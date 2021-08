Marktbericht Schwache China-Daten belasten DAX wird wieder ausgebremst

Der deutsche Leitindex kommt auf dem Weg zu einem neuen Rekordhoch wohl auch heute nicht richtig voran. Zwar haussieren die US-Technologieaktien, doch schwache Daten aus China trüben die Stimmung.

Bei 15.900 Punkten dürfte der DAX nach vorbörslichen Signalen in den Handel starten, das wären wenige Punkte über dem Schlussstand von gestern. Damit bleibt der Index auch in der laufenden Woche zunächst in seiner engen Handelsspanne gefangen.

An den US-Börsen machten vor allem die Technologieaktien mit weiteren Gewinnen Furore. Der technologielastige Nasdaq schloss 0,9 Prozent höher bei 15.265 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4528 Punkte zu. Die Standardwerte im Dow Jones Index verloren allerdings 0,2 Prozent auf 35.399 Punkte.

Unter den Tech-Aktien legten auch die Schwergewichte Microsoft, Amazon, die Google-Mutter Alphabet und der Elektro-Hersteller Tesla deutlich zu. Marktbeobachter sehen vor allem bei Technologiewerten eine kleine Erleichterungsrally, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Freitag keinen Zeitpunkt für eine Straffung der Geldpolitik in den USA genannt hatte.

Asienbörsen mit Verlusten

Getrübt wird das Bild allerdings am Morgen durch schwächelnde Börsen in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,2 Prozent tiefer bei 27.735 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 1,4 Prozent.

Chinas Wirtschaft wackelt

Grund für die Verluste sind schwache Konjunkturdaten aus China. Coronabedingte Einschränkungen und rohe Rohstoffpreise drücken Chinas Industrietätigkeit. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes (PMI) fiel im August auf 50,1 von 50,4 im Juli, wie die Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) am Dienstag zeigten.

Die chinesische Wirtschaft hatte sich bereits weitgehend von der Pandemie erholt, sieht sich jedoch derzeit mit Rohstoffmangel und Störungen der Lieferketten konfrontiert. Auch der Indikator für den Dienstleistungssektor schrumpfte im August zum ersten Mal seit Februar 2020. Der Wert nicht-verarbeitende Gewerbe lag im August bei 47,5 und damit deutlich unter dem Wert von 53,3 vom Juli.

Am Devisenmarkt arbeitet sich der Euro nach seiner Schwächephase der vergangenen Woche weiter nach vorne. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1820 Dollar gehandelt. Leicht im Plus liegen auch die Preise für Gold und Öl. Ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent kostet am Morgen 72,10 Dollar. Die Feinunze Gold tendiert ebenfalls etwas höher bei zurzeit 1815 Dollar.

Aktien des Zahlungsdienstleisters PayPal legten am Abend deutlich zu, nachdem Berichte die Runde machen, das Unternehmen könnte in den Aktienhandel einsteigen. PayPal erwägt dem Sender CNBC zufolge den Aufbau einer Handelsplattform für Aktien, auf der US-Kunden handeln können. PayPal habe dafür einen altgedienten Branchenexperten angeheuert. Es sei aber unwahrscheinlich, dass das Angebot noch in diesem Jahr an den Start gehen werde.

Das Wachstum des US-Videodienstes Zoom schwächt sich trotz des weltweit anhaltenden Trends zum Homeoffice ab. Im zweiten Geschäftsquartal zu Ende Juli kletterte der Umsatz um 54 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar. Es war zwar das erste Mal, dass Zoom die Milliarden-Marke innerhalb von drei Monaten knackte, das Wachstum reichte aber nicht mehr an die dreistelligen Raten von Beginn der Corona-Krise heran. Der Gewinn legte auf knapp 317 Millionen Dollar von zuvor fast 186 Millionen Dollar zu. Die Zoom-Aktie rutschte an der Wall Street nachbörslich ab.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat ein komplettes Verbot des so genannten PFOF-Geschäftsmodells beim Wertpapierhandel ins Spiel gebracht und damit die Aktie von Robinhood auf Talfahrt geschickt. Dabei werden Kaufaufträge für Aktien an Großbanken weitergereicht. SEC-Chef Gary Gensler sagte der Finanzzeitung "Barron's", ein Verbot von "Payment for Order Flow" (PFOF) "liege auf dem Tisch". Die bei Kleinanlegern beliebte Trading-App erzielt mehr als drei Viertel des Umsatzes über PFOF. Die Titel des Unternehmens Charles Schwab, das ebenfalls das Verfahren einsetzt, gaben um fast 3,2 Prozent nach.