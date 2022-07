Marktbericht DAX im Minus erwartet Anleger scheuen das Risiko Stand: 13.07.2022 07:28 Uhr

Vor wichtigen Daten zur US-Inflation halten sich die Investoren mit neuen Käufen am Aktienmarkt zurück. Der DAX dürfte zu Handelsbeginn im Minus starten. Der Euro notiert nur knapp über der Marke von einem US-Dollar.

Bei 12.850 Punkten und damit ein halbes Prozent schwächer wird der DAX zum Start in den XETRA-Handel erwartet. Im Zentrum der Aufmerksamkeit der Investoren stehen aktuelle Verbraucherpreise aus den USA, die am Nachmittag erwartet werden.

Wall Street schwächelt Die Vorgaben von den Börsen an der Wall Street sind wenig stimulierend für den Handel in Europa. Die US-Indizes haben gestern Abend nach einer Achterbahnfahrt mit Kursabschlägen geschlossen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,6 Prozent tiefer bei 30.981 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 11.264 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3818 Punkte ein. "Wenn viele Zahlen zur Veröffentlichung anstehen wie Inflationsdaten und Firmenbilanzen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Investoren risikoscheu sind", so Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Finanzdienstleisters B. Riley.

Asiatische Märkte nervös Auch in Asien bleibt die Nervosität hoch. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 26.423 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1887 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Euro an der Parität Große Anspannung weiterhin auch auf dem Devisenmarkt. Der Euro notiert weiterhin haarscharf an der Parität zum Dollar. Gestern war der Euro auf exakt einen US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wird zurzeit mit 1,0040 Dollar gehandelt. Vor allem die Aussicht auf eine Rezession infolge eines Gasmangels hatte den Euro in den vergangenen Wochen massiv belastet.

Öl wird billiger Im Rückwärtsgang befinden sich dagegen die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent ist mit 99,50 Dollar unter die 100-Dollar-Marke gefallen. Der Goldpreis notiert unverändert. Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Morgen 1724 Dollar.

Luftfahrt im Aufwind In DAX und MDAX könnten heute Luftfahrtaktien wie der Triebwerkshersteller MTU und die Lufthansa vom gesunkenen Ölpreis, aber auch besseren Aussichten in der Branche profitieren. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Juni so viele Maschinen ausgeliefert wie seit März 2019 nicht mehr. Im vergangenen Monat wurden insgesamt 51 Flugzeuge an Kunden übergeben, wie das Unternehmen gestern mitteilte. Darunter seien auch 43 Maschinen des Modells Boeing 737 MAX gewesen, das nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten fast zwei Jahre lang aus dem Verkehr gezogen worden war.

Twitter reicht Klage gegen Musk ein Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte der Online-Dienst wie angekündigt eine Klage im Bundesstaat Delaware ein, wie Verwaltungsratschef Bret Taylor gestern mitteilte. Das zuständige Gericht kann den Vollzug einer Übernahme anordnen. Das fordert Twitter auch ausdrücklich in der gut 60-seitigen Klageschrift, die von US-Medien veröffentlicht wurde. Musk hatte am Freitag mitgeteilt, dass er von der Vereinbarung zum Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar zurücktrete.

Netflix bald mit Werbung? Der US-Streamingpionier Netflix plant die Einführung eines werbefinanzierten Abos. Das Unternehmen habe Verhandlungen über die nötigen Anpassungen seiner Verträge mit Hollywood-Studios aufgenommen, so das "Wall Street Journal" gestern. Auf Anfrage von Reuters erklärte der Streamingdienst-Anbieter, es handele sich nur um Spekulationen und die Entwicklung der preisgünstigeren Abo-Option sei noch in einer frühen Phase. Das Streaming ohne Werbeunterbrechungen gehörte zum Kernversprechen von Netflix, als der Konzern 2007 ins Video-on-Demand-Geschäft einstieg