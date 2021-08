Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Nächste Runde unter dem Gipfel

Auf gleichbleibend hohem Niveau dürfte sich der deutsche Aktienmarkt auch zur Wochenmitte in den Handel begeben. An der Wall Street wurden erneut Rekordstände erreicht. Der Schwung scheint aber zu erlahmen.

Bei knapp 15.900 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Signalen zum Handelsstart erwartet. Damit hält das deutsche Börsenbarometer den Stand der Vortage. Bis zum Jahreshoch bei gut 16.000 Punkten wird es aber zunächst auch heute nicht reichen.

Die US-Börsen haben am Abend abermals neue Rekordstände erreicht. Allerdings schlossen die Indizes deutlich unterhalb der Hochs, die während der Handelssitzung erklommen wurden. Der Nasdaq 100 schaffte mit 15.358 Punkten ein Plus von 0,3 Prozent. Tech-Aktien wurden auch durch die Erholung chinesischer Technologie-Titel angetrieben.

Der marktbreite S&P stieg am Ende um 0,2 Prozent auf 4486 Zähler. Für den S&P 500 war es der 50. Höchststand am Ende eines Handelstags in diesem Jahr. Nur 1964 und 1995 habe der Index bereits dies bis Ende August erreicht, erklärte Ryan Detrick von LPL Financial. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel 0,1 Prozent höher bei 35.366 Punkten.

Asienbörsen vorsichtig

Auch in Asien halten die Märkte ihre Niveaus, kommen aber nicht mehr nennenswert voran. Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss unverändert bei 27.733 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,1 Prozent. Die Börse in Shanghai notiert 0,2 Prozent höher.

Zentralbanker-Treffen steht an

Für viele Investoren ist das Notenbanker-Treffen in den USA, das ab Donnerstag wieder per Videokonferenz abgehalten wird, der wichtigste Termin der Woche. Eine Rede des US-Notenbank-Präsidenten Jerome Powell steht am Freitag an. Marktbeobachter vermuten, dass die nachlassende weltweite Konjunkturdynamik wegen der aktuellen Corona-Welle die Währungshüter bei Zinsanpassungen zögern lassen könnte. Dies würde den Aktienmärkten womöglich einen weiteren Schub geben.

Am Devisen- und Rohstoffmarkt pendeln die Notierungen ebenfalls tendenziell seitwärts. Der Euro hält sich am Morgen mit 1,1740 in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage. Am Ölmarkt haben sich die Preise leicht verbilligt, ein Fass der Nordseesorte Brent wird derzeit mit 70 Dollar gehandelt, der Preis für eine Feinunze Gold ist knapp unter die Marke von 1800 Dollar gerutscht, derzeit werden 1795 Dollar gezahlt.

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Morgen eine abwartende Haltung vor. Investoren warten auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August, der am Vormittag veröffentlicht wird. Die Aussichten für die Stimmung in den Unternehmen seien nicht vielversprechend, so Analyst Stefan Mütze von der Landesbank Helaba. "Die wieder stärkere Angst, dass die Delta-Variante des Coronavirus zu weiteren Schließungen von wichtigen asiatischen Handelshäfen oder auch zu Lockdowns führt, bremst die Stimmung".

Von Unternehmensseite steht der Immobilienkonzern Aroundtown aus dem MDAX zunächst im Blickpunkt. Der Spezialist für Gewerbe-Immobilien hat wegen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr weniger verdient. Das operative Ergebnis, die Funds from Operations (FFO 1), ging in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 172 Millionen Euro zurück. Bereinigt um Kosten für Mietausfälle in Folge der Covid-Pandemie fiel das Ergebnis um acht Prozent auf gut 247 Millionen Euro. Aroundtown peilt bei der Ergebnisgröße (bereinigt um Corona-Folgen) für 2021 zwischen 340 und 370 Millionen Euro an.

Die Einführung einer Impfpflicht für Mitarbeiter steht derzeit bei mehreren deutschen Konzernen an. Die Lufthansa-Tochter Swiss führt eine Corona-Impfpflicht für ihr fliegendes Personal ein. Das "Covid-19-Impfobligatorium" gelte ab dem 15. November, teilte Swiss am Dienstag in Basel mit. Grund seien die weltweiten länderspezifischen Einreisebestimmungen, die zunehmend eine Impfpflicht auch für Crews verlangten.

Auch die DAX-Konzerne Bayer und RWE prüfen eine Impfpflicht für ihre US-Standorte. "In den USA führen viele Unternehmen eine Impfpflicht ein. Das wird dort im Rahmen von Good Citizenship erwartet. Wir setzen auf Freiwilligkeit, aber natürlich schauen wir uns die Standards in den verschiedenen Ländern, in denen wir Mitarbeitende haben, genau an", hieß es von RWE gegenüber "Rheinische Post" (Mittwochausgabe). Aktuell bestehe auch für die Bayer-Beschäftigten in den USA keine Impfpflicht, aber "es wird auch bei uns in den USA darüber diskutiert, es gibt aber derzeit keine Entscheidung in dieser Richtung", sagte ein Sprecher des Chemiekonzerns dem Blatt.