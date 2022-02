Marktbericht DAX höher erwartet Nächster Aufstiegsversuch Stand: 09.02.2022 07:23 Uhr

Die Berg- und Talfahrt an den Aktienmärkten geht weiter. Der DAX dürfte erneut mit Gewinnen in den Handel starten, starke US-Börsen helfen dabei. Risiken bleiben aber bestehen.

Bei 15.360 Punkten wird der DAX zum Start in der Mitte der Börsenwoche erwartet, das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent. Wie schon im gestrigen Handel sind aber Rückschläge auf dem Weg nach oben jederzeit möglich.

Wall Street zieht an Die Vorgaben aus Übersee für den heutigen Handel können sich aber sehen lassen. Nach schleppendem Start rafften sich die Investoren auf und schoben den Dow-Jones-Index 1,1 Prozent höher auf 35.462 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 14.194 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4521 Punkte zu. Die Zahlen aus der US-Berichtssaison seien überwiegend besser ausgefallen als erwartet, hieß es von Experten. Der US-Pharmakonzern Pfizer hatte allerdings mit seinem Quartalsbericht enttäuscht. Die Pfizer-Aktie rutschte deutlich ab.

Asienbörsen gut in Form Auch in Asien verlief der Handel am Morgen freundlich. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,9 Prozent höher bei 27.531 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1955 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Wie schnell reagiert die US-Notenbank? Weiterhin wird an den Börsen über das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen diskutiert. "Die Vitalität des US-Arbeitsmarkts erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank Fed den Leitzins im März um einen halben Prozentpunkt anhebt", so Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Diese Spekulationen könnten am Donnerstag neue Nahrung erhalten, sollte die US-Inflation überraschend hoch ausfallen. Experten erwarten für Januar einen Anstieg der Teuerungsrate auf 7,3 Prozent im Jahresvergleich.

Euro stärker, Öl billiger Am Devisenmarkt kann sich der Euro weiter über der Marke von 1,14 Dollar halten. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1425 Dollar. Dagegen rutschen die Ölpreise merklich ab. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich um knapp zwei Prozent auf 90 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen den USA und dem Iran könnte zu einer erneuten Öffnung der internationalen Märkte für iranisches Öl führen, hieß es von Experten.

Cerberus baut Deutsche-Bank-Beteiligung ab In den deutschen Indizes rückt am Morgen die Aktie der Deutschen Bank in den Fokus. Der US-Finanzinvestor Cerberus geht den zweiten Schritt zum Ausstieg bei der Deutschen Bank. Cerberus verkaufte gestern Abend 15 Millionen Papiere für 212 Millionen Euro an institutionelle Investoren, wie die mit der Transaktion betraute Investmentbank Morgan Stanley mitteilte. Das Paket im Umfang von 0,73 Prozent des Grundkapitals der Deutschen Bank entspricht gut einem Drittel der verbliebenen Beteiligung, nachdem der Investor bereits vor vier Wochen einen Teil seines Engagements bei der Deutschen Bank und der Commerzbank zu Geld gemacht hatte.

Airbus mit Absatzflaute Der Flugzeugbauer Airbus hat zum Jahresstart deutlich weniger neue Maschinen ausgeliefert als im Dezember. Im Januar seien 30 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben worden, so Airbus. Im Dezember hatte der Hersteller in einem Schlussspurt 93 Maschinen ausgeliefert. Unterdessen sammelte Airbus im Januar neue Bestellungen über 36 Flugzeuge ein, musste jedoch auch 52 Stornierungen hinnehmen. Damit hatte der europäische Hersteller im vergangenen Monat das Nachsehen im Vergleich zum US-Rivalen Boeing. Boeing verbuchte im Januar Aufträge für 77 Jets, 55 davon für die 737 Max.

Qiagen wächst doch Bereits gestern Abend hat der Diagnostikkonzern Qiagen seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz wuchs bei dem DAX-Neuling um zwei Prozent auf 582 Millionen Dollar, zu konstanten Wechselkursen stand ein Plus von vier Prozent zu Buche. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um zehn Prozent auf 75 Cent zu. Ursprünglich hatte Qiagen für das Quartal zu konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzrückgang von rund neun Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 60 Cent gerechnet. Der Konzern profitierte von guten Geschäften mit Produkten ohne Bezug zu Covid-19, während der Umsatz mit Corona-Testprodukten im vierten Quartal nachgab.

Daimler Truck in den MDAX Nur zwei Monate nach ihrem Börsenstart steigen die Aktien von Daimler Truck in den MDAX auf. Der vom damals noch Daimler genannten Konzern abgespaltene Lkw-Bauer werde am Freitag den Immobilienspezialisten Alstria Office Reit ersetzen, teilte die Deutsche Börse gestern Abend mit. Hintergrund ist die Übernahme von Alstria durch den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield, wodurch der Anteil frei handelbarer Alstria-Aktien unter zehn Prozent gesunken ist. Daimler löste im Dezember das Lkw-Geschäft von Daimler Truck aus dem Konzern heraus und brachte es an die Börse.