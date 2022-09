An der Frankfurter Börse steht ein weiterer schwacher Handelstag bevor. Nach deutlichen Verlusten in Amerika dürfte der DAX zu Handelsbeginn weiter nachgeben.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 12.857 Punkten. Das entspräche einem weiteren Minus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vortagesniveau. Gestern hatte der deutsche Leitindex bereits 0,6 Prozent eingebüßt. Vom Zwischenhoch Mitte August ist der DAX mittlerweile rund 1000 Punkte entfernt.

Gestern verbuchten die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street und der Nasdaq Kursverluste, besonders Technologieaktien litten. Der Dow-Jones-Index verlor 0,6 Prozent auf 30.961 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3.901 Punkte ein. Der Nasdaq-Composite-Index gab 1,4 Prozent auf 11.552 Punkte nach.

Erneut dominierten Zinssorgen das Geschehen. Gerade nach den zuletzt wieder überraschend hohen Inflationszahlen sind die Anleger wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank am kommenden Mittwoch nervös. Es wird fest damit gerechnet, dass die Federal Reserve (Fed) den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte nach oben schraubt, aber auch ein ganzer Punkt erscheint nicht ausgeschlossen.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen gestern auf breiter Front, Die Verzinsung der zweijährigen Papiere kletterte auf den höchsten Stand seit 2007.

An der Frankfurter Börse könnten heute Studien von Goldman Sachs und JPMorgan für Gesprächsstoff sorgen. Viele Kursziele wurden nach unten gesetzt. Immobilienwerte liefern sich in der Zinswende aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Einzelhändlern um die schwächste Branche des Jahres.

Darüber hinaus steht der große Verfall an den Terminbörsen im Fokus. "Besonders interessant und richtungsweisend könnte der heutige Optionsverfall beim DAX werden", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die 13.000 war zuletzt die hart umkämpfte Marke zwischen Bullen und Bären. Mit dem heutigen Verfalltermin könnte der Optionsmarkt über die zukünftige Richtung beim DAX mitentscheiden."

DaimlerTruck fordert mehr Ladesäulen

Daimler-Truck-Chef Martin Daum fordert von der Bundesregierung mit Blick auf die Infrastruktur für die Elektromobilität mehr Taten: "Aktuell gibt es seitens der Bundesregierung viele Pläne und Ankündigungen, aber wenig Konkretes", sagte Daum der dpa. "Was kommt am Ende raus, was wird tatsächlich umgesetzt und in welcher Geschwindigkeit? Der Wille ist da, die Tat fehlt noch." Heute werde eine 300-Kilowatt-Ladesäule gefeiert, die irgendwo eingeweiht wird. "Wir brauchen aber 700 Kilowatt oder ein Megawatt", sagte Daum. In dieser Größenordnung gebe es aber noch nichts.