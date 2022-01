Marktbericht DAX mit weiteren Gewinnen erwartet Die Börsenlaune bleibt gut Stand: 04.01.2022 07:33 Uhr

Auch in den zweiten Handelstag des Tages dürfte der DAX mit Gewinnen starten. Starke Vorgaben aus den USA und Japan könnten dafür Sorgen, dass das Rekordhoch im Leitindex etwas näher rückt.

Mit rund 16.065 Punkten wird das deutsche Börsenbarometer im vorbörslichen Handel zum Start auf XETRA taxiert, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent. Das Allzeithoch aus dem November von 16.290 Zählern ist damit nur noch eineinhalb Prozent entfernt.

Guter Jahresstart an der Wall Street Rückenwind bekommen die deutschen Indizes aus Übersee. An der Wall Street waren die Börsen gestern mit klaren Gewinnen ins neue Börsenjahr gestartet, auch wenn laut Marktbeobachtern die Verbreitung der Corona-Variante Omikron die Unternehmensgewinne im ersten Quartal belasten könnte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher bei 36.585 Punkten. Der technologielastige Nasdaq kletterte 1,2 Prozent auf 15.832 Punkte und der S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 4796 Punkte.

Apple schreibt Börsengeschichte Für Furore sorgte die Apple-Aktie, die erstmals den Börsenwert drei Billionen Dollar überschritt. So hoch wurde ein börsennotiertes Unternehmen noch nie bewertet. Ein rund dreiprozentiges Kursplus auf ein Rekordhoch von 182,88 Dollar reichte aus, um die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers über die neue Hürde zu bringen. Im August 2020 hatte Apples Marktkapitalisierung die Marke von zwei Billionen Dollar überschritten. Die erste Billionen-Marke hatte Unternehmen 2018 genommen.

Euro wieder an der 1,13 Auch im neuen Börsenjahr pendelt der Euro um die Marke von 1,13 Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung etwas schwächer bei 1,1293 Dollar. Die Öl-Preise steigen zunächst in der Hoffnung auf eine günstige Konjunkturentwicklung leicht an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit 79 Dollar 0,2 Prozent mehr als zu Wochenbeginn. Die Staaten der Allianz Opec+ beraten heute über ihre Förderpolitik. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Verbund an der bisherigen Strategie festhält. Dies würde bedeuten, dass die Produktion im Februar um weitere 400.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag ausgeweitet wird. Ölmarkt-Experten gehen davon aus, dass 2022 ein weltweiter Bedarf herrscht wie vor der Corona-Krise. Die Feinunze Gold kostet am Morgen mit 1805 Dollar fast ebenso viel wie gestern.

Mercedes mit 1000km Reichweite Im DAX könnte heute Daimler für Aufmerksamkeit sorgen. Die Tochter Mercedes-Benz hat ein neues Elektro-Forschungsauto mit hoher Energieeffizienz vorgestellt. Der Vision EQXX könne im normalen Straßenverkehr mit einer einzigen Batterieladung mehr als 1000 Kilometer weit fahren, so Daimler-Vorstand Markus Schäfer. Komponenten und technische Details des Autos könnten in zwei bis drei Jahren in künftigen Serienfahrzeugen zu sehen sein. Schäfer, der als Chief Technology Officer verantwortlich ist für Entwicklung und Einkauf, sagte, das Auto solle in wenigen Monaten auf der Straße erprobt werden.

Tesla-Aktie steigt nach Auslieferungszahlen Unter den größten Gewinnern waren am Abend die Titel von Tesla, die mehr als 13 Prozent zulegten. Zum sechsten Mal in Folge erzielte der Elektroautobauer auf Quartalssicht einen Rekord bei seinen Auslieferungen. Tesla brachte im vierten Quartal 308.600 Fahrzeuge an die Kunden, während der Markt mit nur 263.000 gerechnet hatte. Im gesamten Jahr 2021 kommt das Unternehmen auf gut 936 000 Auslieferungen, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020. Der Vorreiter bei der Auto-Elektrifizierung will auf lange Sicht ein jährliches Plus von mindestens 50 Prozent bei den Auslieferungen halten.