Anleger bleiben im Bann der Nachrichten zum Ukraine-Konflikt: Der deutsche Leitindex dürfte am Morgen sein gestriges Niveau nicht ganz halten. Eine Reihe von Unternehmensergebnissen steht außerdem an.

Mit 14.390 Punkten wird das deutsche Börsenbarometer zum Handelsstart nach vorbörslichen Indikationen erwartet. Das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss von gestern. Weiterhin bleibt die Spannung auch auf dem Börsenparkett angesichts der Nachrichten zum Krieg in der Ukraine hoch.

Die russischen Truppen haben ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, in der Nacht zum Dienstag fortgesetzt. Ein russischer Militärkonvoi aus Panzern und anderen Fahrzeugen rollt auf Kiew zu. Auch in anderen Teilen des Landes dauerten die Gefechte an.

Die Vorgaben von den Übersee-Börsen sind dennoch nicht allzu schlecht. Einige Investoren sehen auch in den begonnenen Gesprächen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern, die nun fortgesetzt werden sollten, einen wichtigen Hoffnungsschimmer. Der Dow Jones verlor am Montag 0,5 Prozent auf 33.893 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,4 Prozent auf 13.751 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4373 Punkte ein.

Asien-Börsen zuversichtlich

In Asien stiegen am Morgen überwiegend die Kurse. Der japanische Nikkei-Index schloss 1,2 Prozent höher bei 26.845 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1907 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

"Vieles, was an den Märkten passiert, wird natürlich von den Nachrichten über die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland überschattet, aber die wichtigsten Faktoren werden die Reaktionen der Regierungen und Zentralbanken in Bezug auf die politischen Einstellungen sein", meint Kerry Craig, Marktstratege bei J.P.Morgan in Sydney.