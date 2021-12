Marktbericht DAX startet auf Vortagsniveau Die Kursrally legt eine Pause ein Stand: 29.12.2021 09:25 Uhr

Nach den gestrigen Kursgewinnen halten Anleger zur Wochenmitte erst einmal den Atem an. Die Vorgaben von der Wall Street geben dem DAX keinen neuen Schub, doch weiterhin bleiben die 16.000 Punkte in Reichweite.

Mit rund 15.940 Punkten ist der deutsche Leitindex in den vorletzten Handelstag des Jahres gestartet. Das entspricht fast dem Schlussstand des gestrigen XETRA-Handels. Die runde Tausendermarke bleibt damit in greifbarer Nähe.

Window-Dressing und Kurs-Kosmetik Laut Marktexperten gehen viele Investoren von einer weniger schweren Omikron-Welle aus als befürchtet. Die Märkte preisten derzeit einen milderen Verlauf bei Erkrankungen ein, so Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Die meisten Marktteilnehmer haben ihre Handelsbücher ohnehin bereits geschlossen; einige wenige Händler versuchten, "durch Käufe im umsatzschwachen Markt die Kurse noch ein wenig nach oben zu ziehen", um so in der Jahresendabrechnung gut dazustehen, so der charttechnische Analyst Christoph Geyer. Gleiches gilt für manche Fondsmanager, die die Gewinneraktien des Jahres noch schnell in ihre Portfolios kaufen, um diese dann ih ihrer Jahresbilanz vorzuweisen: Sie betreiben das sogenannte "Window Dressing".

US-Indizes pausieren auf hohem Niveau Die Wall Street hatte am Abend kein weiteres Signal für eine anhaltende Kursrally gegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher bei 36.398 Punkten. Der breit gefasste US-Index S&P 500, der zunächst den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch markierte, verlor leicht auf 4786 Punkte. Der technologielastige Nasdaq verringerte sich um 0,6 Prozent auf 15.781 Punkte. Auch an den asiatischen Handelsplätzen legte den die Anleger eine Pause ein. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei um 0,6 Prozent auf 28.906 Punkte. Auch hier verloren die Tech-Aktien überdurchschnittlich. Die Börse in Shanghai büßte 0,8 Prozent ein.

Euro knabbert an der 1,13 Am Devisenmarkt muss der Euro auch heute wieder um die Marke von 1,13 Dollar kämpfen, die er gestern noch klar hinter sich gelassen hatte. Am Morgen steht die Gemeinschaftswährung bei 1,1305 Dollar. Die Ölpreise bleiben in der Hoffnung auf begrenzte wirtschaftliche Folgen der Omikron-Welle leicht im Vorwärtsgang. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit mit 78,60 knapp ein halbes Prozent mehr als gestern.

Run auf Krügerrand Kaum verändert bewegt sich der Goldpreis bei zurzeit 1804 Dollar je Feinunze. Viele deutsche Privatanleger sichern sich offenbar über Goldmünzen ab. Südafrikas Krügerrand-Goldmünze dürfte das Jahr nach Angaben der Vermarktungsgesellschaft Prestige Bullion mit einem neuen Exportrekord beenden. In den vergangenen zwölf Monaten bis Ende November seien mehr als 700.000 Feinunzen in den Export gegangen - mehr als 80 Prozent davon nach Deutschland, teile das Unternehmen mit. Eine derartige Nachfrage habe es seit mindestens drei Jahrzehnten nicht gegeben. Nachfrage auf Rekordniveau Der große Run aufs Gold Goldige Zeiten: Auch in diesem Jahr waren glänzende Weihnachtsgeschenke wie Goldmünzen und Schmuck sehr beliebt.

Sartorius vorn im DAX Die Aktien des Medizintechnik-Herstellers Sartorius legen bereits seit mehreren Handelstagen stetig zu. Auch heute ist der Titel DAX-Spitzenreiter. Ebenfalls überdurchschnittlich gefragt sind die eher als "defensiv" geltenden Aktien von Henkel und Beiersdorf. Am Indexende rangieren zunächst Papiere von Airbus, der Deutschen Post und Infineon.

Personalmangel bei Airlines Airline-Aktien sind weiterhin durch Personalengpässe infolge hoher Omikron-Infektionen belastet. So hat die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines mehr als 250 Flüge von 4133 am Dienstag wegen steigender Omikron-Zahlen und Unwetter gestrichen. Das teilt die Airline mit. US-Fluggesellschaften hatten bereits am Montag mehr als 1000 Flüge wegen Personalmangel infolge von Corona-Neuinfektionen abgesagt.