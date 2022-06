Marktbericht Kleine DAX-Gewinne erwartet Hochspannung am Tag der US-Notenbank Stand: 15.06.2022 07:33 Uhr

Die Nervosität vor dem am Abend anstehenden Zinsentscheid in den USA ist hoch. In einem weiterhin labilen Markt versucht der DAX am Morgen eine Stabilisierung, hektische Ausschläge sind jederzeit möglich.

Die Aktienmärkte sind im Bann der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die heute Abend wohl eine größere Zinsanhebung vornehmen wird. Der deutsche Börsenindex DAX dürfte bei 13.370 Punkten in den Handel starten und damit ein kleines Plus von 0,3 Prozent verbuchen.

Fed vor klarem Zinssignal "Die Anleger sind nervös", so Portfoliomanager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Niemand wolle sich vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed zu sehr aus dem Fenster lehnen, da die Möglichkeit bestehe, dass sie den Schlüsselsatz um 0,75 statt der signalisierten 0,5 Prozentpunkte anhebt.

US-Börsen bleiben wackelig Am Abend hatten die Indizes an der Wall Street erneut Verluste verbucht. Anleger ziehen sich weiter aus dem Aktienmarkt zurück. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,5 Prozent tiefer bei 30.364 Punkten. Der technologielastige Nasdaq legte allerdings 0,2 Prozent auf 10.828 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3735 Punkte ein.

Keine klare Richtung an Asienbörsen Die Märkte in Fernost bieten am Morgen kein einheitliches Bild. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 26.435 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1865 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent.

Euro bei 1,04 Vor der anstehenden Zinserhöhung in den USA steht der Euro weiterhin unter Druck. Die Gemeinschaftswährung versucht derzeit eine Stabilisierung bei 1,04 Dollar. Am Morgen notiert sie bei 1,0430 Dollar. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, hatte gestern ein Mehrwochen-Hoch markiert. Die Ölpreise notieren unverändert, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 119 Dollar.

Bitcoin noch tiefer Kryptowährungen stehen weiterhin auf der Verkaufsliste vieler Anleger. Bitcoin brachen gestern erneut ein und notieren heute Morgen bei rund 21.000 Dollar. Ethereum werden derzeit zu 1133 Dollar gehandelt. "Angst und Verunsicherung sind riesig", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Alles, was irgendeine Art von Risiko mit sich bringt, wird verkauft."

Anhörung zu Sklavenarbeit bei VW-Tochter In der brasilianischen Hauptstadt Brasília hat eine Anhörung zu möglicher Sklavenarbeit auf einer Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens von Volkswagen do Brasil in den 1970er und 1980er Jahren begonnen. Dies bestätigte der zuständige Staatsanwalt Rafael Garcia Rodrigues der Nachrichtenagentur dpa. Dabei solle es auch um eine etwaige Wiedergutmachung für die Arbeiter auf der Farm und für die brasilianischen Gesellschaft gehen.

Apple sponsert Soccer-League Der iPhone-Hersteller baut im Streaming-Wettbewerb mit Netflix und Amazon seine Sport-Übertragungsrechte weiter aus. Ab 2023 wird Apple exklusiv weltweit die Streamingrechte der Major League Soccer (MLS) haben, so das Unternehmen. Die MLS ist die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball. Jedes einzelne MLS-Spiel könne man über die Apple-TV-App streamen, ohne regionale Sperren oder Einschränkungen. Die Vereinbarung zwischen Apple und der MLS ist zunächst auf zehn Jahre befristet.

Morphosys schließt Lizenzvereinbarung Der Biotech-Konzern schließt mit der US-Firma Human Immunology Biosciences (HIBio) eine Lizenzvereinbarung für das Nierenmedikament Felzartamab und die Krebstherapie MOR210. Morphosys will sich selbst stärker auf die Weiterentwicklung wichtigerer Krebsmedikamente konzentrieren. Neben einer Vorauszahlung von 15 Millionen US-Dollar für MOR210 bei Vertragsabschluss haben die Bayern für beide Programme künftig Anspruch auf mögliche Meilenstein-Zahlungen in Höhe von bis zu einer Milliarde US-Dollar.