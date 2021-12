Marktbericht Geht die Rally weiter? Die 16.000 im Blick Stand: 08.12.2021 07:25 Uhr

Nach dem heftigen Kursanstieg gestern lassen es die Anleger am Morgen ruhiger angehen, der DAX dürfte sein zurückerobertes Niverau aber zunächst halten. Aus den USA und Asien kommt Rückenwind.

Bei rund 15.800 Punkten dürfte der deutsche Börsenindex am Morgen in den Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Signale hin. Damit verteidigt der Index seine jüngsten Kursgewinne. Dafür sorgen auch gute Vorgaben aus Übersee.

US-Börsen rauschen aufwärts An der Wall Street zogen die Indizes bis zum Handelsschluss am Abend an, vor allem Technologiewerte legten erneut kräftig zu. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,4 Prozent höher bei 35.719 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,0 Prozent auf 15.686 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,1 Prozent auf 4686 Punkte zu. Anleger gingen inzwischen davon aus, dass die neu entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus nicht so gefährlich sei wie zunächst befürchtet, so Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Außerdem hoffen Investoren, dass die US-Konjunktur robust genug sei, um die geplante Drosselung der Wertpapierkäufe durch die Notenbank Fed verkraften zu können.

Asienbörsen bleiben in Schwung Die Erleichterungsrally der vergangenen Tagen setzt sich am Morgen auch an den asiatischen Märkten fort. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,4 Prozent höher bei 28.861 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ein Prozent. Japans Wirtschaft schrumpft Dabei ist Japans Wirtschaft im dritten Quartal wegen der coronabedingt schwachen Nachfrage im In- und Ausland stärker geschrumpft als bislang angenommen. Gegenüber dem Vorquartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September um 0,9 Prozent, wie die Regierung auf Basis revidierter Daten bekanntgab. Zuvor hatten die amtlicher Statistiker noch einen Rückgang um 0,8 Prozent errechnet. Russland-Konflikt als Gefahr Als Störfeuer für die Finanzmärkte könnte sich der Konflikt um eine russische Aggression in der Ukraine entpuppen. Die USA sind einem Insider zufolge mit Deutschland übereingekommen, im Falle einer russischen Invasion der Ukraine die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 zu schließen. Dies hätten US-Regierungsvertreter Abgeordneten gesagt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Kongressmitarbeiter.

Euro wieder schwächer Am Devisenmarkt ist die Aufwärtsbewegung des Euro gegenüber dem Dollar wieder erlahmt. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen mit 1,1290 Dollar wieder weniger. Die Ölpreise haben sich auf dem gestrigen Niveau stabilisiert, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 75,20 Dollar. Die Feinunze Gold notiert leicht höher bei 1790 Dollar.

Hellofresh wächst langsamer Im deutschen Aktienhandel könnte am Morgen das Papier des DAX-Neulings Hellofresh im Fokus stehen. Der Kochboxen-Versender geht für das kommende Jahr von einem schwächeren Wachstum aus. Der Umsatz werde zwischen 20 und 26 Prozent zulegen, gab das Berliner Unternehmen gestern Abend bekannt. Seit Beginn der Coronapandemie profitiert der zehn Jahre alte Anbieter von Lebensmitteln in sogenannten Kochboxen, die im Abo-Modell mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, von Hygienebeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice.

Airbus noch nicht am Jahresziel Im November verkaufte der Flugzeugbauer 58 Maschinen, wie Airbus gestern Abend mitteilte. Damit stehen in den ersten elf Monaten 518 ausgelieferte Maschinen zu Buche - bis zum Jahresziel von 600 Jets müssen im letzten Monat also noch 82 Flugzeuge hinzukommen. Ob das angesichts von neuen Corona-Auflagen dieses Jahr auch klappt, ist aber fraglich. Airbus erhuelt im November 318 Bestellungen, vor allem auf der Luftfahrtmesse in Dubai kamen viele Aufträge dazu. Allerdings verzeichnete Airbus auch 75 Stornierungen. Nestlé verkauft L'Oreal Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé reduziert seine Beteiligung am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal. Die Unternehmen haben den Verkauf von 22,26 Millionen L'Oréal-Aktien zu einem Stückpreis von 400,00 Euro und einem Gesamtbetrag von 8,9 Milliarden Euro an L'Oréal vereinbart, so Nestlé am Abend. Nach der Transaktion beträgt die Nestlé-Beteiligung an L'Oréal noch 20,1 Prozent. Nestlé bleibt aber weiter mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat des Unternehmens vertreten.