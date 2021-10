Marktbericht DAX kaum verändert erwartet Die Anspannung steigt Stand: 13.10.2021 07:48 Uhr

Vor mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten und Signalen von der US-Notenbank halten sich die Anleger wohl auch heute mit Käufen zurück. Trotz schwacher Vorgaben aus Übersee dürfte der DAX robust in den Tag starten.

Die Lage an den Aktienmärkten ist auch heute von Unsicherheit geprägt. Der deutsche Leitindex dürfte mit rund 15.160 Punkten in den Handel starten und damit das Schlussniveau von gestern verteidigen.

Angesichts erneuter Verluste an der Wall Street am Abend zeigt der deutsche Aktienmarkt damit eine gewisse Widerstandskraft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 34.378 Punkte aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 4350 Zähler und der technologielastige Nasdaq Composite gab 0,1 Prozent auf 14.465 Punkte nach. "Angesichts aller Schwierigkeiten, mit denen Unternehmen zu kämpfen haben, besteht in diesem Quartal die Chance für mehr negative Überraschungen als in den Vorquartalen", sagte Tom Martin, Senior Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Globalt Investments.

In den USA startet morgen die Berichtssaison mit den Geschäftsberichten großer Bankhäuser. Die Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation verunsichern die Investoren weiterhin. Sie fürchten, dass die weiter steigenden Energiepreise das Wirtschaftswachstum ausbremsen und sich bei den Unternehmensergebnissen bemerkbar machen werden. Zudem gehen sie davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bald die Zügel in der Geldpolitik straffer zieht und ihre Anleihekäufe reduziert. Am Abend macht die Fed das Protokoll ihrer vergangenen Sitzung publik. Am Nachmittag werden zudem aktuelle Verbraucherpreise aus den USA veröffentlicht.

Auch in Asien gaben die Börsen mehrheitlich nach. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 28.169 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1978 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Stützend wirken allerdings gute Exportdaten aus China. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen in US-Dollar berechnet um 28,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Zoll am Mittwoch in Peking berichtete. Die Steigerung war noch höher als im Vormonat, wo die Erwartungen von Experten mit einem Plus von 25,6 Prozent auch schon übertroffen worden waren.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro auf seinem gestrigen Stand. Die Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,1555 Dollar. Die Ölpreise halten am Morgen ihr hohes Niveau der Vortage. Der Preis für ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent liegt zurzeit bei knapp 82 Dollar. Wenig Bewegung beim Goldpreis: Die Feinunze des Edelmetalles liegt unverändert bei 1762 Dollar.

Unter den DAX-Werten dürfte am Morgen die Aktie von SAP im Blickpunkt stehen. Europas größter Softwarehersteller hat im abgelaufenen dritten Quartal deutlich mehr verdient als gedacht und erhöht den Geschäftsausblick. Bereinigt um Sondereffekte und vor Zinsen und Steuern stieg das Betriebsergebnis laut vorläufigen Zahlen überraschend um zwei Prozent auf 2,10 Milliarden Euro, wie SAP am Abend mitteilte. Dank der um ein Fünftel wachsenden Cloudgeschäfte zog der Umsatz um fünf Prozent auf 6,84 Milliarden Euro an. Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Anstieg gerechnet. Unter dem Strich blieb mit 1,42 Milliarden Euro dennoch 14 Prozent weniger Nettogewinn übrig als vor einem Jahr.

Der iPhone-Hersteller kann einem Bericht zufolge wegen der globalen Lieferengpässe Millionen Smartphones nicht produzieren. Es sei davon auszugehen, dass der kalifornische Konzern sein Produktionsziel für das neue iPhone 13 um zehn Millionen nach unten korrigieren müsse, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Apple habe seine Hersteller informiert, dass Zuliefererunternehmen wie Broadcom und Texas Instruments Probleme hätten, Chips zu liefern. Die Apple-Aktien fielen im nachbörslichen Handel um rund ein Prozent.

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im dritten Quartal 85 Passagier- und Frachtjets an seine Kunden übergeben. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Auslieferungen damit auf 241 Maschinen. Damit liegt der US-Konzern deutlich hinter seinem europäischen Rivalen Airbus. Dieser kam in den ersten neun Monaten des Jahres auf 424 ausgelieferte Maschinen und lieferte allein im September 40 Stück aus. Hauptgrund für Boeings Rückstand sind neben der Corona-Krise vor allem die lange geltenden Flugverbote für den Mittelstreckenjet 737 Max. Außerdem kann Boeing viele Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" wegen technischer Mängel vorerst nicht ausliefern.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat sich im Sommer weiter von den Einschlägen der Corona-Krise erholt. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse lag der Umsatz im dritten Quartal mit 15,5 Milliarden Euro rund elf Prozent höher als vor der Pandemie zwei Jahre zuvor, wie das Unternehmen mit Marken wie Moët Hennessy und Louis Vuitton am Dienstagabend in Paris mitteilte. Im Vergleich zum pandemiegeprägten Sommer 2020 belief sich der Zuwachs auf 20 Prozent. Besonders stark legten die Einnahmen des EuroStoxx-50-Schwergewichts im Geschäft mit Mode und Lederwaren zu. Das Management rechnet nun mit einer Fortsetzung des jüngsten Wachstumstrends.

Die ehemalige US-Leichtathletin Mary Cain verklagt Medienberichten zufolge ihren früheren Trainer Alberto Salazar und dessen ehemaligen Arbeitgeber Nike wegen Missbrauchs auf 20 Millionen Dollar. Nike habe von dem jahrelangen psychischen und emotionalen Missbrauch im Leichtathletikprogramm-Programm "Oregon Projekt" des Sportartikelherstellers gewusst und nicht eingegriffen, führt Cain in der Klageschrift laut Berichten aus. Cain wurde 2013 als Wunderkind ins Nike Oregon Projekt aufgenommen. Nike erklärte, dass das Unternehmen sich nicht zu laufenden Rechtsstreitigkeiten äußere.