Marktbericht DAX kaum verändert erwartet Pause bei der Gipfeljagd Stand: 17.11.2021 07:26 Uhr

Nachdem der DAX gestern eine neue Bestmarke erreicht hat, geht es am Morgen zunächst gemächlicher auf dem Parkett weiter. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind gemischt. Anleger holen erst einmal Luft.

Bei 16.220 Punkten wird der deutsche Leitindex nach vorbörslichen Indikationen zum Start erwartet, das entspricht einem kleinen Minus von 0,2 Prozent. Das gestern erreichte Allzeithoch bleibt aber in Reichweite.

An der Wall Street erreichten die Indizes am Abend neue Bestwerte. Starke Einzelhandelszahlen und die Aussicht auf ein florierendes Weihnachtsgeschäft haben die Kurse an der Wall Street angetrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,2 Prozent auf 36.142 Punkte zu. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,8 Prozent auf fast 15.974 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 zog 0,4 Prozent auf mehr als 4.700 Punkte an. Für Kauflaune sorgte auch die angehobene Jahresprognose des US-Einzelhandelsriesen Walmart.

In Asien bieten die Börsen am Morgen ein gemischtes Bild. Während die Indizes in China leicht zulegten, verbuchte der japanische Nikkei-Index Verluste von rund einem halben Prozent auf 29.688 Punkte. In Japan belasteten schwache Exportdaten. Im Oktober legten die Exporte der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nur noch um 9,4 Prozent zu nach 13 Prozent im September. Es war das erste Mal seit acht Monaten, dass Japans Exportwachstum nur noch einstellig ausfiel. Probleme bereitete vor allem der Chipmangel, der die Exporte der für Japan so wichtigen Autoindustrie drosselt. So sanken die Ausfuhren von Autos zum Vorjahr um 36,7 Prozent, nach einem Rückgang von 40,3 Prozent im Vormonat.

Am Devisenmarkt kommt der Euro immer mehr unter Druck. Die Gemeinschaftswährung rutschte zwischenzeitlich auf unter 1,13 Dollar, den tiefsten Stand seit Juli 2020. Derzeit notiert der Euro bei 1,1299 Dollar. Im Rückwärtsgang befinden sich nach dem Höhenflug der vergangenen Wochen auch die Ölpreise. Am Morgen kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent 81,05 Dollar - ein Minus von rund einem Prozent. Die Feinunze Gold notiert bei 1853 Dollar.

Im DAX steht am Morgen die Deutsche Bank im Fokus. Das Institut hat neue Wertpapiere ausgegeben und damit seine Kapitalausstattung aufgepolstert. Die Bank hat dafür so genannte AT1-Anleihen im Wert von 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Anleihen haben laut Mitteilung einen jährlichen Zinskupon von 4,5 Prozent bis Ende April 2027. Damit sei der Refinanzierungsplan für das laufende Jahr weitestgehend abgeschlossen. Tier-1-Anleihen zählen unter bestimmten Bedingungen zum regulatorischen Eigenkapital - also dem Eigenkapital, das Aufseher für ihre Bewertung der Stabilität eines Finanzinstituts berücksichtigen. Banken nutzten dieses Instrument zur Kapitalbeschaffung in den vergangenen Jahren immer wieder.

Volkswagen setzt angesichts der deutschlandweit steigenden Corona-Inzidenzzahlen wieder verstärkt auf das mobile Arbeiten von Zuhause. Von kommenden Montag an sollen Beschäftigte, die mobil arbeiten können und deren Anwesenheit im Betrieb nicht zwingend erforderlich ist, bis auf weiteres mobil von Zuhause aus arbeiten, wie das Unternehmen gestern mitteilte. VW bereitet sich zudem auf mögliche neue gesetzliche Regelungen vor, wodurch der Zutritt auch auf das VW-Werksgelände nur unter Einhaltung von "3G" ("Geimpft, Genesen oder Getestet") möglich wird. Diese Vorgabe werde dann auch für alle Beschäftigten der Volkswagen AG sowie Dienstleister und Besucher gelten.

Der geplante Abbau von weltweit 5000 Jobs beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care soll auch die Belegschaft in Deutschland treffen. Das DAX-Unternehmen habe die Beschäftigten informiert, dass man 500 bis 750 Stellen hierzulande streichen wolle, sagten die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Stefanie Balling und IG-BCE-Bezirksleiter Ralf Erkens der Nachrichtenagentur dpa. Betroffen dürften alle Bereiche am Hauptsitz in Bad Homburg sein, aber auch weitere Standorte in Deutschland. Ein Sprecher bestätigte, dass 500 bis 750 Stellen an deutschen FMC-Standorten "innerhalb von zwei bis drei Jahren" abgebaut werden könnten.