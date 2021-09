Marktbericht DAX tritt auf der Stelle Ratlose Anleger

Die Pendelbewegung des deutschen Leitindex unterhalb der Marke von 16.000 Punkten geht weiter. Auch die Vorgaben aus Übersee dürften am Morgen wohl wenige neue Käufer aufs Börsenparkett locken.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der DAX genau dort in den heutigen Handelstag starten, wo er gestern geendet hat: Bei rund 15.800 Punkten. Die Zuversicht, bald ein neues Rekordhoch im Index zu erreichen, ist ein wenig gewichen. Schwache ZEW-Konjunkturerwartungen hatten gestern einen neuen Versuch, Richtung 16.000 Zähler voranzukommen, verhindert.

An der Wall Street herrschte am Abend ebenfalls tendenziell Moll-Stimmung unter den Investoren. Der Blick auf weiter steigende Infektionszahlen in der Corona-Pandemie bremste nach dem verlängerten Wochenende der US-Börsen die Kauflaune. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 fielen am Dienstag um 0,6 Prozent auf 35.155 Punkte beziehungsweise um 0,2 Prozent auf 4527 Zähler. Der technologielastige Nasdaq stieg dagegen um bis zu 0,2 Prozent auf 15.401,66 Stellen und übertraf damit seine Bestmarke von vergangener Woche um wenige Punkte. Viele Anleger warten zudem auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve, der am Abend deutscher Zeit erwartet wird.

Auch in Asien steigen die Kurse am Morgen nicht einheitlich. Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,8 Prozent höher bei 30.162 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,5 Prozent und liegt bei 2073 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,3 Prozent.

Am Devisen- und Rohstoffmarkt gibt es am Morgen wenig Bewegung. Der Euro hält sich leicht über Vortagesniveau, die Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,1846 Dollar. Die Preise für Rohöl haben sich ebenfalls auf dem gestrigen Stand stabilisiert. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiert bei 71,50 Dollar. Die Feinunze Gold hat sich leicht verbilligt und steht jetzt bei 1798 Dollar.

Am Kryptomarkt ist es bei den wichtigsten Cyberwährungen gestern zu heftigen Einbrüch gekommen. Eine Panne bei der Einführung des Bitcoin als Zahlungsmittel in El Salvador ließ den Bitcoin um bis zu 15 Prozent einbrechen. Am Morgen notiert der Bitcoin bei 46.300 Dollar und damit kaum höher als nach dem gestrigen Crash.

Im DAX könnten am Morgen die Aktien von VW im Fokus einiger Anleger stehen. Der Autobauer will einen eigenen Venture-Capital-Fonds zur Dekarbonisierung mit einem anfänglichen Volumen von 300 Millionen Euro auflegen. Mit dem Fonds wolle sich VW bei zahlreichen Projekten und innovativen Start-ups engagieren, schreibt Konzernchef Herbert Diess in einem LinkedIn-Post. Viele der erforderlichen Technologien zur Dekarbonisierung seien schon heute einsatzbereit. "Immer mehr Industrien erkennen die Chancen, auch kompetente Investoren wie Bill Gates finanzieren große Nachhaltigkeits-Projekte. Der finanzielle Business Case beschleunigt den Wandel", schreibt Diess.

Der Flugzeugbauer Airbus, der demnächst DAX-Mitglied sein wird, hat im August noch weniger Maschinen ausgeliefert als im Juli. Der Hersteller übergab 40 Verkehrsflugzeuge an Kunden, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Im Juli hatten Kunden noch 47 Jets im Empfang genommen, im Juni sogar 77 Stück. Für das Gesamtjahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury rund 600 Auslieferungen zum Ziel gesetzt. Von dem Jahresziel sind nach den ersten acht Monaten 384 Maschinen und damit nicht ganz zwei Drittel geschafft. Allerdings holte Airbus im August mit 102 Neubestellungen mehr Aufträge herein als in jedem vorangegangenen Monat des Jahres.

Konkurrent Boeing hat weiter gerichtliche Probleme im Zusammenhang mit dem Modell 737 MAX. Ein Richter im US-Bundesstaat Delaware lässt eine Klage von Boeing-Aktionären gegen den Vorstand des Unternehmens wegen zweier tödlicher Abstürze der 737 MAX zu. Es sei erwiesen, dass der Vorstand darüber gelogen habe, ob und wie er die Sicherheit der 737 MAX überwacht hat, hieß es in der Urteilsbegründung am Dienstag. Der erste der beiden Abstürze sei eine "Warnung" in Bezug auf einen Fehler im Sicherheitssystem MCAS gewesen, "die der Vorstand hätte beachten sollen, aber stattdessen ignoriert hat".

Der US-Technologiekonzern wird am 14. September neue Produkte vorstellen, wohl auch das neue iPhone 13. Experten erwarten auf der Online-Veranstaltung außerdem eine Neuauflage der Apple Watch. Neben dem iPhone 13 und der Apple Watch 7 könnte Apple auch eine neue Generation seiner drahtlosen Kopfhörer AirPods 3 präsentieren. Apple-Kunden erwarten in diesem Herbst ebenfalls, dass der Konzern auch seine Profi-Laptops mit seinen eigenen Chips ausstatten wird.

Der Antriebshersteller Vitesco plant sein Börsendebüt in der kommenden Woche. Die Erstnotiz sei für den 16. September an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen, teilte das vom Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental abgespaltene Unternehmen mit. Der Eröffnungskurs der Aktien werde dabei am Morgen der Notierung im Rahmen einer Eröffnungsauktion gebildet. Die Continental-Aktionäre hatten der Abspaltung Ende April zugestimmt. Die Conti-Aktionäre bekommen neue Vitesco-Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt, das heißt je ein Vitesco-Papier für fünf Continental-Aktien.