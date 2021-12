Marktbericht Positiver Handelsstart erwartet Findet der DAX einen Boden? Stand: 01.12.2021 07:28 Uhr

Nach den Rückschlägen der vergangenen Handelstage dürfte sich der deutsche Börsenindex zur Wochenmitte zunächst wieder aufrappeln. Damit trotzt der DAX auch schwachen Vorgaben aus den USA.

Die Marke von 15.000 Punkten, die gestern noch in Gefahr war, scheint am ersten Handelstag im Dezember zu halten. Nach vorbörslichen Indikationen dürfte der Leitindex bei 15.250 Punkten starten und damit ein Plus von etwa einem Prozent schaffen.

Dabei sind die Vorgaben von der Wall Street auf den ersten Blick alles andere als günstig. Der Dow-Jones-Index schloss in New York 1,9 Prozent tiefer bei 34.483 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,6 Prozent auf 15.537 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,9 Prozent auf 4567 Punkte ein. Eine Warnung des Impfstoff-Herstellers Moderna vor einer schlechteren Wirksamkeit von dessen Impfstoff gegen die Omikron-Variante sorgte für Verkäufe am Markt.

US-Notenbank könnte schneller bremsen Dazu kamen Äußerungen des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell. Dieser warnte vor einem Aussschuss des US-Kongresses vor einer anhaltend höheren Inflation in den USA. Die Notenbank werde ihre Instrumente zur Abkühlung der Preise einsetzen. Eine Reduzierung der Anleihekäufe könnte daher früher als beschlossen in Betracht gezogen werden. Damit könnte auch eine Zinswende näher rücken, so die Befürchtung am Markt.

Merck-Medikament auf der Ziellinie Positivere Nachrichten kamen allerdings am späten Abend nach US-Börsenschluss. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für ein Corona-Medikament des US-Pharmakonzerns Merck empfohlen. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Gremiums am Dienstag nach stundenlanger Diskussion per Abstimmung aus. Das Abstimmungsergebnis ist für die FDA nicht bindend, meist folgt die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Eine Notfallzulassung der FDA könnte nun innerhalb weniger Tage folgen. Merck hatte mitgeteilt, dass das als Tablette verabreichte Medikament einer klinischen Studie zufolge bei Risiko-Patienten die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe reduziere.

Asien-Börsen im Plus Trotz der schwierigen Gemengelage drehten die Börsen in Asien am Morgen wieder ins Plus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent höher bei 27.936 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1942 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,1 Prozent höher.

Euro steigt weiter Der Euro entfernt sich weiter von seinen Tiefständen der vergangenen Tage. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,1340 Dollar und damit rund einen Cent mehr als zu Wochenbeginn. Auf Erholungskurs auch die Rohstoffnotierungen: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 71,50 Dollar, ein Plus von 3,5 Prozent. Der Preis für die Feinunze Gold liegt derzeit bei 1791 Dollar.

Daimler entlässt Brummis Im DAX steht heute ein Autowert im Fokus: Der Autokonzern Daimler wird in einen Auto- und einen Lkw-Hersteller aufgespalten. Dazu wird die bisherige Sparte Daimler Truck mit weltweit über 100.000 Mitarbeitern aus dem Konzern herausgelöst und in die unternehmerische Selbstständigkeit entlassen. Das Vorhaben wird seit Monaten intensiv vorbereitet. Die Aktionäre des Autoherstellers hatten Anfang Oktober grünes Licht gegeben. Daimler Truck will am 10. Dezember an die Börse gehen.

Salesforce mit trübem Ausblick Auch in der Software-Branche ist am Morgen Bewegung. Der SAP-Konkurrent Salesforce hatte am Abend hat die Erwartungen mit seinen Geschäftszahlen für das dritte Quartal zwar übertroffen, Anleger jedoch mit einem verhaltenen Ausblick enttäuscht. Salesforce stellte gestern nach US-Börsenschluss Erlöse von etwa 7,2 Milliarden Dollar für das bis Ende Januar laufende vierte Geschäftsquartal in Aussicht. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Kursverlust von mehr als sechs Prozent. In den drei Monaten bis Ende Oktober steigerte der Konzern die Erlöse um 27 Prozent auf 6,86 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 468 Millionen Dollar.

Adler verkauft Tochter an LEG Der Immobilienkonzern Adler Group verkauft seine Tochter Brack Capital Properties (BCP) soll an den Konkurrenten LEG Immobilien. Dieser hat sich bereits knapp 31 Prozent für 328 Millionen Euro gesichert, wie die beiden Unternehmen mitteilten. LEG hat sich zudem eine Option auf weitere 63 Prozent der BCP-Anteile von der Adler Group gesichert. LEG wird im Falle einer Ausübung dafür mindestens 765 Millionen Euro zahlen. Die Adler Group hatte vor kurzem den Verkauf von Töchtern und Immobilien angekündigt, um sich finanziell Luft zu verschaffen.