Marktbericht DAX im Minus erwartet Schwache Wall Street belastet Stand: 29.06.2022 07:28 Uhr

Die Aufwärtsbewegung im deutschen Leitindex ist schon wieder vorbei. Minuszeichen an den US-Börsen dürften am Morgen für Verluste im DAX sorgen. Inflationssorgen bestimmen weiterhin das Geschehen.

Bei 13.160 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel zur Wochenmitte starten, das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent. Die Marke von 13.000 Zählern bleibt weiterhin in Sichtweite.

Wall Street kippt ins Minus Schwache US-Börsen lasten am Morgen auf den europäischen Märkten. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten die wichtigen US-Indizes am Abend ins Minus, nachdem sich das Verbrauchervertrauen in den USA im Juni überraschend stark abgeschwächt hatte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,6 Prozent tiefer auf 30.946 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab rund drei Prozent auf 11.181 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte etwa zwei Prozent auf 3821 Punkte ein. Inflation treibt Verbraucher um Die Verbraucher in den USA sind laut Experten vor allem durch deutliche Preissteigerungen pessimistisch gestimmt. Während die US-Konsumenten die aktuelle Lage nur leicht skeptischer bewerteten, schätzten sie die Aussichten deutlich pessimistischer ein. Auch in Deutschland belasten die anhaltend hohen Inflationsraten. Im Tagesverlauf werden aktuelle Verbraucherpreis-Daten für den vergangenen Monat erwartet.

Asienbörsen uneinheitlich Die asiatischen Aktienmärkte haben sich heute nach den negativen Vorgaben von der Wall Street uneinheitlich gezeigt. Der wichtigste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 1,7 Prozent, dagegen verlor der japanische Nikkei-Index 1,2 Prozent.

Euro hart an der 1,05 Am Devisenmarkt arbeitet sich der Euro weiterhin an der Marke von 1,05 Dollar ab. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,0509 Dollar. Nach vier Handelstagen im Plus verlieren die Ölpreise am Morgen auf hohem Niveau. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 113 Dollar, die US-Sorte WTI hat sich auf 110 Dollar je Fass verbilligt. Eine Feinunze Gold notiert bei 1821 Dollar.

BMW-Chef gegen Verbrenner-Verbot Nach dem Beschluss der EU, ab 2035 keine Autos mit Verbrennugsmotor in der Gemeinschaft mehr zuzulassen, stehen die Auto-Werte im DAX im Fokus. BMW-Vorstandschef Oliver Zipse hält ein Verbot neuer Autos mit Verbrennermotor in der EU ab 2035 für falsch. "In der heutigen Zeit alles auf eine Karte zu setzen, ist ein industriepolitischer Fehler", sagte Zipse gestern in München. Ob die notwendige Ladeinfrastruktur für E-Autos bis 2035 geschaffen werden könne, sei offen. Wie Europa den Zugang zu den entscheidenden Rohstoffen sicherstellen wolle, sei unklar. Hier drohten neue Abhängigkeiten.

Siemens Energy wehrt sich gegen Vorwürfe Der Energiekonzern Siemens Energy wehrt sich gegen Behauptungen aus Russland, die Gaslieferungen nach Deutschland müssten gedrosselt werden, weil das Unternehmen Turbinen nicht rechtzeitig warte. "Es ist sehr bequem, ein Unternehmen mit reinzuziehen, das in Russland bekannt ist", sagte Joe Kaeser, Aufsichtsrats-Chef von Siemens Energy, der "Süddeutschen Zeitung". "Selbst wenn es so wäre, würde das niemals rechtfertigen, den Gasfluss so stark zu drosseln."

Sony drängt in den Gaming-Markt Der japanische Elektronik-Hersteller will in einem Strategiewechsel über die Playstation hinaus künftig mehr Geschäft mit PC-Gamern machen. Unter der neuen Marke Inzone stellte Sony gestern eine Modellpalette aus drei Kopfhörern und zwei Monitoren vor. Sony betritt einen Markt, der bereits zwischen vielen etablieren Anbietern aufgeteilt ist. Deshalb gebe man sich zwei bis drei Jahre, um "in einer guten Position zu sein", so das Unternehmen.