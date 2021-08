Marktbericht DAX mit Gewinnen erwartet Der Trend zeigt aufwärts

Die Erholung der Aktienmärkte geht auch heute weiter. Aus den USA bekommt der DAX am Morgen Rückenwind durch neue Rekordstände. Steigende Corona-Infektionszahlen werden zunächst verdrängt.

Bei knapp 15.900 Punkten dürfte der deutsche Leitindex heute nach vorbörslichen Signalen in den regulären Handel starten. Das entspricht einem Plus von einem halben Prozent. Der DAX nähert sich nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche damit bereits wieder seinem Rekordstand bei 16.030 Zählern.

An der Wall Street wurden bereits am Abend neue Bestwerte bei mehreren Indizes erreicht. Mehr Risikobereitschaft der Anleger und steigende Ölpreise haben den US-Börsen laut Marktbeobachtern neuen Auftrieb verliehen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,6 Prozent höher bei 35.335 Punkten. Der technologielastige Nasdaq legte 1,6 Prozent auf 14.942 Punkte zu, womit er einen neuen Rekord markierte. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 4479 Punkte. "Nach der Korrektur, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, ist das wirklich eine Rückkehr", so Marco Willner, Chefstratege beim Vermögensverwalter NNIP.

Asienbörsen holen auf

Diese Rückkehr vollziehen am Morgen auch die Aktienmärkte in Asien. Der japanische Nikkei-Index liegt im Verlauf ein Prozent höher bei 27.763 Punkten. "Ob die japanischen Aktien diesen Schwung beibehalten werden, wird davon abhängen, welche Maßnahmen Japan ergreifen wird, um einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen zu stoppen," so Shuji Hosoi, Senior-Stratege bei Daiwa Securities. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus.

Viel Zuversicht schöpfen die Anleger aus der offiziellen Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer in den USA. Die vollständige Zulassung durch die Gesundheitsbehörde FDA gilt für Menschen ab 16 Jahren. Die FDA nannte die Entscheidung einen "Meilenstein" im Kampf gegen die Pandemie. Aktien der beiden Unternehmen legten in den USA deutlich zu.

Am Devisenmarkt hat sich der Euro wieder klar über die Marke von 1,17 Dollar bewegt. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1740 Dollar. Die Ölpreise verteidigen ihre gestern erreichten Gewinne. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 68,60 Dollar. Die Feinunze Gold notiert kaum verändert bei 1802 Dollar. Schwung ist auch weiterhin am Kryptomarkt. Der Preis für einen Bitcoin liegt weiterhin knapp unter der Marke von 50.000 Dollar.

Lanxess, der Chemiekonzern aus dem MDAX, will sein Geschäft rund um Materialschutz- und Konservierungsmittel mit einer weiteren Milliarden-Übernahme in den USA ausbauen. Für rund 1,3 Milliarden US-Dollar soll das Microbial-Control-Geschäft des Herstellers von Duftstoffen und Aromen IFF gekauft werden, wie die Kölner mitteilten. Lanxess-Chef Matthias Zachert sieht den Konzern damit auf dem Weg zu einem der weltweit größten Anbieter antimikrobieller Schutzprodukte. Die Kaufpreis soll über die Ausgabe von Anleihen finanziert werden.

Mit der Raumfahrtfirma Virgin Orbit strebt ein weiteres Unternehmen aus dem Imperium des britischen Milliardärs Richard Branson an die Börse. Virgin Orbit soll laut Mitteilung vom Montag durch die Fusion mit einer bereits börsennotierten Zweckgesellschaft an die Nasdaq geholt werden. Die 2017 von Branson gegründete Firma ist auf Trägerraketen zur Beförderung von Kleinsatelliten ins All spezialisiert und wird dabei mit rund 3,2 Milliarden Dollar bewertet. Als strategischer Investor sei unter anderem der US-Luftfahrtriese Boeing mit an Bord.

Der US-Autokonzern hat Insidern zufolge sein Produktionsziel für den elektrischen Pickup F-150 Lightning verdoppelt. Grund sei die starke Nachfrage nach dem Modell, das 2022 auf den Markt kommen soll, so Medienberichte. Ford peilt danach für 2024 eine Jahresproduktion von mehr als 80.000 Stück an. Zuvor war der Pkw-Hersteller von mehr als 40.000 F-150 Lightning ausgegangen. Darüber hinaus wolle Ford zusätzlich 850 Millionen Dollar zur Erreichung dieses Vorhabens ausgeben. Ein Ford-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.