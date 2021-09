Marktbericht DAX kaum verändert erwartet Erholung kommt ins Stocken

Vor einer wichtigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve wollen Anleger zunächst abwarten. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind gemischt, die Märkte bleiben auch zur Wochenmitte wackelig.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der DAX am Morgen nicht über seinen gestrigen Schlussstand hinaus kommen. Die Erholung, die der Leitindex gestern eingeleitet hat, legt damit erst einmal eine Pause ein. Die Gemengelage an der Aktienmärkten bleibt angespannt.

Wall Street mit Mini-Plus

Die Vorgaben von der Wall Street sind nur leicht positiv. Nach dem Ausverkauf zum Wochenanfang hatten sich die Kurse in New York wieder stabilisiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer bei 33.919 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4354 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq stieg leicht um 0,2 Prozent auf 14.746 Zähler vor. Die Unsicherheit blieb weiter hoch. Weiterhin belasten den Markt mehrere Themen zusammengekommen, so Manager Andre Bakhos von New Vines Capital. Zu den Sorgen über die Delta-Variante des Coronavirus sowie über das schleppende Wirtschaftswachstum sei die Furcht vor einem möglichen Zahlungsausfall von Chinas zweitgrößtem Immobilienentwickler Evergrande gekommen.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute aber vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank (Fed)am Abend. Experten erwarten, dass sie den Grundstein für einen Abbau ihrer Stützungsmaßnahmen (Tapering) legen könnte. Die tatsächliche Ankündigung könnte aber bis zu den Sitzungen im November oder Dezember verschoben werden. Die Aussicht auf den Abbau der massiven Wertpapierkäufe hat den Märkten bereits in den vergangenen Wochen zugesetzt.

An den asiatischen Märkten rutschen tendenziell die Kurse am Morgen. Der japanische Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 29.608 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert unverändert. Für eine leichte Beruhigung sorgte in China, dass der Immobilienkonzern Evergrande eine Anleihekuponzahlung in Höhe von 35,9 Millionen Dollar leisten will. Die Haupteinheit der China Evergrande Group, die Hengda Real Estate Group, teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, dass sie die Kuponzahlung für ihre in Shenzhen gehandelte 5,8 Prozent September 2025 Onshore-Anleihe pünktlich am Donnerstag, den 23. September, begleichen werde.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro am Morgen knapp über der Marke von 1,17 Dollar, die Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,1722 Dollar. Die Ölpreise klettern im frühen Handel: Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert am Morgen bei 74,75 Dollar, ein Prozent höher als gestern. Die Feinunze Gold kostet unverändert 1777 Dollar.

Im DAX sorgt die Immobilienfusion zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen am Morgen erneut für Aufmerksamkeit. Vonovia hat auch den Minderheitsaktionären der Deutsche-Wohnen-Tochter GSW ein Kaufangebot gemacht. Vonovia wolle den Aktionären in einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot den gesetzlichen Mindestpreis zahlen, der Vollzug der Transaktion werde für Januar 2022 erwartet. Laut GSW lagen Ende des vergangenen Jahres 94 Prozent der GSW-Anteile bei der Deutsche Wohnen, gut fünf Prozent bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und der Rest im Streubesitz.

Der Mangel an Mikrochips und Elektronik-Bauteilen hat im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg auch in der kommenden Woche eine deutlich gebremste Produktion und Kurzarbeit zur Folge. Wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstagabend mitteilte, wird in der kommenden Woche bis Donnerstag nur an der Montagelinie 3 in der Frühschicht gearbeitet. Die anderen Bänder stünden dann still. Das Unternehmen begründete den Schritt erneut mit der anhaltend eingeschränkten Liefersituation bei Halbleitern. Momentan fahre man auf Sicht, sagte der Sprecher.

Auch VW Konkurrent General Motors (GM) leidet unter dem Chipmangel. GM erwartet kein rasches Ende der Situation. Das Angebot an Halbleiterchips werde sich zunächst auf einem Niveau stabilisieren, das niedriger sei als sich die Fahrzeughersteller wünschten, sagte GM-Präsident Mark Reuss auf einer Branchen-Konferenz. "Wir werden bis zu einem gewissen Grad eine Stabilisierung erleben, bevor wir das Volumen erreichen, das wir wirklich brauchen."

Der US-Paketzusteller hat im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen und seine Jahresprognose kassiert. Gründe seien unter anderem höhere Lohnsätze und höhere Ausgaben für Transportdienstleistungen. Das derzeitige Arbeitsumfeld wirke sich erheblich auf die Finanzergebnisse aus. FedEx-Aktien sackten nachbörslich um 3,8 Prozent ab. Der bereinigte Netto-Gewinn fiel im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (per Ende August) um sieben Prozent auf 1,19 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg hingegen um etwa 14 Prozent auf 22 Milliarden.

Babbel legt Börsengang auf Eis

Der deutsche Sprachlern-Anbieter Babbel hat seinen Börsengang überraschend auf Eis gelegt. Man habe gemeinsam mit den Aktionären beschlossen, das Vorhaben aufgrund der derzeit ungünstigen Marktbedingungen zu verschieben, teilte das Berliner Unternehmen am Dienstagabend mit. Der Start der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) war ursprünglich für diesen Freitag geplant. Das 2007 gegründete Berliner Start-up hatte bis zu knapp 13 Millionen Aktien in einer Preisspanne zwischen 24 bis 28 Euro angeboten. Die Zeichnungsfrist sollte bis zum 22. September laufen. Babbel hatte damit eine Börsen-Bewertung von bis zu 1,26 Milliarden Euro angestrebt.