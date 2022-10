Marktbericht DAX mit Gewinnen erwartet Wie stabil ist der Aufwärtstrend? Stand: 19.10.2022 07:31 Uhr

Auch den dritten Handelstag der Woche könnte das deutsche Börsenbarometer Gewinne erzielen. Dank starker US-Börsen dürfte der DAX im Plus starten. Die Bilanzsaison in den USA schürt Hoffnungen.

Bei 12.880 Punkten wird das deutsche Börsenbarometer den XETRA-Handel beginnen, so zeigen es vorbörsliche Indikationen. Das entspricht einem Plus von rund einem halben Prozent. Damit ist die runde Marke von 13.000 Punkten zum Greifen nah.

Wall Street mit Banken-Bonus Die Stärke der US-Märkte befeuert auch heute wieder Hoffnungen auf eine längerfristige Trendwende am Aktienmarkt. Gestern sorgten positiv aufgenommene Quartalszahlen der US-Bank Goldman Sachs für gute Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent auf 30.524 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 10.772 Stellen vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf knapp 3720 Zähler zu. Zu früh für Entwarnung? Eine besser als erwartete Bilanz-Saison könne ein Katalysator sein, den andauernden Abwärtstrend zu stoppen, sagte Art Hogan, Chefmarktstratege beim Vermögensverwalter B. Riley Wealth. Allerdings könnte die Stimmungsaufhellung manchen Experten zufolge nur kurze Beine haben. "Die Fed erhöht immer noch die Zinssätze, wir befinden uns immer noch im Straffungszyklus", warnte David Sadkin vom Vermögensverwalter Bel Air.

Asienmärkte ohne gemeinsame Richtung In Asien bietet sich am Morgen ein uneinheitliches Bild an den Börsen. Während der japanische Nikkei-Index im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 27.354 Punkten lag, notiert die Börse in Shanghai 0,3 Prozent im Minus.

Euro wenig bewegt Am Devisenmarkt gibt es am Morgen wenig Bewegung. Der Euro kann sich auf dem Weg in Richtung Parität zum Dollar nicht weiter nach oben bewegen. Am Morgen notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9830 Dollar.

Ölpreise zeitweise unter Druck Die Ölpreise stabilisieren sich am Morgen nach dem gestrigen Kursrutsch wieder. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 89,50 Dollar. Sorgen um eine sinkende Kraftstoff-Nachfrage in China wegen der schwächelnden Konjunktur hatten gestern belastet. China hatte die für gestern geplante Veröffentlichung von Wirtschaftsindikatoren verschoben.

Netflix stoppt Abwärtstrend Am Aktienmarkt wurden gestern die neuen Geschäftszahlen des Videostreaming-Dienstes Netflix mit drastischen Kursgewinnen quittiert. Netflix hat im dritten Quartal dank erfolgreicher Serien wesentlich besser abgeschnitten als erwartet. Im Vierteljahr bis Ende September verbuchte der Streaming-Riese unterm Strich 2,4 Millionen neue Bezahlabos. Damit erreichte Netflix im Jahresvergleich ein Nutzerwachstum von 4,5 Prozent und übertraf sowohl die eigene Prognose von einer Million Neukunden als auch die des Finanzmarkts deutlich.

Streiks stoppen Eurowings-Wachstum Die Lufthansa-Tochter hat gestern erklärt, das Wachstum des bestreikten Flugbetriebes Eurowings Deutschland werde wegen "massiver Streikschäden" gestoppt. 2023 sollen nun keine fünf zusätzlichen Flugzeuge in die Flotte kommen, die eigentlich auf 81 Maschinen ausgebaut werden sollte. Damit entstünden auch keine 200 neue Jobs in Cockpit und Kabine. Auch gebe es keine Beförderungen von Piloten zum Kapitän. Die Piloten des Ferienfliegers Eurowings ziehen heute den dritten Tag in Folge ihren Streik trotz steigenden Drucks des Arbeitgebers durch.