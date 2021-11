Marktbericht DAX leicht im Minus erwartet Inflationsangst bremst Börsen aus Stand: 10.11.2021 07:30 Uhr

Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage lassen es die Anleger heute vorsichtiger angehen. Erneut ist die Sorgen vor weiter hohen Inflationsraten der wichtigste Belastungsfaktor für die Märkte.

Der deutsche Leitindex wird am Morgen um die Marke von 16.000 kämpfen müssen, die er zuletzt noch verteidigen konnte. Nach vorbörslichen Indikationen wird das Börsenbarometer zum Handelsstart um diesen Wert schwanken und damit 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand verlieren.

Die Vorgaben der Überseebörsen sind am Morgen durchwachsen und von der Angst um hohe Inflation gekennzeichnet. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss gestern 0,3 Prozent tiefer bei 36.319 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 15.886 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4685 Punkte ein. "Die Märkte sind schnell und stark gestiegen", so Emmanuel Cau, Anlagestratege bei der Barclays Bank. "Die Impulse durch die Firmenbilanzen zum dritten Quartal laufen aber langsam aus."

Auf die Kauflaune drückte der Rekord-Anstieg der US-Erzeugerpreise von 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat. Heute werden zudem Daten zu den US-Verbraucherpreisen erwartet, Experten gehen von einem beschleunigten Anstieg aus. "Die meisten Investoren realisieren inzwischen, dass die Inflation anzieht", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Auch in China sind die Erzeugerpreise, ein wichtiger Vorbote eines allgemein steigenden Preisniveaus, weiter geklettert. Der Zuwachs hat den höchsten Stand seit 26 Jahren erreicht. Der Preisindex für die Hersteller kletterte im Oktober noch schneller als erwartet um 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt in Peking berichtete. Die Teuerungen zeigten sich auch langsam bei den Verbraucherpreisen, die um 1,5 Prozent zulegten. Die asiatischen Börsen verbuchten auch deswegen am Morgen Verluste. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,6 Prozent tiefer bei 29.107 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

Risiken für die deutsche Konjunktur

Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2021 nur mit 2,7 Prozent wachsen, davon geht der Sachverständigenrat der Bundesregierung in seinem Jahresgutachten aus, das am Vormittag vorgestellt wird. Die "Wirtschaftsweisen" sehen bedeutsame Risiken für die Entwicklung der Konjunktur in Deutschland. Dazu gehören länger andauernde Lieferengpässe sowie ein erneut stark aufflammendes Pandemiegeschehen im Winter.

Am Devisen- und Rohstoffmarkt halten sich die Schwankungen am Morgen in Grenzen. Der Euro notiert mit 1,1578 Dollar weiterhin unter der Marke von 1,16 Dollar, um die er seit Wochen kreist. Leichten Auftrieb gibt es bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit 84,40 Dollar ein halbes Prozent mehr als gestern. Der Preis für die Feinunze Gold notiert derzeit bei 1826 Dollar.

In Deutschland hält auch heute die Berichtssaison zum abgelaufenen dritten Quartal die Investoren auf Trab. Am Morgen legten gleich mehrere DAX-Konzerne ihre Bilanzen vor. Der Energiekonzern EON etwa hat im vergangenen Quartal von kühlerem Wetter, Kosteneinsparungen und dem Wegfall negativer Corona-Effekte profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von Juli bis September um 52 Prozent auf 765 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz erhöhte sich von 12,8 auf 15,1 Milliarden Euro, auch dank eines Zukaufs. Das bereinigte Konzernergebnis stieg von 139 auf 424 Millionen Euro.

Im Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) fuhr die Siemens-Tochter Siemens Energy einen Verlust von 560 Millionen Euro ein. Im Vorjahr waren die Verluste allerdings mehr als dreimal so hoch. Verluste bei der spanischen Windenergie-Tochter Siemens Gamesa und Restrukturierungskosten belasteten die Bilanz. Die Aktionäre sollen dennoch eine Dividende von zehn Cent je Aktie erhalten. Das Unternehmen mit rund 91.000 Beschäftigten war im September 2020 von der Siemens AG abgespalten und an die Börse gebracht worden.

Die Allianz steuert operativ in diesem Jahr auf einen Rekordgewinn zu. Das operative Ergebnis werde bei etwa 13 Milliarden Euro liegen, so der Versicherungskonzern am Morgen. Nach neun Monaten liegt der Versicherer operativ bereits bei 9,9 Milliarden Euro, 27 Prozent über Vorjahr. Im dritten Quartal übertraf die Allianz mit 3,2 Milliarden Euro die Erwartungen der Analysten. "Das war unser stärkstes drittes Quartal überhaupt", sagte Vorstandschef Oliver Bäte.

Der Immobilienkonzern aus dem MDAX hat im dritten Quartal dank der jüngsten Wohnungskäufe und steigender Mieten deutlich mehr verdient. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) stieg im Jahresvergleich um 13,6 Prozent auf 116 Millionen Euro. Vor allem in den Großstädten steigen die Mieten schon seit Jahren, inzwischen holen aber auch zahlreiche mittelgroße Städte kräftig auf. Die Miete auf vergleichbarer Fläche stieg im dritten Quartal auf durchschnittlich 6,11 Euro pro Quadratmeter nach 5,91 Euro ein Jahr zuvor. Das Periodenergebnis betrug 77,1 Millionen Euro. Das waren 80,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Krypto-Börse Coinbase hat die Erwartungen im dritten Quartal deutlich verfehlt. Die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen und Kryptoanlagen wie Bitcoin oder Ethereum verbuchte Erlöse in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar, wie sie gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Das entspricht zwar mehr als dem Vierfachen des Vorjahreswerts, allerdings einem Rückgang um rund 40 Prozent gegenüber dem starken Vorquartal. Anleger reagierten enttäuscht und ließen die Aktie nachbörslich zeitweise um rund 15 Prozent abstürzen.