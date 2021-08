Marktbericht DAX vor leichten Verlusten Verunsicherung auf dem Parkett

Die Lage in Afghanistan lässt die Investoren an den Aktienmärkten innehalten. Der DAX dürfte seinen Aufwärtstrend zunächst nicht wieder aufnehmen, auch in Übersee kommen die Kurse ins Stocken.

Von seinen neuen Rekordständen bleibt der deutsche Leitindex zum Start am Morgen wohl ein Stück weit entfernt. Nach vorbörslichen Indikationen wird der Handelsstart bei rund 15.900 Zählern erfolgen, also leicht unter dem Schlussniveau von gestern.

Wall Street nach Tiefschlag erholt

Die chaotische Situation in Afghanistan lastet auch auf den Übersee-Börsen. An der Wall Street konnten sich die Märkte zum Handelsschluss aber von zwischenzeitlichen Rückschlägen überwiegend erholen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,3 Prozent höher bei 35.625 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4479 Punkte zu.

China-Daten belasten Asien-Börsen

Neben dem Konflikt in Afghanistan beschäftigten Investoren auch zuletzt eher schwache Konjunkturdaten aus China. Dort waren die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion unter den Erwartungen der Analysten geblieben. Volkswirten zufolge fordern die sich schnell ausbreitende Delta-Variante und die Eindämmungsmaßnahmen der Regierung ihren Tribut. Entsprechend vorsichtig gehen Investoren auch an den asiatischen Börsen zu Werke. Der japanische Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 27.570 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,1 Prozent. Die Börse in Shanghai notiert 0,5 Prozent im Minus.

Euro bleibt robust

Am Devisenmarkt hält sich der Euro gegenüber dem US-Dollar am Morgen stabil. Derzeit steht die Gemeinschaftswährung bei 1.1768 Dollar. Wenig Bewegung ist derzeit auch im Rohstoffsektor: Ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent notiert bei 69,32 Dollar. Die Feinunze Gold kostet 1786 Dollar.

Cyberangriff auf Telekom-Tochter

Im Dax könnten heute die Aktie der Deutschen Telekom und die ihrer Tochter T-Mobile US im Fokus stehen. T-Mobile US ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Die Angreifer hätten sich Zugriff auf einige Daten verschafft, teilte der Mobilfunk-Anbieter in der Nacht mit. Zugleich habe man bisher nicht feststellen können, dass auch persönliche Kundeninformationen betroffen seien. Die Website "Motherboard" hatte am Wochenende geschrieben, dass im Netz Daten zu mehr als 100 Millionen Personen angeboten würden, die nach Angaben des Verkäufers von Servern der Firma stammten. T-Mobile US zeigte sich überzeugt, dass das Einfallstor für die Angreifer inzwischen geschlossen worden sei.

Bayer zieht vor das höchste US-Gericht

Im Streit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat zieht der Chemiekonzern vor den Obersten Gerichtshof der USA. Dieser soll die Entscheidung eines Berufungsgerichts im sogenannten Hardeman-Fall überprüfen, so ein Konzernsprecher. Falls der Supreme Court die Berufung von Bayer im sogenannten Hardeman-Fall annimmt, könnte die Entscheidung tausende weiterer Glyphosat-Verfahren beeinflussen. Bayer ist in mehreren Fällen zu millionenschweren Schadenersatzzahlungen verurteilt worden.

Dialog verschwindet von der Börse

Der Chip-Entwickler Dialog Semiconductor soll nach der Übernahme durch den japanischen Konzern Renesas Ende August von der Börse genommen werden. Letzter Handelstag in Frankfurt solle der 30. August sein. Alle erforderlichen Genehmigungen für den Zusammenschluss lägen vor. Renesas übernimmt den schwäbisch-britischen Apple-Zulieferer für knapp 4,9 Milliarden Euro.

Blue Origin verklagt US-Regierung

Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat die US-Regierung wegen eines Milliarden-Auftrags an den Konkurrenten SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk verklagt. Wie Blue Origin mitteilte, sollen mit der Klage "Fehler" im Vergabeverfahren für die neue Mondlandefähre der Raumfahrtbehörde Nasa behoben werden. Die Nasa hatte den 2,9 Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) teuren Auftrag im April an SpaceX vergeben. Blue Origin hatte schon unmittelbar nach der Vergabe an SpaceX heftig gegen die Entscheidung der Nasa protestiert und unter anderem Beschwerde beim US-Rechnungshof eingelegt.