Marktbericht DAX stabil erwartet Start auf hohem Niveau Stand: 27.12.2021 07:38 Uhr

Nach der Weihnachtspause dürfte der deutsche Börsenindex fast auf dem Schlussniveau der vergangenen Woche starten. Weiterhin belasten aber Nachrichten zu hohen Infektionszahlen in der Omikron-Welle die Anleger.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der DAX mit rund 15.730 Punkten in die letzte Handelswoche des Jahres starten. Das entspricht einem kleinen Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem XETRA-Schlussstand vom Donnerstag.

Wall Street nahe Rekordhoch Die Börsen hatten in der vergangenen Woche Rückenwind vor allem aus den USA bekommen. Dort hatten gute Wirtschaftsdaten und Nachrichten zu Medikamentenerfolgen gegen Corona die Indizes am Donnerstag annähernd auf Rekordhochs getrieben. Am Freitag waren die Börsen geschlossen geblieben.

Asiens Börsen uneinheitlich Aus Asien kommen am Morgen gemischte Vorgaben für DAX & Co. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent tiefer bei 28.712 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,2 Prozent im Plus. Aus Japan kamen am Morgen gute Einzelhandelsdaten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen die Schätzungen von Analysten, wie Regierungsdaten am Montag zeigten.

Personalengpässe als Risikofaktor Die Furcht vor den Auswirkungen der Omikron-Welle wird die Investoren wohl auch in dieser Woche im Griff haben und die Kurse belasten. Neuste Höchstzahlen bei Neuinfektionen in vielen europäischen Ländern sorgen für Zurückhaltung. Dazu kommt die Gefahr von Personalengpässen in vielen Branchen. So mussten viele US-Fluggesellschaften in den vergangenen drei Tagen nach Virusausbrüchen Tausende von Flügen streichen oder verschieben, Kreuzfahrtschiffe ihre Reisen vorzeitig abbrechen.

Einzelhandelsverband fürchtet Omikron Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet, dass die Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron dem Einzelhandel in den deutschen Innenstädten noch einmal einen Schlag versetzen wird. "Wenn die Inzidenzzahlen in die Höhe schnellen, werden wahrscheinlich wieder weniger Menschen in die Innenstädte kommen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) Stefan Genth der Nachrichtenagentur dpa.

Euro robust, Öl etwas billiger Am Devisenmarkt hat der Euro die Weihnachtspause oberhalb der hart umkämpften Marke von 1,13 Dollar überstanden. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1320 Dollar. Leicht im Rückwärtsgang sind zu Wochenbeginn die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit 75,70 Dollar rund ein halbes Prozent weniger als vergangene Woche. Der Preis für eine Feinunze Gold notiert unverändert bei 1809 Dollar. Bei den deutschen Börsenindizes dürften sich die Kursausschläge in der neuen Börsenwoche zunächst in Grenzen halten. Viele Großinvestoren haben ihre Handelsbücher für 2021 bereits geschlossen, entsprechend dünnen werden die Börsenumsätze bei den deutschen Werten ausfallen.

Daimler reduziert Anteil an E-Auto-Unternehmen Nachrichten kamen am Wochenende vom Autokonzern Daimler. Das Unternehmen reduziert seinen Anteil am Elektroauto-Gemeinschaftsunternehmen Denza deutlich. Der Kooperationspartner, die chinesische BYD Auto Industry, halte künftig 90 Prozent an der Firma, teilte Daimler am Freitag mit. Die Stuttgarter begnügen sich mit den restlichen zehn Prozent. Gegründet worden war Denza als 50-50-Joint Venture im März 2012. Mit dem Abschluss der Transaktion sei Mitte März 2022 zu rechnen.

Commerzbank erwartet schwieriges Jahr Die Frankfurter Bank stellt sich im neuen Jahr auf Gegenwind ein. "2022 wird nicht nur wegen der Corona-Krise ein herausforderndes Jahr", so Vorstandschef Manfred Knof dem "Handelsblatt". "Die Inflation belastet viele unserer Kunden, insbesondere die gestiegenen Energie- und Immobilienpreise." Zudem gebe es infolge der Pandemie nach wie vor Probleme bei den Lieferketten und große geopolitische Risiken. Deutschland zweitgrößte Privatbank sieht sich für drohende Kreditausfälle jedoch gewappnet und will darüber hinaus Wachstumschancen nutzen. Die Commerzbank steckt mitten in der Sanierung, bis 2024 sollen 10.000 Stellen gestrichen werden. Nach einem Verlust von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 hat das Institut laut Knof nun aber wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Strafen für Meta und Google in Russland Ein russisches Gericht hat den US-Internetriesen Google und den Facebook-Konzern Meta zu ungewöhnlich hohen Geldstrafen verurteilt. Die Unternehmen hätten sich wiederholt geweigert, "verbotene Inhalte" zu löschen, teilte das Gericht am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit. Demnach muss Google 7,2 Milliarden Rubel (umgerechnet 86,8 Millionen Euro) und Meta, dem etwa auch die Plattform Instagram gehört, rund zwei Milliarden Rubel (24 Millionen Euro) zahlen. Die Höhe der Strafe habe sich erstmals am Jahresumsatz der Konzerne in Russland orientiert.