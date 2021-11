Marktbericht DAX höher erwartet Herantasten ans Rekordhoch Stand: 03.11.2021 07:28 Uhr

Die Aktienmärkte behalten auch heute ihren Schwung. Der DAX könnte sogar einen Rekord jenseits der 16.000-Punkte-Marke aufstellen. Investoren schauen auf Unternehmenszahlen und die US-Notenbank.

Bei 15.945 Punkten wird der deutsche Leitindex im vorbörslichen Handel taxiert, das sind nur wenige Punkte weniger als zum XETRA-Schluss am Vorabend. Zum Allzeithoch bei 16.030 Punkten aus dem August fehlt dem DAX damit weniger als ein Prozent.

Die Vorgaben aus den USA sind erneut gut. Gute Quartalszahlen einiger US-Konzerne ließen den Dow-Jones-Index gestern 0,4 Prozent höher bei 36.052 Punkten schließen. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 15.649 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 schloss 0,4 Prozent im Plus bei 4630 Punkten. Alle drei Marktbarometer markierten neue Bestmarken.

Mit Spannung erwartet werden die Signale der US-Notenbank am Abend nach der zweitägigen Fed-Sitzung. Experten rechnen einhellig mit dem Anfang vom Ende der milliardenschweren Anleihekäufe - dem sogenannten Tapering. "Da die Fed auch schon den Tapering-Prozess auf ihrer September-Sitzung umrissen hat, dürfte es hier keine großen Überraschungen geben", hieß es bei den Devisenexperten der Commerzbank. "Entscheidend für den Markt ist daher, welche Signale die Fed in Bezug auf eine erste Zinserhöhung liefert."

In Asien treten die Aktienmärkte am Morgen auf der Stelle. Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen ist derzeit unverändert. Die Tokioter Börse ist heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Am Devisenmarkt arbeitet sich der Euro weiter an der Marke von 1,16 Dollar ab. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1583 Dollar. Nach dem deutlichen Anstieg der vergangenen Wochen geben die Ölpreise ein wenig nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent hat sich um rund ein Prozent auf 83,45 Dollar verbilligt. Der Preis für die Feinunze Gold liegt kaum verändert bei 1782 Dollar.

Ein hohes Kursniveau halten die wichtigsten Kryptowährungen am Morgen. Ethereum steigt um bis zu fünf Prozent und ist mit 4523 Dollar so teuer wie noch nie. Am Markt gibt es Spekulationen auf eine baldige Zulassung eines börsennotierten Fonds (ETF) auf diese Kryptowährung, so Analyst Timo Emden von Emden Research. Bitcoin bleibt ebenfalls gefragt und kostet am Morgen rund 63.000 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt sorgen bereits am Morgen eine Reihe von Geschäftszahlen von DAX-Unternehmen für Aufmerksamkeit.

Die Airline profitiert von einer Erholung bei Passagierflügen und dem Boom in der Luftfracht. Das Unternehmen hat erstmals in der Corona-Krise wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt. Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich im dritten Quartal auf 17 Millionen Euro nach 1,2 Milliarden Euro Verlust im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen übertraf damit die Erwartung von Analysten. "Mit der steigenden Nachfrage bei Geschäftsreisen und einem Rekordergebnis von Lufthansa Cargo konnten wir einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg aus der Krise meistern: die Rückkehr in die schwarzen Zahlen", erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Dagegen musste der Online-Modehändler und DAX-Neuling Zalando einen herben Rückgang beim operativen Ergebnis hinnehmen. Im dritten Quartal fiel das bereinigte Ebit (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) auf 9,8 Millionen Euro nach 118,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zalando sprach von einer Normalisierung und verglich die Marge von 0,4 Prozent mit Ergebnissen aus dem Jahr 2019. Der Umsatz kletterte hingegen um 23,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um rund 30 Prozent auf 46,3 Millionen.

Der US-Mobilfunker T-Mobile US hebt seine Erwartungen nach einem starken dritten Quartal zum dritten Mal in diesem Jahr an. Im Gesamtjahr werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebis (Ebitda) zwischen 23,4 und 23,5 Milliarden Dollar gerechnet, wie die Deutsche-Telekom-Tochter am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Erst im Juli war die Prognose für 2021 auf 23,0 bis 23,3 Milliarden Dollar angehoben worden. "Wir übertreffen einfach weiterhin unsere eigenen Ziele für Wachstum, Gewinn und Synergien und wir haben nicht vor, langsamer zu werden", sagte Firmenchef Mike Sievert.

Facebook schafft die Gesichtserkennungs-Funktion ab, mit der Nutzer automatisch in Fotos markiert werden konnten. Gespeicherte Daten zur Identifizierung der Gesichter von mehr als einer Milliarde Menschen werden gelöscht, wie das Online-Netzwerk am Dienstag ankündigte. In der Gesellschaft gebe es Sorgen um den Einsatz von Gesichtserkenungs-Technologien - und Regulierer seien immer noch dabei, Regeln dafür zu entwickeln, hieß es zur Begründung.

Der Videostreaming-Dienst hat nach monatelanger Vorbereitung seine Expansion ins Spielegeschäft gestartet. Netflix machte am Dienstag die ersten fünf Smartphone-Games für Abonnenten verfügbar. Sie können zunächst nur auf Telefonen mit dem Google-Betriebssystem Android gespielt werden. An der Umsetzung für Apples iPhones wird gearbeitet. Die Netflix-Abonnenten bekommen die Spiele in der Android-App des Streamingdienstes angezeigt.