Marktbericht Keine Impulse von der Wall Street DAX tritt auf der Stelle Stand: 16.11.2021 07:32 Uhr

Auf hohem Niveau in der Nähe seiner Rekordstände dürfte der DAX heute in den Handel starten. Der Aufwärtsschwung scheint aber zu erlahmen. Die Furcht vor anhaltender Inflation bremste auch die US-Börsen.

Nach vorbörslichen Signalen wird der deutsche Leitindex am Morgen in der Nähe seines Vortagesschlusses bei rund 16.135 Punkten in den Handel starten. Damit hält sich der DAX fast exakt auf dem Schlussstand von gestern.

An der Wall Street gab es am Abend keine weiteren Aufwärtssprünge nach der Rekordfahrt der vergangenen Woche. Der Dow Jones Industrial schloss 0,04 Prozent tiefer bei 36.087 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verharrte unverändert bei 4683 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,07 Prozent auf 16.189 Punkte nach.

Experten verweisen auf steigende Anleiherenditen, nachdem aus den USA zuletzt gute Konjunktursignale kamen. Eine gut laufende US-Konjunktur und eine weiter hohe Inflation könnte aber die US-Notenbank Federal Reserve zu schnelleren Zinsanhebungen zwingen. Anleihen werden bei steigenden Zinsen für Investoren attraktiver. "Die Wall Street ist völlig darauf fixiert, was auf dem Anleihenmarkt passiert", so Analyst Ed Moya vom Online-Broker Oanda.

In Asien tendierten die Kurse an den Aktienmärkten am Morgen leicht aufwärts. Anleger reagieren damit auch positiv auf das Gespräch von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent höher bei 29.814 Punkten. Die Börse in Shanghai verbuchte Gewinne von 0,3 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

Am Devisenmarkt sorgt die allgemeine Dollar-Stärke für sinkende Kurse auch des Euros gegenüber der US-Währung. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1374 Dollar und damit fast zwei Cent unter den Kursen der vergangenen Woche. Leicht im Vorwärtsgang notieren die Preise für Öl. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet am Morgen rund 82,20 Dollar und damit ein Prozent mehr als gestern. Die Feinunze Gold notiert bei 1867 Dollar.

Am US-Aktienmarkt sorgte Tesla am Abend wieder für Furore. Die Tesla-Aktie setzte ihre Talfahrt aus der Vorwoche fort und verlor zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent. Damit rutschte der Börsenwert des Elektroautobauers unter die Marke von einer Billion Dollar. Elektroauto-Pionier Elon Musk hat wegen Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktienoptionen weitere Unternehmensanteile im Wert von rund 930 Millionen Dollar auf den Markt geworfen.

Volkswagen ist es nicht gelungen, zwei noch ausstehende Verfahren im "Dieselgate"-Skandal um manipulierte Abgaswerte vor das Oberste US-Gericht zu bringen. Der Supreme Court wies die VW-Anträge zur Überprüfung der Fälle gestern in Washington ohne Begründung ab. Der deutsche Autokonzern hatte gehofft, Entscheidungen aus unteren Instanzen höchstrichterlich kippen lassen und so mögliche weitere Strafen abwenden zu können. VW hatte im September 2015 auf Druck der US-Umweltbehörden hin zugegeben, mit einer speziellen Software jahrelang die Abgastechnik von Dieselautos manipuliert zu haben.

Der Stahl- und Industriekonzern treibt seine Pläne für einen möglichen Börsengang seines Geschäft mit Wasserstoff-Elektrolyseuren laut einem Medienbericht voran. Das Unternehmen prüft eine Notierung des Gemeinschaftsunternehmens Uhde Chlorine Engineers im ersten Quartal 2022, so die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Dabei könnte das Geschäft mit bis zu fünf Milliarden Euro bewertet werden. Noch sei keine Entscheidung über den endgültigen Zeitpunkt oder die Größe eines möglichen IPOs gefallen, hieß es.

Die Investorenlegende Warren Buffett baut seine Positionen in Pharmaaktien ab. Seine Gesellschaft Berkshire Hathaway hat nach aktuellen Berichten seine vor einem Jahr getätigte Investition in den US-Pharmahersteller Merck & Co aus seinem Portfolio genommen und auch seine Anteile an den Pharmakonzernen Abbvie und Bristol-Myers Squibb reduziert. Warren investierte dafür 475 Millionen Dollar in Royalty Pharma, einem Unternehmen, das Lizenzgebühren für Arzneimittel kauft, und 99 Millionen Dollar in den Bodenbelagshändler Floor & Decor. Die Aktien von Royalty Pharma stiegen nach Börsenschluss um mehr als fünf Prozent.