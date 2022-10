Marktbericht DAX vor weiteren Kursgewinnen Gleich noch eine Stufe höher Stand: 18.10.2022 07:22 Uhr

Anleger haben es offenbar eilig, wieder in den Markt einzusteigen. Der deutsche Leitindex lässt auf den gestrigen Gewinntag noch einen weiteren folgen. Die Marke von 13.000 Punkten rückt näher.

Bei 12.800 Punkten dürfte der DAX in den Handel auf XETRA starten, darauf deuten vorbörsliche Signale am frühen Morgen hin. Damit würde das Börsenbarometer weitere 1,1 Prozent zulegen, gestern hatte der Index bereits 1,7 Prozent hinzugewonnen.

Bankenergebnisse treiben US-Indizes An der Wall Street geht der Aufwärtsschwung an den Aktienmärkten weiter und beschert den europäischen Aktienmärkten weiteren Rückenwind. Angetrieben von guten Quartalszahlen aus dem Bankensektor kletterten hier die Indizes gestern deutlich. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 1,9 Prozent auf 30.185 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog um 2,6 Prozent auf 3677 Zähler und der technologielastige Nasdaq-Index gar um 3,4 Prozent auf 10.665 Stellen an. Beruhigung aus Großbritannien Auch die finanzpolitische Kehrtwende in Großbritannien hilft derzeit den Finanzmärkten. Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt kündigte gestern an, nahezu alle Steuerpläne von Premierministerin Liz Truss würden rückgängig gemacht. Die umstrittenen schuldenfinanzierten Steuersenkungen sind damit vom Tisch. Das Pfund stieg darauf hin um mehr als zwei Prozent auf 1,1426 Dollar. Pfund zieht wieder an Britischer Haushaltsplan beruhigt Finanzmärkte Nachdem die Ankündigung massiver Steuererleichterungen Turbulenzen an den Märkten ausgelöst hatte, sorgt der neue britische Haushaltsplan für etwas Ruhe.

Asienbörsen uneinheitlich An den asiatischen Märkten haben am Morgen die Börsen keine klare Richtung gefunden. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.973 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

Euro tastet sich vor Am Devisenmarkt hat sich der Euro weiter ein kleines Stück gegenüber dem Dollar vorgearbeitet. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 0,9858 Dollar. Leicht im Plus gegenüber gestern auch die Ölpreise: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 91,44 Dollar, das Fass der US-Sorte WTI liegt bei 85,22 Dollar. Die Feinunze Gold kostet mit 1660 Dollar rund ein halbes Prozent mehr als gestern. Verkauft Credit Suisse seine US-Vermögensverwaltung? Am Aktienmarkt sorgt weiterhin die Schweizer Großbank Credit Suisse für Sorgen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Bank den Verkaufsprozess für ihre US-Vermögensverwaltungssparte eingeleitet. Es werde erwartet, das sich Private-Equity-Firmen für den Bereich interessierten, so die Agentur. Es sei aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Credit Suisse arbeitet derzeit an einem weiteren Konzernumbau. Die Ergebnisse der Strategieüberprüfung, die Insidern zufolge auch zahlreiche Stellen kosten dürfte, will die Bank zusammen mit den Zahlen für das dritte Quartal am 27. Oktober vorstellen.

Eurowings im Streikmodus Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings geht der Arbeitskampf weiter. Heute werde etwa die Hälfte der Airline-Flüge nicht stattfinden, so ein Sprecher der Airline. Mit der dreitägigen Arbeitsniederlegung, die zum Wochenauftakt begonnen hat, will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Das Management von Eurowings lehnt bisher Nachbesserungen seines Angebots ab. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 14 zusätzliche freie Tage, Eurowings bietet 10.

Intel muss Tochter billiger verkaufen Der Chipkonzern Intel hat seine Erwartungen an den Börsengang seiner Roboterauto-Tochter Mobileye einem Pressebericht zufolge drastisch reduziert. Intel peile nur noch eine Bewertung von unter 20 Milliarden US-Dollar an, so "Wall Street Journal" gestern. Ursprünglich sei eine Bewertung von 50 Milliarden Dollar erwartet worden. Zudem werde Mobileye weniger Aktien verkaufen als zunächst geplant, hieß es in dem Bericht weiter. Mobileye ist mit vielen großen Herstellern im Geschäft mit Technik für Fahrassistenzsysteme.