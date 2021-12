An den Aktienmärkten bleibt die Stimmung trotz der Omikron-Welle in der Corona-Pandemie gut. An der Wall Street stiegen die Indizes zum Teil auf neue Rekordhochs. Und auch der DAX kommt noch ein Stück voran.

Bei Knapp 15.900 Punkten dürfte der deutsche Leitindex nach Berechnungen von Banken und Brokern in den Handelstag starten. Damit knüpft der DAX an die Erholungsbewegung von gestern an. Das Rekordhoch von 16.290 Punkten bleibt aber zunächst außer Reichweite.

In New York kam der Dow-Jones-Index annähernd auf einen neuen Bestwert. Er schloss rund ein Prozent höher bei 36.302 Punkten. Der technologielastige Nasdaq legte 1,4 Prozent auf 15.871 Punkte vor. Ein Allzeithoch markierte der S&P 500, der mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 4791 Punkte kletterte. Die "Santa-Claus-Rally", die sich auf die letzten fünf Tage des alten und die zwei ersten Tage des neuen Jahres bezieht, scheint in vollem Gange.

Auch in den USA sorgt aber die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante für Skepsis, so Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Niemand möchte einen weiteren totalen Lockdown sehen, da dieser einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft hätte." Am Abend kamen wegen neuer Flugausfälle Airline-Aktien unter Druck. Titel der Kreuzfahrt-Anbieter Carnival Cruise, Royal Caribbean und Norwegian verloren ebenfalls. Wegen Corona-Ausbrüchen an Bord mussten in den vergangenen Tagen mindestens drei Kreuzfahrtschiffe in ihre Ausgangshäfen zurückkehren.

Wachstumshoffnungen aus Japan

Auch in Asien zeigten Investoren am Morgen den schlechten Nachrichten zur Pandemie erst einmal die kalte Schulter. "Die risikofreudige Stimmung hält an", meinte Edison Pun, leitender Marktanalyst bei Saxo Markets in Hongkong. Der japanische Nikkei-Index schloss 1,4 Prozent höher bei 29.069 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Die japanische Industrie ist dank nachlassender Lieferengpässe im Automobilsektor weiter auf Erholungskurs. Die Industrieproduktion stieg nach offiziellen Daten vom Dienstag im November um 7,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und übertraf damit die in einer Reuters-Umfrage prognostizierte Zunahme von 4,8 Prozent. Damit stieg die Produktion den zweiten Monat in Folge, nach einem Plus von 1,8 Prozent im Oktober.