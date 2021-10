Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Pause auf dem Rückweg zum Gipfel Stand: 20.10.2021 07:28 Uhr

Die Börsenlaune bleibt gut, aber der DAX dürfte zum Handelsstart noch nicht in Schwung kommen. Die Vorgaben der Übersee-Börsen sind gut. Unternehmenszahlen sorgen für Bewegung bei Einzelwerten.

Bei gut 15.500 Punkten dürfte der deutsche Leitindex heute in den Handel gehen, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Damit kommt der DAX nicht über seinen gestrigen XETRA-Schlussstand hinaus.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind dabei durchaus günstig für den Handelstag. Positive Firmenbilanzen haben Anleger am Dienstag zum Einstieg in den US-Aktienmarkt ermuntert. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,6 Prozent höher auf 35.457 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 15.129 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4519 Punkte zu. "Sollten wir eine weitere Woche mit soliden Ergebnissen bekommen, könnte dies den S&P-500-Optimisten genügend Zuversicht geben, den Index über sein bisheriges Rekordhoch zu treiben", so Analyst Lukman Otunuga vom Online-Broker FXTM.

Gute US-Bilanzen haben auch die Anleger in Asien leicht zuversichtlich gestimmt. Der japanische Nikkei-Index liegt derzeit 0,2 Prozent höher bei 29.262 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,1 Prozent im Minus. Die japanischen Exporte legten im September um 13,0 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie aus den heute veröffentlichten Handelsdaten des Finanzministeriums hervorgeht. Das Wachstum übertraf die von Ökonomen in einer Reuters-Umfrage erwartete mittlere Marktprognose von 11,0 Prozent. Die Lieferungen nach China stiegen im September um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Am Devisenmarkt hat sich der Euro am Morgen ein Stück weiter nach oben bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,1650 Dollar. Am Rohstoffmarkt bleibt der Ölpreis weiter auf hohem Niveau. Mit 84,40 Dollar notiert der Preis für die Nordseesorte Brent aber rund ein halbes Prozent unter dem gestrigen Stand. Die Feinunze Gold kostet 1774 Dollar.

Der Preis für einen Bitcoin nähert sich weiter dem Rekordstand von 65.000 Dollar an. Am Morgen kostet die wichtigste Kryptowährung knapp 63.000 Dollar. Der Börsenstart eines Fonds (ETF) auf den Bitcoin ist gestern ruhig verlaufen. Das Finanzprodukt mit dem Titel Proshares Bitcoin Strategy ETF legte kurz nach dem Handelsbeginn zu, drehte anschließend ins Minus und zeigte sich zuletzt kaum verändert. Der börsengehandelte ETF bildet allerdings nicht den Bitcoin selbst ab, sondern Terminkontrakte auf die Kryptowährung.

Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal mehr verdient. Der Konzerngewinn legte bis Ende September binnen Jahresfrist um 32 Prozent auf 300,3 Millionen Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten. Die Nettoerlöse erhöhten sich um 18 Prozent auf 837,9 Millionen Euro. Im abgelaufenen Quartal profitierte der Börsenbetreiber unter anderem davon, dass ein unerwarteter Preisanstieg bei Strom und Gas auf den entsprechenden Märkten für Volatilität sorgte. Das habe zu einem höheren Handelsvolumen in Strom- und Gasprodukten geführt, erklärte das Unternehmen.

Dank Serienhits wie "Money Heist", "Sex Education" und "Squid Game" hat der Streaming-Marktführer Netflix im Sommer wieder ein verstärktes Nutzerwachstum verbucht. Im dritten Quartal legte die weltweite Anzahl der Abonnenten um 4,4 Millionen auf knapp 214 Millionen zu. Damit übertraf Netflix die eigene Prognose von 3,5 Millionen neuen Kunden klar und lag auch über den Erwartungen der meisten Experten. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis Ende September um über 80 Prozent auf 1,45 Milliarden Dollar. Die Erlöse wuchsen um 16 Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar.

Der Medienkonzern Axel Springer hat den Kauf der US-Mediengruppe Politico abgeschlossen. Springer teilte am Abend in Berlin mit: "Die Transaktion wurde nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und gemäß den Bedingungen der bereits am 26. August 2021 angekündigten Vereinbarung erfolgreich abgeschlossen."

Eine rege Nachfrage vor allem aus Nordamerika hat dem französischen Luxusgüterunternehmen Kering ein gutes drittes Quartal beschert. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 12,2 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Das war etwas mehr als von Experten geschätzt. Verglichen mit dem Vor-Corona-Quartal 2019 stieg der Umsatz um rund zehn Prozent. Einen Ausblick traute sich der Konzern mit Marken wie Alexander McQueen oder Balenciaga erneut nicht.