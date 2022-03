Marktbericht DAX auf Vortagesschluss erwartet Versuch der Stabilisierung Stand: 02.03.2022 07:43 Uhr

Der Krieg in der Ukraine setzt dem Aktienmarkt weiter zu. Der deutsche Leitindex DAX bleibt auch zur Wochenmitte stark belastet. Auf die gestrigen Verluste könnte nun eine minimale Erholung folgen.

Nach vorbörslichen Indikationen dürfte das deutsche Börsenbarometer bei 13.950 Punkten in den Handel starten, ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von gestern. Allerdings würde damit nur ein Teil der Verluste zurückerobert werden, die der DAX am Vortag verbucht hatte.

Im Bann der Ukraine-Krise

Anleger sind weiterhin im Bann der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und den Folgen für die globale und deutsche Wirtschaft. In seiner gestrigen Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Joe Biden seine Entschlossenheit bekräftigt, Russland international und ökonomisch weiter zu isolieren. Auch der US-Luftraum soll nun für russische Flugzeuge geschlossen werden. Die Weltbank hat ein Milliarden-Hilfspaket für die Ukraine auf den Weg gebracht. Währenddessen nehmen die Kämpfe um mehrere ukrainische Städte an Heftigkeit zu.

Wall Street im Minus Entsprechend schwach sind die Vorgaben für die europäischen Börsen aus Übersee. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Abend 1,8 Prozent tiefer bei 33.294 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,6 Prozent auf 13.532 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 4306 Punkte ein. "Je länger dieser Konflikt dauert, desto schlimmer werden die Kämpfe", sagte Aktienhändler David Petrosinelli vom Brokerhaus InspereX. "Das kann unmöglich gut für Aktien sein." Am US-Aktienmarkt verloren vor allem Bankaktien. Durch die US-Sanktionen gegen russische Geldhäuser bricht ihnen das kleine, aber lukrative Investmentbanking-Geschäft in Russland weg.

Apple und Exxon ziehen sich aus Russland zurück Auch Ölkonzerne wie Exxon ziehen sich aus Russland zurück, Maßnahmen, die die Unternehmen Milliarden Dollar kosten dürften. Der iPhone-Hersteller Apple hat erklärt, seine Produkte in Russland nicht mehr verkaufen zu wollen. Die Exporte in alle Handelskanäle des Konzerns in dem Land seien bereits vergangene Woche gestoppt worden, teilte das US-Unternehmen heute mit. Auch seien der Bezahl-Service Apple Pay und andere Dienste eingeschränkt worden.

Asienbörsen rutschen ab In Asien rutschen die Kurse am Morgen ebenfalls ab. Der japanische Nikkei-Index schloss 1,7 Prozent tiefer bei 26.393 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent und lag bei 1863 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

Öl wird immer teurer Die Ölpreise halten sich am Morgen auf dem gestern erreichten Niveau von über 100 Dollar je Barrel. Der Preis für die Nordseesorte Brent liegt derzeit bei 109,20 Dollar. US-Präsident Biden hat in seiner Rede zur Lage der Nation die Freigabe von 30 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven angekündigt. Zuvor hatte die Internationalen Energieagentur (IEA) angekündigt, dass sie 60 Millionen Barrel ihrer Reserven bereitstellen wolle. Der Euro notiert am Morgen bei 1,1120 Dollar, damit hat die Gemeinschaftswährung weiter an Boden gegenüber der US-Währung verloren, die international auch als "Fluchtwährung" in Krisenzeiten gilt. Der Preis für die Feinunze Gold liegt am Morgen bei 1932 Dollar.

BMW mit Produktionsproblemen Im DAX könnten am Morgen die Aktien der Autokonzern im Blickpunkt stehen. Sie liegen wegen des Ukraine-Konflikts unter verschärften Lieferproblemen. Im größten europäischen BMW-Werk Dingolfing werde die Fahrzeugproduktion in der kommenden Woche komplett ausfallen, sagte ein Sprecher der Mediengruppe "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung". Davon seien mehrere Tausend Mitarbeiter betroffen. Wie es danach weitergehe, sei im Moment offen. Das Thema Kurzarbeit sei in Klärung. BMW stellt zudem den Bau von Autos im russischen Kaliningrad und den Export nach Russland bis auf Weiteres ein.

Salesforce macht SAP Mut Auch die Aktie von SAP dürfte Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Dafür Sorgen Quartalszahlen des US-Konkurrenten Salesforce vom Abend. Der US-Softwarehersteller blickt überraschend positiv nach vorn. Im laufenden Quartal sei mit einem Umsatz von 7,37 bis 7,38 Milliarden US-Dollar zu rechnen, so das Unternehmen. Der Aktienkurs von Salesforce sprang im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um vier Prozent hoch. Im vierten Quartal war der Umsatz um 26 Prozent auf 7,33 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 28 Millionen Dollar an, nach einem Gewinn von 267 Millionen Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

SMA verfehlt Ergebnisziel Der Solartechnikhersteller SMA Solar hat das erst Mitte Januar gesenkte Ergebnisziel für das vergangene Jahr verfehlt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag 2021 mit voraussichtlich neun Millionen Euro deutlich unter den zuletzt angepeilten 20 bis 30 Millionen Euro. Hintergrund sei das außerordentliche Ende eines bestehenden Servicevertrags für Photovoltaik-Kraftwerke, teilte das Unternehmen mit. Die Rückstellungen dafür belasteten demnach das Ergebnis. Der Umsatz landete 2021 bei 984 Millionen Euro. Für das neue Jahr peilt SMA beim operativen Ergebnis einen Anstieg auf 10 bis 60 Millionen Euro an.