Street bleibt in Gewinnzone Die Börsen in Deutschland können am Morgen auf eher robuste Vorgaben aus den USA setzen. In Erwartung behutsamerer Zinserhöhungen der Notenbank Fed haben die US-Börsen gestern zugelegt. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher bei 33.592 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 11.358 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,9 Prozent auf 3991 Zähler. Im frühen Handel hatte der überraschend geringe Anstieg der US-Erzeugerpreise im Oktober die Kurse angetrieben. "Die Daten bestätigen die Hoffnung, dass die Trendwende bei der Inflation erreicht ist", sagte Robert Pavlik vom Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Asienbörsen aufgeschreckt Auch in Asien wurde am Morgen mit Sorge auf den Vorfall in Polen geschaut. Der japanische Nikkei-Index schloss dennoch 0,1 Prozent höher bei 28.020 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1963 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus.

Euro weiter stark Nach dem kleinen Höhenflug der vergangenen Tage kann sich der Euro bei knapp 1,04 Dollar halten. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0380 Dollar. Devisenanleger rechnen ebenfalls mit weniger heftigen Zinsanhebungen in den USA; das schwächt die US-Währung.

Öl wenig verändert Am Rohstoffmarkt verzeichnen die Kurse am Morgen keine heftigen Ausschläge. Ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent kostet mit 92,64 Dollar etwa weniger als gestern. Nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen hat sich der Goldpreis bei 1733 Dollar je Feinunze eingependelt.

Siemens Energy tief in den roten Zahlen Auf Unternehmensseite steht am Morgen DAX-Mitglied Siemens Energy im Fokus der Anleger. Der Energieversorger hat den erwarteten Verlust für das abgelaufene Quartal gemeldet. Die spanische Windkraft-Tochter Siemens Gamesa und der Rückzug aus Russland haben dem Energietechnik-Konzern einen Nettoverlust im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) von 647 Millionen Euro beschert. Er fiel damit aber geringer aus als Experten und Siemens Energy selbst vorausgesagt hatten. Die Dividende soll ausfallen. Für das Jahr davor hatte Siemens Energy noch zehn Cent je Aktie gezahlt.

Hat Google zu viele Mitarbeiter? Ein Investor fordert von der Google-Mutter Alphabet "aggressive" Sparmaßnahmen. Die Kosten seien zu hoch, der Konzern habe zu viele Beschäftigte, beschwerte sich TCI Fund Management gestern in einem offenen Brief an Alphabet-Chef Sundar Pichai. Der Hedgefonds kritisiert, dass die Mitarbeiterzahl seit 2017 um mehr als 20 Prozent pro Jahr gestiegen sei. Das Wachstum sei "exzessiv" und stehe nicht im Verhältnis zur tatsächlich benötigten Anzahl an Beschäftigten. Milliardenübernahme in der Modebranche Die US-Kosmetikkonzern Estée Lauder hat die Übernahme der Modemarke des Designers Tom Ford für 2,3 Milliarden Dollar angekündigt. Ford werde bis Ende 2023 Kreativdirektor der Marke bleiben, teilte Estée Lauder gestern mit. Die Übernahme solle im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden. Der US-Stardesigner Ford, der auch als Filmemacher tätig ist, hatte sein Unternehmen 2005 gegründet, zuvor war er als Kreativdirektor für die Marken Gucci und Yves Saint Laurent tätig gewesen.