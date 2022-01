Marktbericht DAX vor neuen Verlusten Noch eine Etage tiefer Stand: 19.01.2022 07:23 Uhr

Die Aktienmärkte tun sich derzeit schwer mit einer Erholung. Nachdem die Wall Street am Abend erneut deutlich verlor, dürfte auch der deutsche Leitindex zunächst mit Verlusten in den Handel gehen.

Bei rund 15.715 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel zur Wochenmitte starten. Das entspricht einem Minus von rund 50 Punkten oder 0,4 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss von gestern.

Ausverkauf an der Wall Street Die Vorgaben aus Übersee sind alles andere als günstig. An der Wall Street in New York purzelten am Abend die Kurse. Zinserhöhungsängste und enttäuschende Firmenbilanzen in der Berichtssaison ließen den Dow-Jones-Index 1,5 Prozent tiefer auf 35.368 Punkte sinken. Der technologielastige Nasdaq gab 2,6 Prozent auf 14.506 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,8 Prozent auf 4577 Punkte ein. Wegen der anhaltend hohen Inflation befürchten Anleger schnellere Zinserhöhungen der US-Notenbank, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Selbst eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt sei nicht mehr völlig ausgeschlossen.

Asienbörsen im Minus Auch in Asien setzten die Indizes ihre Rutschpartien fort. In Tokio schloss der Nikkei-Index 2,8 Prozent tiefer bei 27.467 Punkten. Schwergewichte wie Toyota und Sony zogen den Markt abwärts. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Ölpreis-Rally macht Sorgen Der weiter steigende Ölpreis treibt auch die Inflationsängste weltweit weiter an. Der Preis für die US-Rohölsorte WTI stieg am Morgen in Asien um bis zu 2,9 Prozent und lag mit 86,27 Dollar je Barrel (159 Liter) so hoch wie zuletzt vor mehr als sieben Jahren. Der Drohnen-Angriff jemenitischer Huthi-Rebellen auf Tanklaster in Abu Dhabi schüre Spekulationen auf Lieferausfälle zu einer Zeit, da das Angebot bereits knapp sei, so Marktbeobachter. Verschärft werde die Nervosität der Anleger durch die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine.

Euro wieder zurück auf 1,13 Am Devisenmarkt hat der Euro seinen zwischenzeitlichen kleinen Höhenflug gegenüber dem US-Dollar beendet. Die Gemeinschaftswährung ist auf ihr vorheriges Niveau zurückgefallen und kostet am Morgen 1,1310 Dollar. Die Feinunze Gold kostet kaum verändert 1813 Dollar.

US-Berichtssaison stellt Weichen Ab heute Mittag werden weitere wichtige Quartalszahlen von US-Unternehmen erwartet, darunter vom Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble und mehreren US-Banken. Die Bilanz der Investmentbank Goldman Sachs gestern hatte die Investoren enttäuscht und die Aktie des Bankhauses deutlich gedrückt.

Ford verdient an Rivian Der US-Autokonzern hat Milliarden Dollar durch den Börsengang des Elektroautobauers Rivian verdient. Die Beteiligung an Rivian bescherte Ford nach eigenen Angaben im vierten Quartal einen Gewinn von 8,2 Milliarden Dollar. Rivian war im November 2021 an die Börse gegangen und hatte ein Emissionsvolumen von zwölf Milliarden Euro erzielt. Die Firma hat zwei mächtige Geldgeber: Ford ist mit zwölf Prozent an dem kalifornischen Unternehmen beteiligt, der Online-Händler Amazon hält etwa 20 Prozent an Rivian.