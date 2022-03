Marktbericht Anleger werden wieder mutiger DAX zurück über 13.000 Stand: 09.03.2022 07:29 Uhr

Der deutsche Leitindex steuert auf einen positiven Handelsstart hin. Investoren finden das derzeitige Kursniveau offenbar zunehmend attraktiv. Die aktuelle Nachrichtenlage bleibt jedoch weiter bedenklich.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der DAX rund 1,8 Prozent höher, bei 13.170 Punkten in den Handel zur Wochenmitte starten. Die Tiefstände vom Wochenbeginn würde der Index damit klar hinter sich lassen.

Ölembargo und Waffenlieferungen Ob der neue Schwung lange anhält, ist angesichts der heiklen Nachrichtenlage nicht sicher. Die Ukraine-Krise könnte jederzeit weiter eskalieren. Gestern hatten die USA ein Öl-Gas-Embargo gegen Russland angekündigt. Dazu will Polen Kampfflugzeuge russischen Typs den USA auf dem deutschen Stützpunkt Rammstein zur Verfügung stellen.

Wall Street mit leichtem Ölschock Die US-Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt am Abend im Minus geschlossen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,6 Prozent tiefer bei 32.632 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 12.795 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4170 Punkte ein.

Asienbörsen gefasst In Asien haben sich die Märkte am Morgen stabilisiert. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent tiefer bei 24.718 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. "Der Ölschock ist von Natur aus ein anschwellender, kein einmaliger, und die Möglichkeit, dass der Markt auf 150 Dollar steigt, bevor er wieder auf 100 Dollar zurückkehrt, ist für die Anleger leichter zu verdauen", so Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

Öl bleibt extrem teuer Die Ölpreise halten am Morgen ihre Stände auf Mehrjahreshochs. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet weiterhin knapp 130 Dollar. Damit hat das US-Embargo keinen unmittelbaren weiteren Anstieg verursacht. "Solange die USA keine Sekundärsanktionen verhängen und damit andere Länder dazu zwingen, ebenfalls kein Öl aus Russland mehr zu importieren, wäre der Einfluss eines US-Alleingangs unseres Erachtens begrenzt", meint Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Die Vereinigten Staaten importierten täglich lediglich 700.000 Barrel Erdöl aus Russland.

Kapriolen am Rohstoffmarkt Angesichts der Lieferengpässe im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt steigen auch die Preise vieler Industriemetalle. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Metall Aluminium verbuchte gestern zeitweise einen Rekord-Kurssprung von 111 Prozent und war mit 101.365 Dollar je Tonne so teuer wie nie. Auch Gold, das eher als "Krisenwährung" gesehen wird, wurde in den vergangenen Tagen immer teurer, am Morgen kostet eine Feinunze 2050 Dollar.

Euro unter 1,10 Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,0916 Dollar und damit klar unter der runden Marke von 1,10. Der US-Dollar wird am Devisenmarkt offenbar weiterhin als Fluchtwährung Nummer eins betrachtet.

Post kommt an Von Unternehmensseite haben Anleger am Morgen eine ganze Reihe von Geschäftszahlen zu bewerten. Am Morgen hat bereits die Deutsche Post ihre Bilanz vorgelegt. Der Logistikonzern hat seinen Umsatz von 66,8 auf 81,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gesteigert. Operativ verdiente der Konzern knapp acht Milliarden Euro. Die Dividende soll von 1,35 auf 1,80 Euro je Aktie steigen.

Auch Porsche fehlen Kabelbäume Der Autobauer Porsche muss wegen fehlender Bauteile infolge des Krieges in der Ukraine vorübergehend die Produktion seines E-Sportwagens Taycan in Stuttgart-Zuffenhausen stoppen. Sie werde von Mittwochnachmittag an zunächst bis Ende der kommenden Woche ausgesetzt, so das Unternehmen. Im Porsche-Werk Leipzig werde die Produktion kommende Woche in reduziertem Betrieb wieder anlaufen, weil sich die Versorgungssituation verbessert habe. Laut Medienberichten mangelt es vor allem an sogenannten Kabelbäumen, die zu einem Großteil an Standorten in der Ukraine gefertigt werden. Zulieferer haben die Arbeit zum Schutz der Mitarbeiter ausgesetzt.

Lufthansa mit Kühne an Bord Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne ist zweitgrößter Aktionär der Fluggesellschaft Lufthansa. Die von ihm kontrollierte KA Logistik Beteiligungen GmbH hielt am 07. März 5,0 Prozent der Anteile, wie aus einer am Montagabend veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Laut Lufthansa hält nur noch die Bundesrepublik Deutschland über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 14,09 Prozent einen höheren Anteil.