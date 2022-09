An der Frankfurter Börse dürfte sich die leichte Kurserholung weiter fortsetzen. Das beherrschende Thema ist aber der Börsengang der VW-Tochter Porsche.

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den XETRA-Handel starten. Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 12.279 Punkten und damit 0,8 Prozent höher als gestern.

Auf dem Frankfurter Parkett ist der Börsengang der Porsche AG das mit Abstand wichtigste Gesprächsthema. Die Vorzugsaktien werden für je 82,50 Euro an Anleger ausgegeben und liegen damit am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 Euro bis 82,50 Euro je Aktie. Mit dem Börsengang der Sportwagen-Tochter sammelt Volkswagen knapp 9,4 Milliarden Euro ein. Damit ist der Börsengang der Porsche AG die größte Erstemission in Deutschland seit der Telekom im Jahr 1996.

Kräftige Kursgewinne in Amerika

Die Vorgaben von den US-Börsen sind hervorragend. Nach sechs Verlusttagen in Folge kehrten Anleger an die Wall Street zurück. Der Dow-Jones-Index schloss 1,9 Prozent höher auf 29.683 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte zwei Prozent auf 3719 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq rückte der Composite-Index 2,1 Prozent auf 11.051 Punkte vor.

Bank of England kauft Anleihen

Die jüngsten Konjunktursorgen gerieten dies- und jenseits des Atlantiks in den Hintergrund, nachdem sich die britische Notenbank gegen den zuletzt drastischen Zinsanstieg am heimischen Kapitalmarkt gestemmt hatte. Am Nachmittag hatte die Bank of England angekündigt, aufgrund von Marktstörungen bis Mitte Oktober langlaufende Staatsanleihen zu kaufen. Hintergrund sind die erheblichen Renditeanstiege in den vergangenen Tagen. Am US-Anleihemarkt fiel die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen daraufhin auf 3,73 Prozent, nachdem sie erst vor kurzem zeitweise auf über vier Prozent geklettert war.

Ein Grund für Optimismus?

Damit könnten die Briten auch den Weg für künftige Wendungen anderer Zentralbanken frei gemacht haben, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Die sinkenden Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,75 Prozentpunkte im November könnten ein weiterer Beleg dafür sein. Eventuell seien höhere Zinsen also bereits vollständig in die Kurse eingepreist, so dass auch die Talfahrt am Aktienmarkt bald ein Ende finden könnte.

Apple unter Druck

Gegen den festen Trend gerieten Apple-Aktien gestern aber unter Druck. Laut Medienberichten will der iPhone-Hersteller die Produktion seiner neuen Smartphone-Reihe nun doch nicht erhöhen - wegen einer mangelnden Nachfrage. Dies wirkte sich der Folge bis in tief in die Lieferketten der Technologiebranche aus.

Kurssprung bei Biogen

Die Titel von Biogen verbuchten dagegen mit einem Plus von zeitweise gut 43 Prozent den drittgrößten Kurssprung der Firmengeschichte. Ein Alzheimer-Medikament der Pharmafirma hat in einer Studie ermutigende Ergebnisse gezeigt.

Berg- und Talfahrt beim Euro

Der Euro notiert am Morgen erneut im Bereich von unter 0,97 US-Dollar, nachdem sich die Gemeinschaftswährung gestern zeitweise um fast zwei Cent gegenüber der US-Währung erholt hatte. "Widerstand (gegen die Dollar-Stärke) ist zwecklos", hieß es von der ING Bank. Seien es die überraschend starke US-Konjunktur oder der Energiekrieg in Europa - alles spreche für weitere Dollar-Kursgewinne.

Öl wird teurer

Rohöl verteuerte sich ebenfalls, weil wegen des Wirbelsturms "Ian" Bohrinseln im Golf von Mexiko vorübergehend stillgelegt wurden. Am Morgen liegt Nordsee-Öl der Sorte Brent bei über 89 Dollar.