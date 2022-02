Marktbericht Zuversichtliche DAX-Anleger Noch ein Stückchen höher Stand: 02.02.2022 07:29 Uhr

Die Erholung an den Aktienmärkten dürfte sich auch heute zunächst fortsetzen. Nach guten Vorgaben aus Übersee wird der DAX zum Handelsstart im Plus erwartet. Allerdings gehen weiterhin Zinsängste um.

Bei rund 15.700 Punkten wird der deutsche Leitindex am Morgen zum Handelsstart erwartet. Das wäre erneut ein Plus von rund einem halben Prozent. Die Marke von 16.000 Punkten kommt damit langsam wieder in Sichtweite.

Übersee-Börsen mit Zuwächsen Von der Wall Street kamen am Abend gute Vorlagen für den Handel in Deutschland. Der Leitindex Dow Jones gewann 0,8 Prozent auf 35.405 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 14.346 Zähler vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4.546 Punkte zu. Gute Quartalszahlen aus der laufenden Berichtssaison zum Schlussquartal 2021 sorgten für Auftrieb. Die Aktien des Logistik-Konzerns UPS zogen um 14 Prozent an. Auch in Japan kletterten am Morgen die Kurse. Der Nikkei-Index schloss 1,7 Prozent höher bei 27.534 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,1 Prozent und lag bei 1935 Punkten. Die Börsen in Shanghai, Hongkong und Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

US-Notenbank bereitet Zinsschritte vor Weiterhin geht bei Investoren aber die Angst vor einer raschen Zinswende in den USA um. Für die Wall Street werde eine Wiederaufnahme der Rekordjagd schwieriger, sagte Anlagestrategin Anu Gaggar vom Brokerhaus Commonwealth Financial Network. Gestern Abend hatte der Chef der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard, eine Anhebung der Zinsen im März und dann voraussichtlich erneut im Mai befürwortet. Wie hoch die Fed letztendlich die Zinsen anheben müsse, sei aber eine "offene Frage", sagte Bullard in einem Reuters-Interview.

Euro schwankt abwärts Am Devisen- und Rohstoffmarkt ist am Morgen eine gewisse Ruhe eingekehrt, die Kursausschläge halten sich in Grenzen. Der Euro kämpft weiterhin in der Nähe der Marke von 1,13 gegen einen erstarkenden Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1272 Dollar. Auf hohem Niveau halten sich die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 89,27 Dollar. Weiter leicht zurückgefallen ist der Preis für Gold, die Feinunze des Edelmetalls kostet am Morgen mit 1798 Dollar wieder weniger als 1800 Dollar.

Google-Mutter steigert Umsatz und Ergebnis Eine Reihe wichtiger US-Quartalszahlen wurde am Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat mit seinen Zahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz in den Monaten Oktober bis Dezember stieg im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 75,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich kletterte der Quartalsgewinn von 15,2 auf 20,6 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel zeitweise um rund acht Prozent hoch. Wie gewohnt waren es die Werbeerlöse von Google, die den Großteil des Geschäfts einbrachten. Sie stiegen binnen eines Jahres von 46,2 auf 61,2 Milliarden Dollar.

Bei GM sprudeln die Gewinne General Motors (GM) hat ebenfalls mit guten Ergebnissen aufgetrumpft. Der US-Autobauer lässt sich vom weltweiten Chipmangel nicht von seinem Kurs abbringen. GM stellte für dieses Jahr ein Betriebsergebnis von 13 bis 15 Milliarden Dollar in Aussicht. 2021 steigerte der Konzern das Betriebsergebnis (Ebit) um fast die Hälfte auf 14,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn von zehn Milliarden Dollar, ein Plus von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 127 Milliarden Dollar zu.

Paypal und Starbuck schlechter als erwartet Enttäuschungen dagegen vom Bezahldienst Paypal und der Kaffeehauskette Starbucks. Paypals Gewinn fiel im Schlussquartal um 49 Prozent auf 801 Millionen Dollar. Die Erlöse legten um 13 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar zu, vor einem Jahr hatte das Wachstum jedoch noch bei über 20 Prozent gelegen. Starbucks hat zum Jahresende trotz Belastungen durch die Omikron-Virusvariante zwar deutlich besser verdient. In den drei Monaten bis Anfang Januar nahm der Gewinn im Jahresvergleich um 31 Prozent zu auf 816 Millionen Dollar. Am Markt war aber mit noch besseren Zahlen gerechnet worden.

Siltronic vor neuem Übernahmeangebot? Im deutschen Handel dürfte am Morgen die geplatzte Übernahme des Halbleiter-Spezialisten Siltronic durch die taiwanesische Globalwafers diskutiert werden. Ein neues Übernahmeangebot von Globalwafers für den Münchner Chip-Zulieferer müsste nach den Worten von dessen Vorstandschef höher ausfallen. "Siltronic steht besser da als zuvor", sagte Christoph von Plotho der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Der Rivale aus Taiwan hatte vor mehr als einem Jahr 145 Euro je Siltronic-Aktie geboten, insgesamt 4,35 Milliarden Euro. Am Morgen legte Siltronic außerdem Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Der Konzern ist bei Umsatz und Ergebnis deutlich gewachsen.