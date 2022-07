Marktbericht DAX zum Start höher erwartet Börsen bleiben auf Erholungskurs Stand: 20.07.2022 07:34 Uhr

Am Aktienmarkt herrscht weiterhin eine positive Stimmung vor. Der DAX dürfte zum Handelsstart an seine gestrige Aufwärtsbewegung anknüpfen. Gute Vorgaben aus den USA und die Hoffnung auf Gaslieferungen helfen dabei.

Bei rund 13.400 Punkten und damit 0,7 Prozent höher als zum gestrigen Handelsschluss dürfte der deutsche Leitindex nach vorbörslichen Indikationen starten. Die erst gestern zurückeroberte Marke von 13.000 Punkten wird damit klar verteidigt.

Fließt russisches Gas morgen wieder? Den deutschen Aktienmarkt hat vor allem die Hoffnung auf die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 angeschoben. In mehreren Berichten hieß es, dass die russischen Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich morgen wieder aufgenommen werden. Kremlchef Wladimir Putin warnte allerdings Europa vor einem weiteren Absenken der Lieferungen. Sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine für die Ostsee-Pipeline nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Leitung nochmals deutlich zu fallen, so Putin.

US-Börsen mit kräftigem Rückenwind An der Wall Street haben am Abend die Indizes aber auch wegen überwiegend guter Geschäftszahlen von Unternehmen in der Berichtssaision zugelegt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 2,4 Prozent höher mit 31.827 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,1 Prozent auf 11.713 Stellen vor, der breit gefasste S&P 500 2,8 Prozent auf 3936 Zähler. Erleichtert reagierten Investoren auch auf überraschend hohe Baugenehmigungen in den USA. Von einer Rezession fehle bislang jede Spur, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Diese findet bislang nur in den Köpfen statt oder kommt erst mit Zeitverzögerung."

Asiatische Märkte klar im Plus Auch in Asien stiegen am Morgen die Kurse deutlich. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 2,4 Prozent höher bei 27.596 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2 Prozent und lag bei 1940 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Euro spielt kräftigen Zinsanstieg durch Am Devisenmarkt hat sich der Euro am Morgen weiter von der Parität zum Dollar nach oben entfernt. Die Gemeinschafswährung wird derzeit mit 1,0245 Dollar gehandelt. Investoren spekulieren, dass die Europäische Zentralbank (EZB) morgen einen Zinsschritt um 0,5 Prozent vollziehen könnte.

Ölpreis stabil Der Ölpreis stabilisiert sich am Morgen auf dem gestern erreichten Niveau. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiert zurzeit bei 103,70 Dollar. Gestern waren die Preise in der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung deutlich angestiegen. Die Feinunze Gold notiert unverändert bei 1711 Dollar.

Netflix mit positiver Überraschung Besser als erwartete Zahlen des Video-Streamingdienstes Netflix hatten am Abend den Technologiesektor beflügelt. Netflix hat im zweiten Quartal dank Serienhits nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten. Die Nutzerzahlen sanken in den drei Monaten bis Ende Juni um 970.000 Bezahlabos. Damit hielt der Kundenschwund zwar an, blieb aber unter dem von Netflix selbst erwarteten Minus von zwei Millionen Abos. Die Aktie stieg nachbörslich um acht Prozent.

BASF genehmigt Standort in China Der Chemiekonzern BASF hat die abschließende Genehmigung für den Bau des geplanten Verbundstandorts Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong erteilt. Für den Bau des neuen Standorts will BASF bis 2030 bis zu zehn Milliarden Euro investieren. Im Jahr 2020 hat BASF mit dem Bau erster Anlagen am geplanten Verbundstandort in Zhanjiang begonnen, der nach Ludwigshafen und Antwerpen der drittgrößte Verbundstandort der BASF weltweit sein wird. Der Standort wird in mehreren Phasen gebaut und soll bis zum Jahr 2030 voll betriebsfähig sein. Alleine von dem neuen Standort Zhanjiang erwartet BASF bis 2030 einen Umsatz von vier bis fünf Milliarden Euro.