Marktbericht DAX mit Gewinnen erwartet Anleger hoffen auf Besserung Stand: 20.09.2022 07:30 Uhr

Die deutsche Börse dürfte auf feste US-Börsen gestern Abend mit Zuwächsen reagieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die anstehenden Zinserhöhungen scheinen inzwischen "eingepreist".

Bei 12.890 Punkten und damit rund ein halbes Prozent höher als zum gestrigen XETRA-Schluss wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den frühen Handel starten. Damit kommt die runde Marke von 13.000 Punkten wieder in Reichweite.

Wall Street fängt sich Der deutsche Aktienmarkt reagiert damit auf eine wieder steigende Zuversicht an der Wall Street am Abend. Ein Endspurt hat den US-Börsen klare Gewinne beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,6 Prozent im Plus bei 31.020 Punkten, womit er nur minimal unter seinem Tageshoch blieb. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 3900 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verabschiedete sich 0,8 Prozent fester mit 11.953 Zählern aus dem Handel.

Zinserhöhung schon verdaut? Laut Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement beim Hamburger Fixed-Income-Spezialisten Nordix, ist eine US-Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte an den Märkten bereits vollständig eingepreist. Einzelne Beobachter rechnen nach den überraschend hohen Inflationszahlen in der Vorwoche sogar mit einem Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt, so der Experte. Die Wahrscheinlichkeit dafür sehen die Marktbeobachter der Schweizer Bank Credit Suisse allerdings nur bei 25 Prozent.

Asienbörsen steigen Auch die asiatischen Märkte folgen am Morgen den günstigeren Vorgaben aus den USA. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 27.673 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1947 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

China lässt Leitzins unverändert In China ist die Zentralbank der allgemeinen Tendenz zu Zinsanhebungen heute nicht gefolgt. Sie hat die Leitzinsen am Dienstag erwartungsgemäß beibehalten. Der Schlüsselsatz für einjährige Kredite (LPR) blieb bei 3,65 Prozent, der Schlüsselsatz für fünfjährige Kredite bei 4,30 Prozent. Mit einer Zinssenkung hatte die Zentralbank in Peking im vorigen Monat der von der Immobilien- und Corona-Krise geschwächten Wirtschaft unter die Arme gegriffen.

Euro an der Parität Am Devisenmarkt hat sich der Euro am Morgen wieder knapp über die Parität zum Dollar geschoben. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,0008 Dollar. Die Zinsen, die in den USA schneller steigen als in der Euro-Zone stärken die US-Währung tendenziell. Am Rohstoffmarkt klettern die Ölpreise nach dem gestrigen Rückgang wieder leicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen rund 91 Dollar. Für eine Feinunze Gold müssen Investoren derzeit 1673 Dollar bezahlen.

Porsche-Zeichnungsfrist beginnt Am deutschen Aktienmarkt steht der bevorstehende Börsengang der VW-Tochter Porsche erneut im Blickpunkt. Die Zeichnungsfrist für die Vorzugsaktien der Porsche AG beginnt heute, das teilte das Unternehmen gestern Abend mit, nachdem der Wertpapierprospekt veröffentlicht worden war. In einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück sollen die Papiere der Volkswagen-Tochter angeboten werden. Auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien sollen einen Teil davon erwerben können.

Mercedes-Benz setzt auf Windenergie Der Autohersteller Mercedes-Benz plant auf seinem Testgelände im Emsland bei Papenburg einen Windpark zu errichten. Bis Mitte der 2020er Jahre soll auf dem Gelände eine zweistellige Zahl von Windkraftanlagen mit mehr als 100 Megawatt Leistung installiert werden, so das Unternehmen gestern Abend. Mit diesen Anlagen sollen demnach mehr als 15 Prozent des jährlichen Strombedarfs von Mercedes-Benz in Deutschland abgedeckt werden. Der Autobauer prüft zudem, auch Photovoltaikanlagen auf dem Testgelände zu installieren.

Sixt will mehr E-Autos Der Autovermieter Sixt will bis 2030 mindestens 70 Prozent seiner Flotte aus Hybriden oder reinen Elektroautos zusammensetzen. Bis Ende 2023 sollen es weltweit rund zwölf bis 15 Prozent sein. Zum Ende des ersten Halbjahres lag der Anteil bei rund zehn Prozent. Zudem will Sixt im Laufe des kommenden Jahres für seine Kunden das Laden an zahlreichen öffentlichen Ladesäulen ermöglichen.

Apple erhöht App-Store Preise Der iPhone-Hersteller dreht an der Preisschraube für Nutzer seines App-Stores. Apple wird die Preise in seinem App-Store ab nächstem Monat in mehreren Ländern erhöhen. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, Apps und In-App-Käufe würden in allen Ländern, die die Euro-Währung verwendeten, sowie in Japan und Malaysia teurer werden. Die neuen Preise, mit Ausnahme automatisch verlängerbarer Abonnements, würden bereits am 5. Oktober in Kraft treten.