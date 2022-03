Marktbericht Gewinne zum Start erwartet DAX bleibt im Aufwärtstrend Stand: 23.03.2022 07:23 Uhr

An den Aktienmärkten setzt sich die Entspannung auch zur Wochenmitte fort. Gute Vorgaben von der Wall Street und von den asiatischen Börsen dürften auch im DAX für weitere Pluszeichen sorgen.

Bei 14.570 Punkten und damit 0,7 Prozent höher als zum gestrigen XETRA-Schlussstand wird der deutsche Leitindex nach vorbörslichen Signalen den Handel aufnehmen. Der positive Trend der vergangenen Handelstage setzt sich damit erneut fort.

Schwierige Ukraine-Verhandlungen Die Lage im Ukraine-Konflikt bleibt aber weiterhin hoch angespannt. Zu den Verhandlungen mit Russland über einen Ausweg aus dem Krieg sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend: "Sie sind sehr schwierig, manchmal skandalös, aber wir bewegen uns Schritt für Schritt vorwärts." Unterhändler der Ukraine seien tagtäglich im Einsatz, sagte er in einer in der Nacht zum Mittwoch verbreiteten Videoansprache.

Wall Street schwenkt aufwärts Die Vorgaben für die europäischen Aktienmärkte sind am Morgen dennoch günstig. US-Anleger haben offenbar eine mögliche aggressivere Zinspolitik der US-Notenbank inzwischen "eingepreist". Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher bei 34.807 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte rund zwei Prozent auf 14.108 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4511 Punkte zu. Am Montag hatte Fed-Chef Jerome Powell Börsianer mit der Aussage überrascht, dass er für die kommenden Monate Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt nicht ausschließe.

Fernost-Börsen mit klaren Gewinnen In Asien erkommen die Indizes am Morgen zum Teil den höchsten Stand seit drei Wochen. In Tokio zogen die Kurse nach der Feiertagspause am Montag an. Der japanische Leitindex Nikkei gewann drei Prozent auf 28.040 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Schwäche des Yen zum Dollar, die sich günstig ausgewirkt habe. Die IT-Konzerne Tencent und Alibaba sowie der Essenslieferant Meituan führten den Hang Seng Tech-Index mit einem Plus von mehr als drei Prozent an.

Euro an der 1,10 Die Aussicht auf schnellere Zinsanhebungen in den USA hält den Euro auf seinem Stand um 1,10 Dollar gefangen. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1013 Dollar. Die Ölpreise verharren auf dem Niveau der vergangenen Tage. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen wenig verändert 114 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt wie gestern bei 1920 Dollar.

Produktion bei Mercedes-Benz ausgebremst Der Mangel an Autoteilen wegen des Ukraine-Krieges bremst die Produktion bei dem DAX-Konzern Mercedes-Benz. Für das Werk in Sindelfingen sei teilweise Kurzarbeit beantragt, erklärte das Unternehmen am Abend. Die Schichtplanung müsse angepasst werden. Zum Teil lässt sich der geringere Bedarf an Arbeitskräften demnach über Arbeitszeitinstrumente regeln. Ob ganze Schichten entfallen und wie viele Beschäftigte vorübergehend aussetzen, blieb offen.

Bayer gibt Anleihen aus Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat neue Hybridanleihen über 1,3 Milliarden Euro platziert. Die Emission habe aus zwei Tranchen bestanden und sich ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet. Bayer will die Anleihen an der Luxemburger Börse notieren lassen. Beide Tranchen hätten eine Laufzeit von 60 Jahren. Die Erlöse würden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, dazu gehört auch die Finanzierung des Rückkaufs einer bestehenden Anleihe, die zum 2. Oktober 2022 kündbar ist.

Deutsche Euroshop in der Gewinnzone Der auf Shoppingcenter spezialisierte Hamburger Immobilieninvestor hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger Umsatz und operatives Ergebnis erzielt als im Vorjahr. Bei einem Umsatzrückgang um 5,5 Prozent auf 211,8 Millionen Euro sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 5,4 Prozent auf 152,5 Millionen Euro gesunken. Vor allem dank deutlich geringerer Bewertungsverluste fiel unter dem Strich ein Jahresüberschuss von 59,9 Millionen Euro an, nach einem Konzernverlust von 251,7 Millionen Euro im Vorjahr. "Der Vorstand strebt die Rückkehr zu einer nachhaltigen Dividendenpolitik an", erklärte das Unternehmen.