Marktbericht DAX im Minus erwartet Vorübergehende Schwäche? Stand: 23.11.2021 07:37 Uhr

Der Höhenflug des deutschen Aktienmarktes legt eine Pause ein. Nach gemischten Vorgaben aus Übersee rutscht der DAX zunächst in Richtung der Marke von 16.000 Punkten. Auch die Corona-Krise belastet.

Bei 16.050 Zählern wird der DAX zum Handelsstart erwartet. Anleger dürften mit neuen Käufen zunächst vorsichtig sein, denn in den USA knickten die Kurse am Vorabend ein.

Wall Street knickt ein Der Dow-Jones-Index rettete zwar noch ein Plus von 0,05 Prozent auf 35.619 Punkte, er hatte aber zuvor noch fast ein Prozent höher notiert. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zunächst auf ein Rekordhoch bei knapp 4744 Zählern. Der Index schloss aber um 0,32 Prozent leichter auf 4682,94 Punkten. Der Nasdaq 100 erklomm zunächst ebenfalls einen weiteren Höchststand, ging aber mit einem Minus von 1,16 Prozent auf 16.381 Zähler aus dem Handel.

Zinswende voraus? Einen aktuellen Anlass für den kleinen Ausverkauf konnten Marktbeobachter nicht ausmachen. Auf dem Parkett gehen aber wohl weiter Zinsängste um. US-Notenbankchef Jerome Powell hat am Abend nach seiner Nominierung für eine zweite Amtszeit auf die Problematik rasant steigender Preise für Verbraucher hingewiesen. "Wir werden unsere Instrumente nutzen, um sowohl die Wirtschaft und einen starken Arbeitsmarkt zu unterstützen als auch zu verhindern, dass sich eine höhere Inflation festsetzt", so Powell. Die Äußerungen werden als Signal aufgefasst, dass spätestens im Juni 2022 die Zinswende in den USA eingeleitet wird.

Asienbörsen im Plus In Asien stiegen die Märkte am Morgen überwiegend, auch weil die Nominierung von Powell für eine weitere Amtszeit als positives Signal gedeutet wird. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags am Dienstag geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Euro weiter auf Talfahrt Am Devisenmarkt hat der Euro wegen der Zinsfantasien in den USA weiter einen schweren Stand. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,1235 Dollar, der Trend zeigt also weiter abwärts. Auch die Preise für Öl sinken derzeit. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiert mit 78,40 Dollar fast ein Prozent unter dem gestrigen Preis. Die Feinunze Gold liegt derzeit bei 1808 Dollar.

Corona-Welle bremst Wachstum in Deutschland Die neue Corona-Welle könnte die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland belasten. Zumindest im Winterhalbjahr werde die Konjunktur noch einmal "spürbar gebremst" werden, so Michael Grömling vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Grömling rechnet damit, dass vor allem der personennahe Dienstleistungsbereich ein weiteres Mal hart von der Pandemie getroffen wird. Wegen der Produktionsstörungen in vielen Sektoren seien zudem auch von der Industrie bis zum Jahresende keine Impulse mehr erwarten.

E.ON investiert Milliarden Im deutschen Aktienmarkt könnte am Morgen die Aktie von E.ON im Fokus stehen. Der Energiekonzern plant milliardenschwere Investitionen in sein Wachstum und die Digitalisierung des Geschäfts. Bis 2026 sollen rund 22 Milliarden Euro in die Energienetze investiert werden, um die Energiewende voranzutreiben, teilte Eon mit. Der Ergebnisbeitrag der Netze werde durch die jetzt beschlossene Investitionsoffensive pro Jahr um drei bis vier Prozent bis 2026 wachsen. Das Kerngeschäft von E.ON umfasst die Geschäftsaktivitäten ohne die auslaufende Kernenergie.

ThyssenKrupp-Großaktionär verkauft Der schwedische Finanzinvestor Cevian hat ein Paket von 6,9 Prozent der Anteile an ThyssenKrupp zum Kauf angeboten. Die Preisspanne für die rund 43 Millionen Aktien liege bei 10,20 bis 11,29 Euro je Anteilsschein. Damit könnte bei dem von der UBS begleiteten Schritt ein Erlös von 439 bis 485 Millionen Euro erzielt werden. Der Aktienkurs von ThyssenKrupp war bereits am Abend um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Schlusskurs auf XETRA abgesackt.

Zoom wächst langsamer Der Videokonferenzdienst Zoom wächst nach dem anfänglichen Boom in der Corona-Pandemie nicht mehr so stark. In den drei Monaten bis Ende Oktober stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 35 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar, wie die Firma mitteilte. Im vorherigen Vierteljahr hatte das Plus noch bei 54 Prozent gelegen, in dem davor bei 191 Prozent. Zoom war in der Corona-Krise zunächst einer der großen Gewinner und hatte stark vom Trend zum Homeoffice profitiert. Zoom verdient aber weiter gut. Der Gewinn legte um mehr als 70 Prozent auf 340,4 Millionen Dollar zu.