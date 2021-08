Marktbericht DAX leicht im Plus erwartet Anleger lassen sich nicht unterkriegen

Trotz weiter steigender Infektionszahlen und der prekären Lage in Afghanistan dürfte der DAX über dem Vortagesschlusskurs starten. Investoren stemmen sich damit auch gegen sinkende Kurse an der Wall Street.

Der deutsche Leitindex dürfte nach vorbörslichen Indikationen bei 15.940 Punkten in den Handel am Morgen starten. Damit würde er rund 0,3 Prozent gegenüber dem Schlussstand von gestern gewinnen. Den zeitweisen Rückschlag auf rund 15.800 Punkte im Dienstagshandel hätte er damit vollständig ausgeglichen.

Wall Street mit Verlusten

Die Vorgaben aus Übersee sind am Morgen gemischt. An den US-Börsen traten die Anleger am Abend auf die Bremse. Schwache US-Einzelhandelsdaten und Sorgen um eine weitere konjunkturelle Erholung in den USA hatten die US-Börsen von ihrem Rekordkurs abgebracht. Die Baumarktkette Home Depot verfehlte zudem mit ihren Quartalsergebnissen erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen und schickte damit ihre Aktien auf Talfahrt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor am Dienstag in New York knapp ein Prozent auf 35.288 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab ebenfalls um knapp ein Prozent auf 4438 Zähler nach. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um mehr als ein Prozent ab.

Asienbörsen schöpfen Hoffnung

Dagegen geht es an den asiatischen Märkten am Morgen tendenziell wieder bergauf. Laut Marktbeobachtern setzt sich angesichts steigender Impfquoten die Hoffnung auf eine schnelle Wiederbelebung der Wirtschaft durch. Der japanische Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent höher bei 27.580 Punkten. Die Börse in Shanghai gewinnt 0,5 Prozent.

Japan steigert Exporte

Auch gute Exportzahlen aus Japan machen am Morgen Mut: Japans Exporte haben sich im Juli weiter kräftig erholt. Getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos und Autoteilen in den USA sowie nach Chips und Halbleiter-Ausrüstung in China und anderen asiatischen Ländern stieg der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat um 37 Prozent . Damit legten die Exporte Japans den fünften Monat in Folge zu.

Euro weiter unter Druck

Am Devisenmarkt hat der Euro weiter einen schweren Stand gegenüber dem US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung kann sich am Morgen nur knapp über der Marke von 1,17 Dollar halten und notiert bei 1,1716 Dollar. Nach dem gestrigen Rückgang haben sich die Ölpreise wieder stabilisiert. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet zurzeit knapp 69 Dollar. Die Feinunze Gold notiert im frühen Handel bei 1790 Dollar.

Autowerte im Blickpunkt

Aktien der deutschen Hersteller könnten auf Signale des "Autogipfels" von Kanzlerin Angela Merkel reagieren. An der Videokonferenz (10.30 Uhr) knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl sollen Vertreter von Branche, Gewerkschaften, Ländern und der großen Koalition teilnehmen. Um mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen, setzt die Bundesregierung unter anderem auf einen Ausbau des Ladenetzes und Kaufanreize. Nach jüngsten Vorschlägen der EU-Kommission soll der Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) von Neuwagen bis 2030 stärker sinken als derzeit vorgesehen.

Alcon wieder gut im Geschäft

Der Augenheilkonzern ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Plus von 151 Millionen Dollar nach einem Verlust von 422 Millionen Dollar im Vorjahr. Das schweizerisch-amerikanische Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Berichtszeitraum um 75 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr erhöhte die Firma ihren Ausblick für den Umsatz auf 8,0 bis 8,2 von 7,8 bis 8,0 Milliarden Dollar.