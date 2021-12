Marktbericht DAX startet wenig verändert Ruhiger Jahresabschluss Stand: 30.12.2021 09:25 Uhr

Große Bewegungen dürfte der deutsche Leitindex am letzten Handelstag des Jahres nicht mehr vollführen. Nach leicht positiven Vorgaben aus den USA hält der DAX sein Niveau, bleibt aber unter 16.000 Punkten.

Der Start in den XETRA-Handel erfolgte mit 15.850 Punkten fast exakt auf dem Stand des gestrigen Schlusskurs. Das Börsenjahr dürfte das deutsche Börsenbarometer wohl unter der runden Tausendermarke beschließen. Das Allzeithoch aus dem November von 16.290 Punkten ist noch ein weiteres Stück entfernt.

Kurzer letzter Handelstag 2021 Der Handel endet am Tag vor Silvester bereits um 14 Uhr. Damit kann der DAX im regulären Geschäft auch nicht mehr auf den Handelsauftakt an der Wall Street reagieren. Mit einem voraussichtlichen Plus von knapp 16 Prozent auf Jahressicht trotz der anhaltenden Corona-Pandemie dürften Anleger allerdings durchaus zufrieden sein.

Dow schafft noch einen Rekord Die US-Indizes an der Wall Street hatten am gestrigen Abend zum Teil sogar Rekordstände erreicht. Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel auf einen Höchstwert von 36.489 Punkten und gewann 0,25 Prozent. Damit hielt die jüngste Gewinnserie beim Dow, der den sechsten Handelstag in Folge im Plus endete. Der S&P 500 kletterte um 0,14 Prozent auf 4793 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,01 Prozent auf 16.491 Punkte zu. Trotz steigender Infektionszahlen in den USA mit der Omikron-Variante gehen viele Marktteilnehmer davon aus, dass die nächste Corona-Welle die geschäftlichen Aussichten nur in bestimmten Branchen beeinträchtigen wird.

Nikkei so hoch wie zuletzt 1989 Die asiatischen Börsen lieferten am Morgen ein gemischtes Bild. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent im Minus bei 28.791 Punkten. Auf Jahressicht legte der Nikkei-Index 4,9 Prozent zu und steht damit so hoch wie seit 1989 nicht mehr. Die chinesische Börse in Shanghai lag hingegen 0,6 Prozent im Plus. "Angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Übersee und vor einer viertägigen Feiertagspause ist es schwierig, Position zu beziehen", sagte ein Marktteilnehmer einer japanischen Wertpapierfirma.

Euro pendelt abwärts Am Devisenmarkt pendelt der Euro weiter in seiner engen Handelsspanne der vergangenen Wochen. Die Gemeinschaftswährung rutschte am Morgen wieder leicht ab und kostet derzeit 1,1310 Dollar. Gestern hatte sich der Euro kurzzeitig deutlich in Richtung 1,14 Dollar bewegt, seine Tagesgewinne dann aber wieder abgegeben.

Öl wird wieder teurer Sinkende Rohöl-Lagerbestände und die Aussicht auf weniger Einschränkungen für die Wirtschaft in der Omikron-Welle lassen die Ölpreise am Morgen leicht steigen. Im frühen Handel kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,28 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI liegt bei 76,59 Dollar. Die Feinunze Gold notiert derzeit bei 1797 Dollar.

Siemens Healthineers mit Zulassungserfolg Im DAX machen sich Anleger am letzten Handelstag 2021 rar, die Umsätze in Aktien der Leitindizes dürften weiter sinken. Auch Unternehmensmeldungen sind am Morgen Mangelware. Für Aufmerksamkeit sorgt immerhin DAX-Neuling Siemens Healthineers: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht für den Covid-19 Antigen-Schnelltest von Siemens Healthineers gegeben. Der Test für Personen ab 14 Jahren habe die Notzulassung erhalten, teilen die Behörde und Siemens Healthineers mit. Der Schnelltest liefere ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten.

Chip-Firmen im Lieferstress Aktien von Halbleiter-Unternehmen wie Infineon aus dem DAX haben dagegen einen tendenziell schweren Stand. Händler verweisen auf Warnungen von Samsung Electronics und Micron, dass der anhaltende Lockdown in der chinesischen Metropole Xian die Halbleiterproduktion weiter beeinträchtigen könnte. Die Region steht für rund zehn Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für sogenannte NAND-Chips. Gestern hatte auch Infineon-Vorstand Helmut Gassel vor Lieferengpässen bis Ende 2022 gewarnt.

Samsung dementiert Biogen-Kauf Der koreanische Technologieriese Samsung hat am Morgen Medienberichte dementiert, wonach das Unternehmen den US-Biotech-Konzern Biogen für rund 42 Milliarden Dollar übernehmen will. Der Bericht der Zeitung "Korea Economic Daily" sei "nicht wahr", schrieb die Biotech-Einheit Samsung BioLogics in einem Zulassungsantrag am Mittwoch ohne weitere Details zu nennen. Aktien von Biogen waren am Abend im US-Handel rund zehn Prozent gestiegen.

Tesla kommt in Grünheide voran Die erste europäische Produktionsstätte des US-Elektroautobauers Telsa mit Gestalt an. Tesla reichte nach Angaben der Brandenburger Landesregierung die noch fehlenden Dokumente für das Genehmigungsverfahren ein. Zum Ende der 50. Kalenderwoche seien die ausstehenden Unterlagen und Informationen eingegangen, die die Voraussetzung für eine Entscheidung über den Tesla-Antrag bildeten, so ein Sprecher des Umweltministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Diese Unterlagen würden nun unter anderem vom Landesamt für Umwelt und der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree geprüft.